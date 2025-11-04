ΙΕΛΚΑ: Στο 1,08% ο πληθωρισμός στα σουπερμάρκετ τον Οκτώβριο - Πού καταγράφονται οι μεγαλύτερες μειώσεις

Ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σουπερμάρκετ είναι της τάξης του +1,08% τον Οκτώβριο 2025 σε σχέση με τον Οκτώβριο 2024, σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την περίοδο Μαΐου-Αυγούστου 2025, σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ.

Μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Οκτώβριο 2025 σε σχέση με τον Οκτώβριο2024 καταγράφονται στις κατηγορίες:

Φρέσκα φρούτα και λαχανικά: -8,06%

Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού: -5,10%

Τρόφιμα παντοπωλείου: -4,77%

Χαρτικά, καλλυντικά & είδη προσωπικής υγιεινής: -2,51%

Είδη μιας χρήσης, οικιακά είδη: -1,24%

Οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα τόσο της ομαλοποίησης της αγοράς και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά (η μείωση προέρχεται από την κατηγορία των λαχανικών η οποία ευνοείται το τελευταίο διάστημα από τις καιρικές συνθήκες), στα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού και στα τρόφιμα παντοπωλείου (λόγω και της αποκλιμάκωσης της τιμής στο ελαιόλαδο).

Μεγαλύτερες αυξήσεις τον Οκτώβριο 2025 σε σχέση με τον Οκτώβριο 2024 καταγράφονται στις κατηγορίες: