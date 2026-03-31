Γαλλία: Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 1,7% σε ετήσια βάση τον Μάρτιο στη χώρα

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 1,7% σε ετήσια βάση τον Μάρτιο στην Γαλλία, έπειτα από αύξηση 0,9% τον Φεβρουάριο. Η εξέλιξη αυτή αντιπροσωπεύει μια απότομη αύξηση 0,8 ποσοστιαίας μονάδας, κυρίως λόγω των αυξανόμενων τιμών της ενέργειας, σύμφωνα με μια προκαταρκτική εκτίμηση που δημοσιεύθηκε σήμερα από το INSEE, το Γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής και Οικονομικών Μελετών.

Η αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται κυρίως στη σημαντική άνοδο των τιμών της ενέργειας, ιδίως των πετρελαϊκών προϊόντων (+7,3% σε ετήσια βάση σε σύγκριση με -2,9% τον Φεβρουάριο), σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής.

Η Γαλλία αναμένεται να βιώσει μια «απότομη αύξηση του πληθωρισμού», ο οποίος «θα ξεπεράσει το 2% την άνοιξη», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του INSEE, το οποίο εκτιμά ότι «οι τιμές του πετρελαίου θα παραμείνουν περίπου στα 100 δολάρια μέχρι τον Ιούνιο».

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή