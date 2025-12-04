Κ. Τσιάρας: Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου το σύνολο των πληρωμών - Aνοιχτή η πόρτα μου στο διάλογο

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών που αφορά στο σύνολο των προγραμμάτων που αφορούν στον πρωτογενή τομέα, ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας μεταξύ των οποίων το υπόλοιπο ποσό των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων και μια σειρά άλλων μέτρων όπως το «μέτρο 23», με ορίζοντα Δεκεμβρίου, ενώ επανέλαβε πως η πόρτα του διαλόγου είναι πάντα ανοιχτή.

Όπως υπογράμμισε σε δηλώσεις του στον Alpha 98,9, η στόχευση της κυβέρνησης είναι μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου να έχουν πληρωθεί όλα όσα οφείλονται στους παραγωγούς, συμπεριλαμβανομένης και της προκαταβολής των αποζημιώσεων για τις καταστροφές από τον Daniel.

«Οι πληρωμές θα αγγίξουν το ένα δισεκατομμύριο και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους» υπογράμμισε ο κ. Τσιάρας, ενώ αναφορικά με το ζήτημα που θέτουν οι αγρότες πως οι προκαταβολές των αποζημιώσεων «τραβήχτηκαν» από τον ΕΛΓΑ, ο υπουργός είπε πως πρόκειται για εκείνους που είχαν βάλει στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς πάγια εντολή, «πλέον μπαίνουμε σε μια περίοδο ομαλοποίησης των προβλημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ και προχωράμε με συγκεκριμένα βήματα σε συνεργασία με την ΕΕ, προκειμένου να μην ξανα κινδυνεύσουν επιδοτήσεις να φτάσουν σε ανθρώπους που δεν τα δικαιούνται» είπε μεταξύ άλλων.

Αναφορικά με τον ΕΛΓΑ επανέλαβε πως ο οργανισμός το επόμενο διάστημα θα καταβάλλει σε αποζημιώσεις 120 εκατομμύρια ευρώ. Παραδέχτηκε υπάρχουν σαράντα τέσσερις χιλιάδες παραγωγοί τα στοιχεία των οποίων ελέγχονται και δεν έχουν πάρει ενισχύσεις, ενώ εκτίμησε ότι σύντομα οι υπηρεσίες ΟΠΕΚΕΠΕ και ΑΑΔΕ θα ολοκληρώσουν τους ελέγχους.

Αναφορικά με τα θεσμικά ζητήματα που θέτουν οι παραγωγοί και αφορούν το κόστος παραγωγής, ο κ. Τσιάρας είπε ότι για πρώτη φορά στη χώρα θεσμοθετήθηκε η επιστροφή του ΕΦΚ, ενώ αναμένεται η παράταση του μέτρου που αφορά το αγροτικό ρεύμα το οποίο είναι «κλειδωμένο» στα 9,2 λεπτά του ευρω η κιλοβατώρα.