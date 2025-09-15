Χ. Θεοχάρης: Ούτε υπήρξε ούτε θα υπάρξει συμφωνία για ανοχή στην παράνομη αλιεία

«Ουδέποτε υπήρξε, δεν υφίσταται, ούτε πρόκειται ποτέ να υπάρξει οποιαδήποτε συμφωνία, είτε επίσημη είτε άτυπη, με την τουρκική πλευρά αλλά και με οποιοδήποτε τρίτο, για ανοχή σε θέματα παράνομης, λαθραίας ή και άναρχης αλιευτικής δραστηριότητας», υπογράμμισε ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, απαντώντας, νωρίτερα σήμερα στη Βουλή, σε επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Αθανάσιου Χαλκιά με θέμα: «ύπαρξη άτυπης συμφωνίας με την Τουρκία για την αλιεία και δηλώσεις για "αβλαβή διέλευση" που παραβιάζει τη σύμβασης UNCLOS».

Ο υφυπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η Ελλάδα παρακολουθεί ανελλιπώς και προβαίνει στις απαραίτητες δυνατές ενέργειες, σε εθνικό, διμερές και πολυμερές επίπεδο και ασκεί κάθε δικαίωμά της σε σχέση με την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων, έναντι έκνομων και προκλητικών ενεργειών, όπως η παράνομη και λαθραία αλίευση.

«Το υπουργείο Εξωτερικών πραγματοποιεί διαβήματα σε κάθε ένα συγκεκριμένο περιστατικό παραβατικότητας και αυτά τα ζητήματα τίθενται εμφατικά σε διάφορα επίπεδα, είτε αυτά αφορούν πολιτικές είτε οικονομικές σχέσεις», είπε ο κ. Θεοχάρης.

Ο βουλευτής αναφέρθηκε σε πρόσφατη δήλωση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια ότι «από το 2017 και την περίπτωση της ομηρίας των δύο Ελλήνων στρατιωτών ενδώσαμε, λόγω της διαπραγμάτευσης αυτής, για κάποιο χρονικό διάστημα και δεν ελέγξαμε ως οφείλαμε το πώς ψαρεύουν οι Τούρκοι ψαράδες στην περιοχή».

Με αφορμή λοιπόν αυτή τη δημόσια αναφορά του υπουργού, ο ανεξάρτητος βουλευτής ζήτησε από τον υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη να απαντήσει αν υφίσταται ή υπήρξε ποτέ, επίσημα ή άτυπα, συμφωνία, συνεννόηση ή πολιτική «ανοχής» προς την τουρκική αλιευτική δραστηριότητα εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωση των δύο Ελλήνων, και με ποια ακριβώς νομική γνωμοδότηση ή ερμηνεία του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, ο αρμόδιος υπουργός Ναυτιλίας χαρακτήρισε τη διέλευση τουρκικών αλιευτικών σκαφών ως «αβλαβή», όταν το άρθρο 19 της Σύμβασης UNCLOS, την οποία η Ελλάδα έχει κυρώσει με τον Ν. 2321/1995, ρητώς και αναμφισβήτητα εξαιρεί τις «αλιευτικές δραστηριότητες» από την έννοια αυτή.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της αβλαβούς διέλευσης, ο υφυπουργός Εξωτερικών είπε ότι είναι ζήτημα κυρίως και πρωτίστως νομικό και σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει υπογράψει την Σύμβαση UNCLOS, η οποία «είναι μια βασική συνθήκη του διεθνούς δικαίου, με την οποία υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας».

Υπενθύμισε δε, ότι το άρθρο 17 της Σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας, ορίζει ότι τα πλοία όλων των κρατών παρακτίων και άνευ ακτών, απολαμβάνουν του δικαιώματος της αβλαβούς διέλευσης, μέσω της χωρικής θάλασσας.

«Συνεπώς η αβλαβής διέλευση είναι δικαίωμα που αναγνωρίζεται. Η διέλευση είναι αβλαβής, με βάση τη Σύμβαση, εφόσον λαμβάνει χώρα, με σεβασμό των προβλεπομένων στα άρθρα 18 και 19 της Σύμβασης και αυτά εφαρμόζονται και στα αλιευτικά σκάφη», είπε ο Χάρης Θεοχάρης.

Πρόσθεσε ότι: «Πράγματι, η διέλευση των αλιευτικών σκαφών είναι μη αβλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 19, στην περίπτωση που αυτά τυχόν προβαίνουν σε αλιευτικές δραστηριότητες σε χωρική θάλασσα. Συνεπώς το αν η διέλευση είναι αβλαβής ή όχι, είναι ένα πραγματικό γεγονός και επί τη βάσει αυτού του πραγματικού γεγονότος, προφανώς οι ενέργειες της χώρας μας κλιμακώνονται ή όχι, ανάλογα με το τι συμβαίνει κάθε φορά».

Όταν διεξάγεται παράνομη αλιευτική δραστηριότητα, επέμεινε ο υφυπουργός Εξωτερικών, «τότε η διέλευση είναι μη αβλαβής και συνεπώς λαμβάνουμε τα μέτρα τα οποία χρειάζονται. Όταν όμως η διέλευση δεν περιλαμβάνει αλιευτική δραστηριότητα, τότε σε αυτή την περίπτωση, είναι αβλαβής».