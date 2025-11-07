Γ. Μπρατάκος: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει προορισμός ποιοτικών επενδύσεων και καινοτομίας

Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησαν στα γραφεία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, και η Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, κ. Στελλίνα Σιαράπη.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται στο επενδυτικό τοπίο της χώρας, καθώς και στις προτεραιότητες της κυβέρνησης για την επιτάχυνση των ιδιωτικών επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της σταθερότητας του φορολογικού και θεσμικού πλαισίου, της απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών και της καλύτερης αξιοποίησης των διαθέσιμων εργαλείων χρηματοδότησης, ώστε να ενισχυθεί η παραγωγική βάση και να ενθαρρυνθεί η καινοτομία.

Η Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων, κ. Στελλίνα Σιαράπη, αναφέρθηκε στην υλοποίηση του νέου παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής οικονομίας, όπως αυτό παρουσιάστηκε από τον πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο, την 21η Οκτωβρίου 2024.

Ειδικότερα, τόνισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στον τουρισμό και το real estate, ούτε μόνο στο λεκανοπέδιο Αττικής και τη Θεσσαλονίκη. Το σύνολο των πρωτοβουλιών της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση της μεταποίησης και της βιομηχανίας, καθώς και με τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα και την αξιοποίηση του εθνικού ορυκτού πλούτου.

Στο πλαίσιο αυτό, στο επίκεντρο των καθεστώτων του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου βρίσκεται η μεταποίηση, ενώ η πλειονότητα των μεγάλων στρατηγικών επενδύσεων αφορά βιομηχανικές πρωτοβουλίες συνολικού ύψους 900 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, αναφορικά με τις Στρατηγικές Επενδύσεις, επισημάνθηκε ότι μέσα σε μόλις έναν χρόνο εγκρίθηκαν 15 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 2,5 δισ. ευρώ, αριθμός που υπερβαίνει το προηγούμενο ρεκόρ των 10 εγκρίσεων.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, αναφέρθηκε στη σημασία της ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων ως μοχλού ανάπτυξης και μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, επισημαίνοντας ότι η χώρα χρειάζεται ένα σταθερό και προβλέψιμο επενδυτικό περιβάλλον που θα ενθαρρύνει τη δημιουργία αξίας και την παραγωγή πλούτου.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε: «Η αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων είναι προϋπόθεση για να επιτύχουμε μια οικονομία που παράγει περισσότερο, εξάγει περισσότερο και καινοτομεί περισσότερο.

Ο ρόλος της πολιτείας είναι να διαμορφώσει ένα σταθερό, φιλικό και προβλέψιμο περιβάλλον, ενώ ο ρόλος των επιχειρήσεων είναι να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες, να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες και να δημιουργήσουν αξία για την κοινωνία.

Το ΕΒΕΑ θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του διαλόγου με το Υπουργείο Ανάπτυξης, συνεισφέροντας με τεκμηριωμένες προτάσεις για την προσέλκυση επενδύσεων, τη στήριξη της καινοτομίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων».

Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη σημασία της θεσμικής συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη δημιουργία ενός δυναμικού επενδυτικού οικοσυστήματος που θα στηρίζει τη μετάβαση της χώρας σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, βασισμένο στη βιωσιμότητα, την τεχνολογική αναβάθμιση και την εξωστρέφεια, επισημαίνοντας ότι η προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων δεν αποτελεί μόνο οικονομικό στόχο, αλλά στρατηγική επιλογή για τη μελλοντική ανθεκτικότητα και ευημερία της Ελλάδας.