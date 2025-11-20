Μικρή αύξηση στις αφίξεις των τουριστικών καταλυμάτων στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο

Οριακή άνοδο εμφάνισαν για τον Σεπτέμβριο οι αφίξεις ταξιδιωτών στα τουριστικά καταλύματα της Ελλάδας -ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικών καταλυμάτων σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η ΕΛΣΤΑΤ, οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα ανήλθαν σε 5.085.544 και οι διανυκτερεύσεις σε 23.311.959, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, κατά 0,7% στις αφίξεις και 0,9% στις διανυκτερεύσεις.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρατηρήθηκε αύξηση 0,5% στις αφίξεις και 0,8% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 1,6% και 2,3%, αντίστοιχα.

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις στο σύνολο των καταλυμάτων, παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 82,4% και 90,1%, αντίστοιχα

Η μέση συνολική διανυκτέρευση για το μήνα Σεπτέμβριο 2025, ανήλθε σε 4,6 ημέρες