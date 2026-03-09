Γ. Κώτσηρας: Με υπευθυνότητα και ετοιμότητα ο σχεδιασμός μας για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Την ετοιμότητα της κυβέρνησης να παρέμβει για την ανακούφιση της κοινωνίας από τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, όταν αυτό κριθεί σκόπιμο, τόνισε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας σήμερα, Δευτέρα 9 Μαρτίου, στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90.1» και τους δημοσιογράφους Θανάση Φουσκίδη και Στέλλα Γκαντώνα.

Όπως ανέφερε ο κ. Κώτσηρας, η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει πολυεπίπεδες, απροσδιόριστες οικονομικές συνέπειες, με διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, που πιέζουν τις οικονομίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης και είναι το βασικό θέμα της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup, όπου προεδρεύει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί με «πολύ μεγάλη ψυχραιμία τα δεδομένα», σημείωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και «είμαστε έτοιμοι και δημοσιονομικά και θεσμικά να παρέμβουμε, όταν κριθεί ότι είναι το κατάλληλο χρονικό σημείο». «Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία, όταν αυτό κριθεί», ανέφερε ο κ. Κώτσηρας, τονίζοντας τη σημασία της ανθεκτικότητας της οικονομίας και της δημοσιονομικής υπευθυνότητας στην παρούσα συγκυρία. Ο σχεδιασμός γίνεται «με προσοχή και με υπευθυνότητα, όπως κάναμε και στις προηγούμενες κρίσεις που βιώσαμε», «η ελληνική Πολιτεία έχει δείξει ότι δεν αφήνει κανέναν πίσω», είπε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Εν όψει της έναρξης υποβολής φορολογικών δηλώσεων στις 16 Μαρτίου, ο κ. Κώτσηρας επισήμανε τις μειώσεις φόρου που φέρνει η εφαρμογή της φορολογικής μεταρρύθμισης. Ειδικότερα, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε στη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης, στη μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για ελεύθερους επαγγελματίες στην περιφέρεια και στην απαλλαγή από το τεκμαρτό για νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα. Επίσης, επισήμανε τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% σε 12.000 χωριά ανά την επικράτεια και τις φορολογικές ελαφρύνσεις για ιδιοκτήτες που νοίκιασαν κλειστά ακίνητα ή μετέτρεψαν βραχυχρόνιες μισθώσεις σε μακροχρόνιες ή προχώρησαν σε ανακαίνιση των κατοικιών τους.

Τέλος, ο κ. Κώτσηρας ανέφερε ότι, με υπουργική απόφαση που υπεγράφη πρόσφατα, ενεργοποιείται σχετική διάταξη νόμου για τον διπλασιασμό του ΕΝΦΙΑ για ακίνητα που κρατούν κλειστά οι τράπεζες. Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται, όπως είπε, στον συνολικό σχεδιασμό για την αύξηση των ακινήτων στην αγορά και την αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών, που συνιστά σημαντική προτεραιότητα.