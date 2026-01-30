Γερμανία: Σε υψηλό 12ετίας η ανεργία τον Δεκέμβριο

Ο αριθμός των ανέργων στη Γερμανία έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 ετών, ξεπερνώντας τα 3 εκατομμύρια αυτό το μήνα, ακόμη και μετά την ανάκαμψη από τις εμπορικές αναταραχές και την υπέρβαση των προσδοκιών για την ανάπτυξη το τελευταίο τρίμηνο.

Ο καγκελάριος Μερτς υποσχέθηκε να αναζωογονήσει την οικονομία μετά από δύο χρόνια ήπιας συρρίκνωσης, δεσμευόμενος για μια απότομη αύξηση των δαπανών για υποδομές και άμυνα.

Τα στοιχεία του γραφείου εργασίας που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή υπογράμμισαν την καθυστέρηση στην αγορά εργασίας λόγω της οικονομικής στασιμότητας των τελευταίων ετών, με 177.000 περισσότερους ανέργους σε σχέση με τον Δεκέμβριο, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε 3,08 εκατομμύρια.

Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας το 6,6% σε μη εποχικά προσαρμοσμένους όρους.

Η εικόνα βελτιώθηκε ελαφρώς όταν λήφθηκαν υπόψη οι εποχιακές τάσεις. Το γραφείο εργασίας ανέφερε ότι, με βάση τα στοιχεία αυτά, ο αριθμός των ανέργων παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με τον Δεκέμβριο, στα 2,976 εκατομμύρια, και ότι το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό στο 6,3%. Αναλυτές και οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει εποχικά προσαρμοσμένη αύξηση 4.000 ατόμων στον αριθμό των ανέργων.

Στο 0,3% η ανάπτυξη

Πάντως, η ανάπτυξη αυξήθηκε κατά 0,3% το δ’ τρίμηνο σε σύγκριση με τα προηγούμενα τρία μήνες, ξεπερνώντας την πρόβλεψη για 0,2%. Σε ετήσια βάση, η στατιστική υπηρεσία επιβεβαίωσε την αρχική της εκτίμηση για αύξηση 0,2%.

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης μείωσε τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη για το τρέχον και το επόμενο έτος την Τετάρτη, καθώς τα μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα τόσο γρήγορα όσο είχε αρχικά προβλεφθεί.

«Το μεγάλο δημοσιονομικό πακέτο της γερμανικής κυβέρνησης είναι απίθανο να αποδώσει καρπούς, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των εταιρειών δεν πιστεύει στην πολυαναμενόμενη επανεκκίνηση της οικονομικής πολιτικής», δήλωσε ο Joerg Kraemer, επικεφαλής οικονομολόγος της Commerzbank.