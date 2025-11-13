ΗΠΑ: «Τέλος εποχής» για τα κέρματα του 1 cent

Το Νομισματοκοπείο των ΗΠΑ θα κόψει την Τετάρτη τα τελευταία cent στη Φιλαδέλφεια, τα οποία δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά το 1793.

Τα εν λόγω κέρματα έχουν χάσει προ πολλού τη λάμψη τους μεταξύ των Αμερικανών, δεδομένης της τεράστιας διάβρωσης της αγοραστικής τους δύναμης.

Ένα εκπληκτικό ποσό από cents εξακολουθεί να κυκλοφορεί ως νόμισμα, είτε σε ταμειακές μηχανές είτε σε κουμπαράδες παιδιών. Το Υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι 300 δισ. νομίσματα ενός σεντ εξακολουθούν να κυκλοφορούν.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τις ΗΠΑ να σταματήσουν να κόβουν πένες νωρίτερα φέτος, επιτιμώντας τις ως νόμισμα που είναι πολύ ακριβό να κοπεί. Πέρυσι, κάθε πέννα κόστιζε σχεδόν 4 σεντ για να παραχθεί, μια προσπάθεια που έφερε ζημιά και που για ορισμένους επικριτές απεικόνιζε τέλεια την ομοσπονδιακή σπατάλη.

«Για πάρα πολύ καιρό, οι Ηνωμένες Πολιτείες κοβούν πένες που μας κοστίζουν κυριολεκτικά πάνω από 2 σεντς», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Φεβρουάριο, εν μέσω του Super Bowl. «Αυτό είναι τεράστια σπατάλη!»

Το Υπουργείο Οικονομικών αναμένει να εξοικονομήσει 56 εκατ. δολάρια ετησίως με την κατάργηση της παραγωγής των εν λόγω κερμάτων. Ωστόσο, οι Αμερικανοί μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις πένες τους όπως επιθυμούν — ή να τις πετάξουν, όπως κάνουν ορισμένοι.

Ωστόσο, η απόφαση του Τραμπ να καταργήσει σταδιακά το cent προκαλεί πονοκεφάλους στους λιανοπωλητές, οι οποίοι εξακολουθούν να εξαρτώνται από το νόμισμα για να δίνουν τα ακριβή ρέστα στους πελάτες.

Η Εθνική Ομοσπονδία Λιανοπωλητών έχει προειδοποιήσει ότι οι λιανοπωλητές δεν έχουν οδηγίες για τη στρογγυλοποίηση των συναλλαγών τους, καθώς η ομοσπονδιακή και η πολιτειακή νομοθεσία το απαγορεύει σε πολλές περιπτώσεις.

Στο Κογκρέσο έχουν κατατεθεί νομοσχέδια που θα επιτρέπουν στους λιανοπωλητές να στρογγυλοποιούν τις συναλλαγές τους σε πεντάλεπτα, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.