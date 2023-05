ΗΠΑ: Οι επόμενες προκλήσεις μετά την καταρχήν συμφωνία για το όριο του χρέους

Μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις για την επίτευξη μιας καταρχήν συμφωνίας με τον Λευκό Οίκο σχετικά με το όριο δανεισμού των ΗΠΑ, η επόμενη πρόκληση για τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Κέβιν Μακάρθι είναι να την προωθήσει στο Σώμα, όπου οι σκληροπυρηνικοί Ρεπουμπλικανοί απειλούν ήδη να τη «βουλιάξουν».

Καθώς Δημοκρατικοί και των Ρεπουμπλικανοί καλούνται να διευθετήσουν τις επόμενες ημέρες τις τελευταίες λεπτομέρειες μιας συμφωνίας για την αναστολή του ορίου χρέους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ύψους 31,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ο Μακάρθι ενδέχεται να αναγκαστεί να κάνει κάποιες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις.

«Θα προσπαθήσουμε» να εμποδίσουμε να περάσει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, δήλωσε στο Twitter ο εκπρόσωπος Τσιπ Ρόι, εξέχον μέλος της σκληροπυρηνικής ομάδας Freedom Caucus της Βουλής των Αντιπροσώπων. Οι Ρεπουμπλικανοί της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας άσκησαν κριτική για το χρονοδιάγραμμα και τους διαφαινόμενους όρους της συμφωνίας.

While the #DebtCeiling Watch continues & we don’t know every detail - it’s imperative to put it in full context. On table: Increase debt by approx. $4 TRILLION? In return, press intel suggests (admittedly roughly) the following: #HoldTheLine pic.twitter.com/XFPDPI2Ehs