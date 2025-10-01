Εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά κατασχέθηκαν από το γραφείο ενός εκτελωνιστή στην Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι, καθώς οι ερευνητές εντείνουν τις έρευνες για απάτη μέσω ΦΠΑ που συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα της Κίνας, όπως αποκάλυψε η ανώτατη εισαγγελέας της ΕΕ.

Η επικεφαλής εισαγγελέας της ΕΕ, Λάουρα Κοβέσι, δήλωσε στους Financial Times ότι τα κατασχεθέντα ευρώ προέρχονταν από εγκληματικές δραστηριότητες που αφορούσαν τη μεταφορά εμπορευμάτων στην Ευρώπη σε «μαζική» κλίμακα χωρίς την καταβολή των απαιτούμενων δασμών και φόρων.

Τον περασμένο μήνα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απήγγειλε κατηγορίες σε δύο τελωνειακούς υπαλλήλους και τέσσερις εκτελωνιστές που είναι ύποπτοι για συμμετοχή σε σχέδιο εισαγωγής εμπορευμάτων από την Κίνα, όπως ηλεκτρικά ποδήλατα, παρακάμπτοντας τους τελωνειακούς δασμούς και τους φόρους.

Κατά τη διάρκεια ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά τον Ιούνιο, οι αστυνομικές αρχές κατάσχεσαν 2,7 εκατ. ευρώ σε μετρητά στο γραφείο ενός τελωνειακού μεσίτη — ένα απόθεμα που θα ζύγιζε πάνω από 25 κιλά σε χαρτονομίσματα των 100 ευρώ — και άλλα 300.000 ευρώ στο σπίτι του, δήλωσε η Kόβεσι.

Τα χαρτονομίσματα ήταν μέρος ενός συνολικού ποσού 4,78 εκατ. ευρώ που κατασχέθηκε σε μετρητά και 5,4 εκατ. ευρώ που παγώθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα, σύμφωνα με την EPPO.

Συνολικά, κατασχέθηκαν 5,8 εκατ. ευρώ σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Οι αρχές κατάσχεσαν επίσης ακίνητα και αυτοκίνητα, καθώς και περισσότερα από 2.400 εμπορευματοκιβώτια αξίας περίπου 250 εκατ. ευρώ.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση εμπορευματοκιβωτίων στην ΕΕ μέχρι σήμερα», δήλωσε η Kόβεσι. «Στοχεύουμε σε εγκληματικά δίκτυα που οργανώνουν μαζικές εισαγωγές εμπορευμάτων από την Κίνα, φοροδιαφεύγουν και διαπράττουν [απάτη] ΦΠΑ μεγάλης κλίμακας».

Η Eυρωπαϊκή Εισαγγελία εκτιμά ότι οι απώλειες από το σχέδιο, το οποίο εκτείνεται σε 14 ευρωπαϊκές χώρες που καλύπτονται επί του παρόντος από την έρευνα, υπερβαίνουν τα 800 εκατ. ευρώ σε τελωνειακούς δασμούς και ΦΠΑ.

«Αυτό δεν μπορεί να συμβεί χωρίς διαφθορά... υπήρχαν δημόσιοι υπάλληλοι που τους βοήθησαν, διότι διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατό να υλοποιηθεί αυτό το τεράστιο σχέδιο», δήλωσε.