Κυρ. Μητσοτάκης: Ειλημμένη η απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξει έμπρακτα την ελληνική μεταποίηση

«Σε επιχειρήσεις, όπως η Interplast, χτυπάει η καρδιά της παραγωγικής, εξωστρεφούς και της καινοτόμου Ελλάδας», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις της εταιρίας, στη Βιομηχανική Περιοχή της Κομοτηνής.

Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε την εταιρεία Interplast, η οποία παράγει ολοκληρωμένα συστήματα ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού και αποχέτευσης στους τομείς της οικοδομής, των τεχνικών έργων και των βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε από τον ιδιοκτήτη της, Τάσο Ριζόπουλο, στην εργοστασιακή μονάδα, ενώ ενημερώθηκε για τη διαδικασία παραγωγής. Η Interplast, που απασχολεί 140 εργαζόμενους, εξάγει τα προϊόντα της σε πάνω από 75 χώρες.

Αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Ευχαριστούμε πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα ξενάγηση. Σε επιχειρήσεις όπως η Interplast χτυπάει η καρδιά της παραγωγικής, εξωστρεφούς, καινοτόμου Ελλάδος.

Είναι ειλημμένη απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξει έμπρακτα την ελληνική μεταποίηση. Η ελληνική μεταποίηση δημιουργεί πολλές καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, με μέσους μισθούς πολύ υψηλότερους του μέσου μισθού για την ελληνική οικονομία. Μπορεί να προσελκύει νέα παιδιά τα οποία έχουν κάνει τις σπουδές τους στην Ελλάδα, προσφέροντάς τους μια πολύ καλή επαγγελματική διαδρομή.

Και δικό μας χρέος είναι να υποστηρίξουμε τέτοιες προσπάθειες μέσα από καλά σχεδιασμένα προγράμματα, τα οποία εμπίπτουν στην ευρύτερη λογική του αναπτυξιακού νόμου. Κινούμαστε με μεγάλη ταχύτητα και έχω ζητήσει από το Υπουργείο οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί να έχουν αξιολογηθεί και εκκαθαριστεί εντός των επόμενων μηνών. Και προσβλέπουμε σε ακόμα περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις στη χώρα μας.

Πρέπει να κλείσουμε το κενό επενδύσεων με την Ευρώπη. Έχουμε ήδη κάνει ένα σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά απομένουν πολλά να γίνουν ακόμα.

Και τέλος, να πω για τους εργαζόμενους στην εταιρεία, ειδικά για τους νέους εργαζόμενους, ότι θα είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα ωφεληθούν από τα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης, τα οποία ήδη ψηφίστηκαν από την κυβέρνησή μας και θα τεθούν σε εφαρμογή από τις αρχές του επόμενου έτους.

Ειδικά τα νέα παιδιά, αυτοί που είναι κάτω των 25 δεν θα πληρώνουν καθόλου φόρο εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ. Αυτοί που είναι μεταξύ 25 και 30 θα πληρώνουν μειωμένο φορολογικό συντελεστή 9%. Και βέβαια, οι συμπολίτες μας εργαζόμενοι με περισσότερα παιδιά, θα δουν μια σημαντική φορολογική ελάφρυνση στις μισθοδοσίες τους, ξεκινώντας από τον επόμενο Ιανουάριο.

Κάθε επιτυχημένη εταιρεία έχει και ικανοποιημένους εργαζόμενους. Και χαίρομαι που εδώ, στην Interplast, είδα ακριβώς αυτό το πνεύμα να αναπτύσσεται.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία, περισσότερες εξαγωγές, χαμόγελα και να διευρύνετε και άλλο το πελατολόγιο των χωρών στις οποίες εξάγετε. Καταλαβαίνω ότι είστε στις 76, με το καλό να τις εκατοστήσετε».

«Νομίζω ότι η επιχείρηση Interplast εκπροσωπεί την αντίληψη της κυβέρνησής μας για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας, καθώς σημαίνει καινοτομία, εξωστρέφεια και εξαγωγές και ποιοτικές θέσεις εργασίας, από ό,τι είδαμε, κ. Πρόεδρε, για 135 στην Κομοτηνή ανθρώπους, νέο επιστημονικό δυναμικό που έχει έρθει και έχει εγκατασταθεί στην Κομοτηνή και αυτό είναι σπουδαίο», ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και συμπλήρωσε: «Μέσα σε αυτό το βιομηχανικό πάρκο επτά επιχειρήσεις ήδη έχουν ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο και εύχομαι και ελπίζω με τις αξιολογήσεις που θα γίνουν αυτό το διάστημα να ενταχθούν ακόμα περισσότερες, ώστε να προσθέσουν στην αξία που παράγεται σε αυτό το πάρκο, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στη χώρα μετά τη Σίνδο, με 4.350 στρέμματα και 45 επιχειρήσεις που είναι εδώ εγκατεστημένες».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Τάσος Ριζόπουλος, σημείωσε από την πλευρά του: «Η εταιρεία μας είναι μια εταιρεία με πολλή εξωστρέφεια, με πολλή καινοτομία. Και τα επόμενα χρόνια θα είναι ακόμη περισσότερη η εξωστρέφεια και ακόμη περισσότερη η καινοτομία. Η ευρηματικότητα, εξάλλου, ήταν ίδιον της Interplast από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της».

Τον Πρωθυπουργό συνόδευαν επίσης ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας-Θράκης Κώστας Γκιουλέκας, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας και ο βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης.

«Υποστηρίζουμε τη σύγχρονη ελληνική βιομηχανία ως υπουργείο Ανάπτυξης. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον νέο αναπτυξιακό νόμο, με ειδικά καθεστώτα για τη μεταποίηση και για τις παραμεθόριες περιοχές.

Μέσα σε αυτό το βιομηχανικό πάρκο επτά επιχειρήσεις ήδη έχουν ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο και ελπίζω με τις αξιολογήσεις που θα γίνουν να ενταχθούν ακόμα περισσότερες, ώστε να προσθέσουν αξία σε αυτό το πάρκο που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στη χώρα με 4.350 στρέμματα και 45 εγκατεστημένες επιχειρήσεις.

Και πιστεύω ότι το μέλλον μπορεί να είναι ακόμα πιο σημαντικό και πιο ευοίωνο, προσθέτοντας στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και της οικονομίας μας συνολικά», είπε ο υπουργός.