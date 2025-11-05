Γ. Στασινός Ανθεκτικότητα, πρόληψη, πράσινος και ψηφιακός μετασχηματισμός επενδύσεις κρίσιμες για το μέλλον της χώρας

Τα έργα ανθεκτικότητας, πρόληψης, αλλά και ο πράσινος και ψηφιακός μετασχηματισμός είναι επενδύσεις κρίσιμες για το μέλλον της χώρας. Αυτό δήλωσε ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Γιώργος Στασινός στο συνέδριο «Green Deal Greece 2025», που διοργάνωσε την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, το ΤΕΕ, σε συνεργασία με το economix.gr, για 5η συνεχόμενη χρονιά, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με θέμα: «Πράσινος και ψηφιακός μετασχηματισμός, υποδομές και βιώσιμη ανάπτυξη σε κρίσιμη καμπή: προκλήσεις και ευκαιρίες για επενδύσεις και ανθεκτικότητα ».

Όπως ανέφερε ο κ. Στασινός: «Στο ΤΕΕ αναλάβαμε να κάνουμε πράξη όσα προτείναμε. Αναλάβαμε την ευθύνη για να γίνουν γρήγορα όσα η δημόσια διοίκηση πιθανόν θα χρειάζονταν χρόνια, αν όχι δεκαετίες, για να γίνουν. Με κρίσιμο εργαλείο την τεχνολογία».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΕΕ: «Πράσινη συμφωνία και νέα ψηφιακή οικονομία μετασχηματίζονται πλέον μαζί σε μια νέα πραγματικότητα με στόχο την Ανθεκτικότητα», ανέφερε.

Όσον αφορά τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την άμυνα και τη συγκέντρωση πόρων τόνισε χαρακτηριστικά: «Δεν είναι η 'Αμυνα, όπως την κατανοούμε παραδοσιακά, η νέα κατεύθυνση. Είναι συνολικά η Ασφάλεια. Περιλαμβάνει και τις υποδομές. Και τις τεχνολογίες διπλής ή πολλαπλής χρήσης. Και την κοινωνική ή περιφερειακή συνοχή σε κρίσιμους τομείς. Και σε αυτή την ανάγνωση, της Ασφάλειας, είναι επίσης κυρίαρχη η Ανθεκτικότητα», κάνοντας λόγο για μία ευκαιρία για ανθεκτικές υποδομές, που παρέχουν ασφάλεια στους πολίτες και είναι ανθεκτικές στις καταστροφές., για επενδύσεις σε πολλαπλής χρήσης υποδομές και τεχνολογίες, για σύγχρονα, πράσινα, οικονομικά και ασφαλή κτίρια και κατοικίες. Όπως και με τα δεκάδες έργα και μεταρρυθμίσεις του Ταμείου Ανάκαμψης που αναλάβαμε να υλοποιήσουμε».

Ο κ. Στασινός εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα ολοκληρωθούν μέσα στους επόμενους λίγους μήνες τα εξής έργα:

-Την τεράστια μεταρρύθμιση με το Πρόγραμμα Κωνσταντίνος Δοξιάδης, με την εκπόνηση εκατοντάδων μελετών για ολόκληρη τη χώρα μέσα σε λίγα χρόνια. Με Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια παντού. Για να καταφέρουμε να αποκτήσει το 70% και πλέον της χώρας πολεοδομικό σχεδιασμό μέσα σε 5 μόλις χρόνια, όταν μέχρι σήμερα το κράτος είχε καταφέρει να έχει σχεδιασμό στο 25% της χώρας μόνο τα προηγούμενα 50 χρόνια.

-Τον προσεισμικό έλεγχο δημοσίων κτιρίων που καθυστερούσε επί 20ετία και πλέον

-Την προώθηση της προσβασιμότητας στα δημόσια κτίρια, που καθυστερούσε αιωνίως

-Την παρακολούθηση για έλεγχο και συντήρηση των δημοσίων έργων, τόσο με το Εθνικό Μητρώο Υποδομών όσο και με τα έργα για τις έξυπνες Γέφυρες που υλοποιούμε. Αλλά και τις Έξυπνες Διαβάσεις και τον οδοφωτισμό.

-Για την προώθηση και συντήρηση κρίσιμων αθλητικών υποδομών

Αλλά και με δεκάδες νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για μηχανικούς κυρίως αλλά και για επιχειρήσεις, τη δημόσια διοίκηση και τους πολίτες:

-Το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών που διαρκώς εξελίσσεται, προσφέρει νέες υπηρεσίες και διαλειτουργικότητες και έχει αλλάξει τον τρόπο δουλειάς όλων όσων ασχολούνται με τη δόμηση. Και που αποτελεί καλή πρακτική παγκοσμίως και μας ζητείται να το παρουσιάζουμε σε άλλες χώρες.

-Τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, που ήδη λειτουργεί αλλά όλοι θα αντιληφθούν τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα όταν θα γίνει πλήρως λειτουργικός για ολόκληρη τη χώρα με την ενσωμάτωση των Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων που θα ολοκληρωθούν τους επόμενους μήνες. Μία μεταρρύθμιση που σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε στο ΤΕΕ και που αναγνωρίζεται και αυτή διεθνώς, καθώς βραβεύτηκε φέτος από τον WITSA ως παγκόσμια καλή πρακτική.

-Την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου που έχει στόχο και την Ανθεκτικότητα, δίνοντας όπλα στην Πολιτεία σε περίπτωση καταστροφών, που ελπίζω να μη χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν.

Πρόσθεσε δε, την αφοσίωση στην προώθηση του Building Information Model, αλλά και στην έμφαση που δίνει το ΤΕΕ στην υιοθέτηση της τεχνητής Νοημοσύνης, όπου θα έχουμε σύντομα νέα.

Σύμφωνα με τον κ. Στασινό: «Προκλήσεις αντιμετωπίζουμε και στον άλλο κυρίαρχο πόλο της πράσινης μετάβασης και της ανθεκτικότητας, στην Ενέργεια».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: "Είναι κρίσιμο η κοινωνία να γνωρίζει ότι πραγματικά αξίζουν οι επενδύσεις σε δίκτυα και ΑΠΕ. Ότι βοηθά την τσέπη τους εν τέλει, η μετάβαση σε ένα νέο ενεργειακό πρότυπο. Ότι έχει πρακτικά οφέλη η εγκατάσταση των ΑΠΕ. Ότι τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας πρέπει να συνεχιστούν και να επεκταθούν, γιατί η κοινωνία τα χρειάζεται.

Όπως και τα κτίρια μας. Με επέκταση και σε δαπάνες στατικού ελέγχου και ενίσχυσης. Και χωρίς συγκέντρωση στα χέρια λίγων ισχυρών. Ότι η υιοθέτηση μικρών ΑΠΕ μέσα στις πόλεις και η αυτοπαραγωγή μπορεί να δώσει λύσεις και στα νοικοκυριά, όχι μόνο στη χώρα συνολικά. Ότι η έρευνα και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως το υδρογόνο, δεν είναι κάτι αόριστο και άσχετο με τη ζωή τους. Ότι η συζήτηση για τους μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες και την πυρηνική σύντηξη δεν είναι κάτι θεωρητικό και μακρινό, είναι δίπλα μας και έρχεται. Ότι το νέο, πράσινο, ενεργειακό πρότυπο, συμβάλει αποφασιστικά σε μια καλύτερη ζωή για εμάς και τα παιδιά μας, με έμπρακτα και χειροπιαστά αποτελέσματα για τον καθέναν.Και για όλα αυτά χρειάζονται γρήγορα επενδύσεις σε παραγωγή, μεταφορά και διανομή. Με μεγάλο κόστος, αλλά πολύ μεγαλύτερη αξία», όπως είπε.

Όσον αφορά τα θέματα δόμησης, ο κ. Στασινός δήλωσε ότι: «Οφείλουμε να δούμε άμεσα και την επίλυση προβλημάτων που χρονίζουν. Όπως η μεγάλη μεταρρύθμιση που πρέπει να επιλύσει τα προβλήματα λειτουργίας των πολεοδομιών, των υπηρεσιών δόμησης σε όλη τη χώρα. Στηρίζουμε τη μεταφορά των πολεοδομιών σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με ευελιξία, υπό το Υπουργείο Περιβάλλοντος, καθώς όπως είπε: η αλλαγή αυτή να γίνει άμεσα μέσα στο 2026. Διότι χρειάζεται, είναι αναγκαία», είπε.

Ταυτόχρονα, συνέχισε, «πρέπει να προχωρήσει τώρα ένας νέος, Σύγχρονος Οικοδομικός Κανονισμός, "10 σελίδων", με τα βασικά μόνον πολεοδομικά μεγέθη που έχουν σημασία για την κοινωνία, την πόλη και το περιβάλλον και με επιστημονική ελευθερία στον μηχανικό, πολιτικό ή αρχιτέκτονα. Και αυτός ο Σύγχρονος Οικοδομικός Κανονισμός ας αποφασίσουμε αυτή τη φορά να νομοθετηθεί μεν, αλλά να εγκριθεί συνολικά με Προεδρικό Διάταγμα, ώστε να περάσει από τον έλεγχο του ΣτΕ εκ των προτέρων και να αναλάβουν και οι δικαστές την ευθύνη να κρίνουν έγκαιρα τις διατάξεις, υπό νομικό και μόνο πρίσμα και όχι υπό το πρίσμα πιέσεων ή συγκεκριμένων περιπτώσεων».

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ τόνισε ότι: «Η επένδυση στην Ανθεκτικότητα, στην πρόληψη και όχι στην επούλωση των πληγών των φυσικών καταστροφών, είναι επένδυση ωφέλιμη για όλους. Είμαι βέβαιος ότι, αν προσπαθήσουμε όλοι μαζί με στόχους, πρόγραμμα, αφοσίωση και αποτελεσματικότητα, να κάνουμε την χώρα μας πιο Ανθεκτική».

«Αν δουλέψουμε παράλληλα σε νέα έργα και αναβάθμιση κτιρίων και υποδομών που ήδη υπάρχουν, θα βοηθήσουμε την κοινωνία να νιώσει εντέλει πιο ασφαλής, σε μια εποχή με πολλές αβεβαιότητες», ανέφερε καταλήγοντας ο κ. Στασινός