Μεταποίηση: Άνοδο κατέγραψε στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο ο δείκτης PMI

Στις 52,9 μονάδες έκλεισε τον Δεκέμβριο ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers Index - PMI), ελαφρώς υψηλότερα από τις 52,7 μονάδες του Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την έρευνα της S&P Global, τα τελευταία στοιχεία υπέδειξαν σταθερή ανάκαμψη των λειτουργικών συνθηκών στα εργοστάσια των παραγωγών αγαθών, η οποία ήταν ιστορικά υψηλή.

Η εντονότερη αύξηση των νέων παραγγελιών κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου συνέβαλε στην άνοδο της τιμής του κύριου δείκτη. Ο ρυθμός αύξησης επιταχύνθηκε από την πρόσφατη χαμηλή τιμή του Νοεμβρίου και ήταν σε γενικές γραμμές μέτριος. Οι εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα απέδωσαν τις αυξημένες νέες πωλήσεις στις ανταγωνιστικές τιμές των αγαθών και στην άνοδο της δυναμικής της ζήτησης.

Επιπλέον, τον Δεκέμβριο καταγράφηκε οριακή αύξηση των νέων πωλήσεων στο εξωτερικό. Στις περιπτώσεις που καταγράφηκε αύξηση των νέων εργασιών εξαγωγών, η άνοδος συνδέθηκε με μεγαλύτερη ζήτηση από την πλευρά των πελατών στην Ευρώπη.

Τα στοιχεία του Δεκεμβρίου υπέδειξαν περαιτέρω άνοδο των επιπέδων παραγωγής στα εργοστάσια των κατασκευαστών. Οι μεγαλύτερες νέες παραγγελίες συνέβαλλαν στην ανάπτυξη, ωστόσο ο ρυθμός αύξησης της παραγωγής εξασθένησε και ήταν ο ασθενέστερος που έχει καταγραφεί σε διάστημα τριών μηνών. Σύμφωνα με αναφορές στο πλαίσιο της έρευνας, η βραδύτερη αύξηση της παραγωγής οφειλόταν στην έντονη επιδείνωση της απόδοσης των προμηθευτών και στις ελλείψεις υλικών.

Σύμφωνα με τα μέλη του πάνελ που συμμετείχαν στην έρευνα, τον Δεκέμβριο, οι αναταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού οφείλονταν σε απεργίες και διαμαρτυρίες που επιβράδυναν τις μεταφορές στα λιμάνια.

Ο βαθμός στον οποίο αυξήθηκαν οι χρόνοι παράδοσης εισροών ήταν ο ηπιότερος που έχει καταγραφεί σε διάστημα τριών μηνών, ωστόσο μεγαλύτερος από την τάση της έρευνας.

Την ίδια στιγμή οι ελλείψεις υλικών ήταν εν μέρει ο βασικός παράγοντας που οδήγησε σε περαιτέρω αύξηση της επιβάρυνσης κόστους. Ο ρυθμός αύξησης των τιμών εισροών επιταχύνθηκε στον δριμύτερο που έχει καταγραφεί σε διάστημα εννέα μηνών. Παράλληλα, οι εταιρείες αύξησαν τις τιμές πώλησης με ταχύτερο ρυθμό, στην προσπάθειά τους να μετακυλίσουν μέρος της αύξησης της επιβάρυνσης κόστους στους πελάτες. Ο ρυθμός αύξησης ήταν ταχύτερος σε σύγκριση με την πρόσφατη χαμηλή τιμή του Νοεμβρίου, ωστόσο παρέμεινε μεταξύ των βραδύτερων που έχουν καταγραφεί το 2025, λόγω των προσπαθειών των εταιρειών να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

Εν τω μεταξύ, οι αυξημένες απαιτήσεις παραγωγής προκάλεσαν απότομη αύξηση της απασχόλησης στο τέλος του έτους. Οι εταιρείες ανέφεραν ότι προσέλαβαν κυρίως προσωπικό πλήρους απασχόλησης. Ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας εξασθένησε ελαφρώς σε σύγκριση με τον Νοέμβριο, ωστόσο παρέμεινε ο δεύτερος ταχύτερος που έχει καταγραφεί από τον Μάιο.

Παρότι τα επίπεδα αδιεκπεραίωτων εργασιών συρρικνώθηκαν και πάλι τον Δεκέμβριο, ο ρυθμός μείωσης ήταν ο ασθενέστερος που έχει καταγραφεί στο τρέχον διάστημα οκτώ μηνών συνεχούς μείωσης.

Σύμφωνα με αναφορές στο πλαίσιο της έρευνας, οι ελλείψεις συγκεκριμένων υλικών άσκησαν πίεση στην παραγωγική ικανότητα.

Τέλος, οι προσδοκίες των Ελλήνων κατασκευαστών ως προς την παραγωγή βελτιώθηκαν τον Δεκέμβριο, ο βαθμός αισιοδοξίας κατέγραψε υψηλό επτά μηνών, χάρη στις ελπίδες για πιο αισιόδοξες συνθήκες ζήτησης και για επενδύσεις σε νέα προϊόντα και μηχανήματα.