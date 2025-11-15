Κ. Καραγκούνης: Αντίδοτο στην ακρίβεια οι αυξήσεις που έχουν γίνει σε μισθούς

Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστας Καραγκούνης μίλησε για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, αλλά και για τα επαγγέλματα του μέλλοντος.

«Βιώνουμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Τα νοικοκυριά πιέζονται πράγματι και αυτό βεβαίως είναι – όχι ότι γίνεται συμψηφισμός – μια ευρωπαϊκή πραγματικότητα πάρα πολύ δύσκολη», δήλωσε αρχικά στην ΕΡΤ.

«Εμείς εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να δώσουμε ένα αντίδοτο καταρχήν στην ακρίβεια, με την αύξηση των μισθών. Έχουμε αύξηση του κατώτατου μισθού 38%, από το 19 μέχρι σήμερα και θα αυξηθεί κι άλλο. Όπως ξέρετε, ο στόχος είναι στα 950 ευρώ το 2027» είπε και πρόσθεσε πως, «βάζουμε ένα πλαίσιο προστασίας και να ξέρετε ότι ο κατώτατος μισθός είναι ο εισαγωγικός μισθός. Έχουν ξεπαγώσει τριετίες φέρ’ ειπείν, γιατί έχει μειωθεί η ανεργία κάτω από 10%, μετά από τόσα χρόνια».

Ο κ. Καραγκούνης τόνισε επίσης, πως παραπάνω από 400.000, παίρνουν πάνω από 1.000 ευρώ μισθό. «Γενικά οι μισθοί έχουν βελτιωθεί ως αντίδοτο στην ακρίβεια», είπε.

Ο κ. Καραγκούνης εξήγησε μεταξύ άλλων πως γίνεται προσπάθεια με συγκεκριμένους τρόπους να αυξήσουμε το εισόδημα των πολιτών. «Από 1/1 οι μισθωτοί θα δουν περαιτέρω αύξηση και ειδικά εάν έχουν 3 ή 4 παιδιά αλλά και από το πρώτο παιδί, θα δουν πραγματικές ελαφρύνσεις», εξήγησε μεταξύ άλλων.

«Εγώ άκουσα τον πρωθυπουργό χθες: Τα τελευταία χρόνια δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 4η καλύτερη θέση από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ με πληθωρισμό 1,4%», δήλωσε.

Για τις ελλείψεις στην αγορά εργασίας και τις δουλειές που δεν προτιμούν οι Έλληνες

Ωστόσο, σχολίασε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή και πολλές ελλείψεις στην αγορά εργασίας.

«Είναι πάρα πολλές οι ελλείψεις. Εγώ θα σας πω τουλάχιστον με τα επίσημα και εμπειρικά στοιχεία που έχουμε στο Υπουργείο Εργασίας ποιες δουλειές δεν κάνουν οι Έλληνες: κυρίως τεχνικές εργασίες. Αρχικά στον αγροτικό τομέα. Κι εγώ είμαι από αγροτικό νομό, καταλαβαίνουν ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα, ψάχνουν να βρουν εργάτες γης για τη συγκομιδή φρούτων, λαχανικών, καλλιέργεια, συσκευασία, θερμοκήπια».

Ανέφερε πως, πάνω από 85–90% των εργατών γης είναι από τρίτες χώρες.

Δεύτερος τομέας είναι η οικοδομή και τεχνικά επαγγέλματα. «Οικοδόμοι, μπογιατζήδες, σιδεράδες, εργάτες καθαρισμού εργοταξίων και εκεί είναι τα επαγγέλματα τα οποία δεν ακολουθούν οι Έλληνες, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι κυρίως άνθρωποι από γειτονικές χώρες που απασχολούνται σε αυτές τις εργασίες από Αλβανία και Βουλγαρία, κατά βάση».

Τρίτη, η καθαριότητα και οικιακές υπηρεσίες, όπως οικιακοί βοηθοί, καθαριστές, φροντίδα ηλικιωμένων, είπε ο κ. Καραγκούνης, ενώ ακολουθεί η εστίαση και τουρισμός.

Επαγγέλματα με διαχρονική αύξηση απασχόλησης

Αναφέρθηκε και σε επαγγέλματα που έχουν διαχρονική αύξηση απασχόλησης.

«Στην Αττική οι δάσκαλοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι νοσηλευτές και οι μαίες. Μεγάλη αύξηση: μόνο στην Αττική από 5.146 το 2009 είναι τώρα 22.533», είπε.

Επίσης, πρόσθεσε επαγγέλματα στον τομέα της υγείας στην Αττική. Στην Ανατολική Μακεδονία, διευθυντές ξενοδοχείων και εστιατορίων και στη Δυτική Ελλάδα, τεχνικοί ιατρικής και φαρμακευτικής.

Τα επαγγέλματα του μέλλοντος

«Έχουμε ξεκινήσει, και εγώ προσωπικά και το Υπουργείο γενικά, κάνουμε ενημερώσεις στα σχολεία. Είναι περισσότερο ενημέρωση για τις τάσεις των επαγγελμάτων του μέλλοντος», τόνισε ο κ. Καραγκούνης και ανέφερε ορισμένα από αυτά:

Μηχανικός Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων

Μηχανικός Ανάπτυξης Λογισμικού

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Συστημάτων και Δικτύων

Τεχνικός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων – Αυτοματισμών

Ψυκτικοί Προηγμένων Συστημάτων

Ηλεκτρονικός κτιρίων για ασύρματες συνδέσεις

Επαγγελματίες υγείας και παροχών υπηρεσιών προσωπικής ιατρικής υποστήριξης

Στελέχη Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων

Εργοδηγός κλάδου εξόρυξης

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε επαγγέλματα που θα επόμενη 10ετία θα δημιουργηθούν συγκεκριμένες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα: