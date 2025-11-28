Λιανεμπόριο: Κάμψη στον κύκλο εργασιών για τον Σεπτέμβριο
Λιανεμπόριο: Κάμψη στον κύκλο εργασιών για τον Σεπτέμβριο

28/11/2025 • 12:09
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
28/11/2025 • 12:09
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μικρή κάμψη εμφάνισε ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο της Ελλάδας για τον Σεπτέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η ΕΛΣΤΑΤ.

Αναλυτικά:

  • Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του
    Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 0,7% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025 μείωση 5,3%.
  • Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 1,7% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025 μείωση 8,1%.
  • Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025 παρουσίασε μείωση 2,3%.
  • Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025 παρουσίασε μείωση 1,9%
