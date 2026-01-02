Γερμανία: Δυσοίωνες οι προβλέψεις για τις εξαγωγές προς ΗΠΑ και Κίνα το 2026

Οι εξαγωγείς στη Γερμανία θα πρέπει να προετοιμαστούν για συνεχιζόμενη αδυναμία το 2026 στις δύο μεγαλύτερες αγορές τους, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, με ελάχιστες προοπτικές ανάκαμψης, δήλωσε την Παρασκευή η εμπορική ένωση BGA.

«Δεν βλέπουμε αναστροφή της τάσης, αλλά στην καλύτερη περίπτωση μια σύντομη ανάπαυλα», δήλωσε ο πρόεδρος της BGA, Ντιρκ Γιαντούρα.

Οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ προβλέπεται να μειωθούν κατά περισσότερο από 7% σε λίγο κάτω από 150 δισ. ευρώ το 2025, ενώ οι εξαγωγές προς την Κίνα έχουν συρρικνωθεί ακόμη πιο απότομα, μειώνοντας κατά 10% σε 81 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της GTAI.

Οι αμερικανικοί δασμοί στα προϊόντα της ΕΕ έχουν λειτουργήσει ως «άμμος στα γρανάζια του διατλαντικού εμπορίου», δήλωσε ο Γιαντούρα, προσθέτοντας ότι έχουν δημιουργήσει ένα μόνιμο επιπλέον βάρος στα περιθώρια κέρδους των γερμανικών εξαγωγέων.

Η Γερμανία αντιμετωπίζει επίσης διαρθρωτικά εμπόδια, όπως το συγκριτικά ισχυρό ευρώ, το υψηλό κόστος ενέργειας, η υπερβολική γραφειοκρατία και οι χαμηλές επενδύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής της BGA.

Η Κίνα μειώνει τις γερμανικές εξαγωγές

Στην Κίνα, οι βιομηχανικές πολιτικές που ευνοούν τους εγχώριους παραγωγούς έχουν υπονομεύσει τη ζήτηση για γερμανικά προϊόντα, ιδίως στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της μηχανολογίας και των χημικών, όπου οι κινεζικοί ανταγωνιστές κερδίζουν έδαφος.

Οι γερμανικές εταιρείες μεταφέρουν όλο και περισσότερο την παραγωγή τους στην Κίνα ή μετατοπίζουν τις επενδύσεις τους σε άλλες ασιατικές αγορές, δήλωσε ο Jandura.

«Αυτό συχνά σταθεροποιεί τις παγκόσμιες πωλήσεις, αλλά οδηγεί σε μείωση των εξαγωγών από τη Γερμανία», είπε.