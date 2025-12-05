Κ. Πιερρακάκης προς τους πρέσβεις της ΕΕ: Τώρα χρειάζεται συλλογική βούληση για τους στόχους των εκθέσεων Draghi και Letta

Τις προτεραιότητες και τα προτάγματα για την Οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία προέβαλε στη συνάντηση που είχε με τους πρέσβεις των κρατών - μελών της ΕΕ, περιέγραψε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Έξι ημέρες μόλις πριν από την εκλογή νέου Προέδρου του Eurogroup στις 11 Δεκεμβρίου -και ως επίσημος υποψήφιος πλέον για τη θέση- ο Κυριάκος Πιερρακάκης, στην παρέμβασή του στο γεύμα εργασίας της Δανικής Προεδρίας, επέλεξε να προτάξει την «Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων», τον ψηφιακό μετασχηματισμό, το δημογραφικό ζήτημα, αλλά και την ελληνική εμπειρία δημοσιονομικής σταθερότητας, ως παράδειγμα για το πώς η Ευρώπη «μπορεί να γίνει πιο ανταγωνιστική, ανθεκτική και ολοκληρωμένη» προς όφελος των πολιτών.

«Στο επίκεντρο βρίσκεται η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Οι εκθέσεις Draghi και Letta έχουν προσφέρει το συνολικό πλαίσιο. Τώρα χρειάζεται συλλογική βούληση για επιτάχυνση και ουσιαστική εφαρμογή» ανέφερε ο κ.Πιερρακάκης, όπως τονίζει στην ανάρτησή του. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις κύριες ευρωπαϊκές οικονομικές προκλήσεις και στα επόμενα βήματα που απαιτούνται για μια πιο ανταγωνιστική, ανθεκτική και ολοκληρωμένη Ευρώπη. Ενώ «το ζητούμενο είναι (...) πώς αφαιρούμε εμπόδια και πώς αξιοποιούμε πλήρως τις δυνατότητες της ενιαίας αγοράς προς όφελος των πολιτών μας» καταλήγει στην ανάρτησή του κ Πιερρακάκης.