Χ. Κέλλας: Από σήμερα ως τέλος του μήνα θα πάρουν οι αγρότες 1,2 δισ. ευρώ

«Κατανοώ απόλυτα τη δυσαρέσκεια που υπάρχει στους αγρότες γιατί είδαν τις πληρωμές να έρχονται με καθυστέρηση, αυτό είναι γεγονός. Μετά το πράσινο φως που πήραμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πληρωμή των αγροτικών επιδοτήσεων και με το νέο σύστημα, μετά από εξαντλητικούς ελέγχους, έχουμε ήδη ξεκινήσει και πληρώνουμε. Θα σας πω ότι από σήμερα μέχρι τέλος του μηνός θα πληρωθούν συνολικά 1,2 δισ. ευρώ» δήλωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας.

Ως προς τα υπόλοιπα αιτήματα των αγροτών, πέρα από τις επιδοτήσεις, όσο αφορά δηλαδή το κόστος παραγωγής, της ενέργειας, τις εγγυημένες τιμές στα προϊόντα και τις αποζημιώσεις, ο υφυπουργός απάντησε σε ένα προς ένα.

Σε σχέση με το αίτημά τους για αφορολόγητο πετρέλαιο, ανέφερε στο ERT News Radio 105,8 τα εξής:

«Οι αγρότες μετά τις κινητοποιήσεις που είχαν πρόπερσι και μετά από συνάντηση των εκπροσώπων τους, που ήταν οι ίδιοι οι οποίοι ηγούνται και σήμερα του κινήματος, είχαν συμφωνήσει στο Μέγαρο Μαξίμου στη συνάντηση και με τον πρωθυπουργό, την τιμή του ρεύματος στο πετρέλαιο. Το πετρέλαιο καταρχήν είναι αφορολόγητο στους αγρότες, ορισμένα λίτρα και ανάλογα με την κάθε καλλιέργεια, λέω τι έχει συμφωνηθεί και αυτό ήδη εφαρμόζεται και μάλιστα νομοθετήθηκε για πρώτη φορά από την κυβέρνηση Μητσοτάκη πέρυσι τον Σεπτέμβριο.

Ειρήσθω εν παρόδω, να θυμηθούμε ότι το αγροτικό πετρέλαιο καταργήθηκε επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα. Επανήλθε επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη. Αυτή τη στιγμή γίνεται η πληρωμή, όπως ακριβώς συμφωνήθηκε, νομοθετημένο πλέον, τέσσερις φορές το χρόνο ανά τρίμηνο, σύμφωνα με τα τιμολόγια που αναρτούν οι αγρότες και το οποίο επιστρέφεται από την ΑΑΔΕ.

Αυτό είναι ρυθμισμένο και σε συμφωνία με τον αγροτικό κόσμο. Τώρα, εάν μπορεί να υπάρξει μία νέα ρύθμιση, αυτό βεβαίως καταλαβαίνετε ότι δεν εξαρτάται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης» εξήγησε, καθώς αρμόδιο είναι το υπουργείο Οικονομικών.

Σε σχέση με το ρεύμα για το οποίο οι αγρότες λένε ότι παίρνουν 9 -11 λεπτά για το 1/3 και μετά για τα υπόλοιπα 2/3 μπορεί να φτάσει η τιμή μέχρι και τα 18 λεπτά και ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη μηνιαία αποπληρωμή για να έχουν την έκπτωση, καθώς δεν πληρώνονται με τον μήνα, ο κ. Κέλλας σημείωσε ότι, για το ρεύμα ισχύουν περίπου τα ίδια.

«Συμφωνήθηκε μετά τον Ντάνιελ και πάντα σε συμφωνία με τον αγροτικό κόσμο να υπάρξει φθηνή τιμή για το αγροτικό ρεύμα. Δεν θα σας μιλήσω για τις επιδοτήσεις που δόθηκαν στο αγροτικό ρεύμα εξ ολοκλήρου λόγω των αυξήσεων των τιμών της ενέργειας λόγω ουκρανικού κλπ. Συμφωνήθηκε λοιπόν το φθηνό τιμολόγιο Γαία το οποίο φτάνει από 9 έως 11 ανάλογα με το αν έχουν οφειλές ή όχι οι συνεταιρισμοί, σε μια εποχή που το αγροτικό ρεύμα, το ρεύμα γενικώς ήταν ακριβότερο. (..) Αυτό ίσχυε για την κατανάλωση, ήταν για 2 συν 8 χρόνια. Και μετά το δεύτερο χρόνο που τελειώνει τώρα, θα μπορεί το ρεύμα το 30% της τιμής να προσδιοριστεί η τιμή με το 30% της ισχύουσας τιμής συν τη σημερινή. Αυτό είναι από δω και πέρα. (…)

Χθες ο πρωθυπουργός βγήκε και ανακοίνωσε ότι συζητάμε το θέμα της παράτασης του φθηνού ηλεκτρικού ρεύματος με τον αγροτικό κόσμο. Είναι θέμα προς συζήτηση. Το έθεσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός».

Ως προς την επιπλέον ενίσχυση που θα λάβουν οι αγρότες, σύμφωνα με την κυβέρνηση, για την οποία οι αγρότες ισχυρίζονται ότι δεν μπορούν να πάρουν περισσότερα από όσα δικαιούνται ανά στρέμμα, ο κ. Κέλλας εξήγησε το εξής.

«Αυτό είναι η βασική ενίσχυση η οποία είναι στρεμματική και η οποία ισχύει σύμφωνα με την ΚΑΠ. Αυτό δεν είναι φετινό, αυτό ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια.

Όταν τελειώσει λοιπόν η εκκαθάριση, φέτος οι δηλώσεις του αγροτικού πληθυσμού, του ΟΣΔΕ, ήταν λιγότερες από την περσινή χρονιά. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, δύο χιλιάδες δηλώσεις από αγρότες οι οποίοι ήταν μπλεγμένοι στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ προφανώς έχουν κοπεί και αλίμονο αν τους πληρώναμε.

Όταν τελειώσει λοιπόν η πληρωμή όλων των υποχρεώσεων, το ποσό το οποίο θα περισσέψει θα κατανεμηθεί στους ήδη τίμιους αγρότες, οι οποίοι πήραν και την πρώτη φάση των επιδοτήσεων. Θα κατανεμηθεί ανάλογα. Έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Αναφορικά με την εγγύηση που ζητάνε οι αγρότες, είπα χαρακτηριστικά «δεν το καταλαβαίνω αυτό πώς μπορεί να προκύψει. Για τον καθένα θεωρώ ότι είναι διαφορετικό και ανάλογα την καλλιέργεια και δεν είναι όλοι οι αγρότες το ίδιο. Αλλά αυτό το οποίο μπορώ να πω εγώ είναι τι έχει κάνει η κυβέρνηση για να μειώσει το κόστος παραγωγής. (…) Εγγυημένη τιμή δεν νομίζω ότι υπάρχει σε κάποιο δυτικό κράτος. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάπου αλλού αυτό το πράγμα. (…) Εγγυημένη τιμή δεν υπάρχει πουθενά. Υπάρχουν κινήσεις από πλευράς κυβέρνησης που έγιναν τα τελευταία χρόνια και οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για να μειώσουν το κόστος παραγωγής, όπως είναι το φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα, όπως είναι το φθηνό αγροτικό πετρέλαιο, όπως είναι η μείωση του ΦΠΑ στα αγροεφόδια, στα λιπάσματα, στα αγροτικά μηχανήματα, όπως είναι η φορολογία, μείωση κατά 50% στους συνεταιρισμούς και στις ομάδες παραγωγών».

Όσον αφορά στο θέμα των εισφορών στον ΕΛΓΑ και την παρακράτηση, που έθεσε ο κ. Κουκούτσης, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, ανέφερε ο Κέλλας «οι αγρότες έχουν οι ίδιοι συμφωνήσει και υπογράψει και αυτό ισχύει 15 χρόνια τώρα, δεν έγινε χθες, όσοι θέλουν και είναι το 65% που θέλανε, το ποσοστό της ασφαλιστικής εισφοράς για τον ΕΛΓΑ να παρακρατείται όταν δίνεται η βασική ενίσχυση. Αυτό είναι υπογεγραμμένο και συμφωνημένο. Το υπόλοιπο 35% των αγροτών δεν θέλουνε λένε να τα κρατάει ο ΕΛΓΑ απευθείας όταν πληρώνεται η βασική ενίσχυση, θέλουμε να τα πληρώνουμε μόνοι μας. Και η προθεσμία πληρωμής είναι μέχρι 31 Μαρτίου. Καλώς και άγια. Και αυτό ισχύει. Επομένως δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό το οποίο έγινε. Τώρα εάν κάποιοι δεν πήραν αυτά τα χρήματα τα οποία περιμένανε από τη βασική ενίσχυση, να το αποσυνδέσουμε από τον ΕΛΓΑ».

«Εμείς λέμε να ‘ρθουν οι αγρότες, εδώ είμαστε ανά πάσα στιγμή. Τους περιμένουμε να συζητήσουμε με συγκεκριμένα θέματα, με συγκεκριμένους όρους. Την πρόταση αυτή ισχύει. Την έκανα και χθες, την έκανα και προχθές και εγώ και ο υπουργός. Ο εκπρόσωπος των αγροτών ο κύριος Τζέλλας χθες ονομαστικά είπε, όχι, δεν ερχόμαστε» τόνισε ο κ. Κέλλας.