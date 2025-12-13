Προϋπολογισμός 2026

Η σημερινή συζήτηση «συμπίπτει χρονικά με μια ιστορικής σημασίας εξέλιξη για τη χώρα, που καταδεικνύει με ξεκάθαρο τρόπο την πρόοδο που πέτυχε η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια και την ουσιαστική αναβάθμιση της θέσης μας στην Ευρώπη» είπε στην τοποθέτησή του ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας αναφερόμενος στην εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup.

«Μία εκλογή με ιδιαίτερο συμβολισμό, μια κορυφαία εθνική επιτυχία, που μας κάνει όλους αναμφίβολα υπερήφανους. Μία εξέλιξη που επισφραγίζει το ρόλο της Ελλάδας στον πυρήνα της λήψης αποφάσεων, που δικαιώνει τη σκληρή δουλειά, τις γενναίες μεταρρυθμίσεις, τους κόπους που κατέβαλαν οι Έλληνες πολίτες τα τελευταία χρόνια. Μία εξέλιξη που πριν από μία δεκαετία θεωρούνταν αδιανόητη και που δείχνει ακριβώς την τεράστια απόσταση που έχει διανύσει χώρα μας» τόνισε ο κ. Κώτσηρας. «Το ότι είμαστε σε μία περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εξελίξεων, νέων δεδομένων, με μία Ευρώπη που αναζητάει το ρόλο της, εν μέσω παγκόσμιας αβεβαιότητας, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι η θέση της προεδρίας του Eurogroup και για την Ελλάδα και την Ευρώπη, προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της, την παραγωγικότητά της τη στήριξη της νέας γενιάς, τη θεσμική εμβάθυνση» πρόσθεσε ο υφυπουργός.

Αναφερόμενος στους στόχους του 2026, είπε:

Το ονομαστικό ΑΕΠ θα είναι στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδο, κατά 40% υψηλότερο από το 2019,

Η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, για έκτο συναπτό έτος, με ρυθμό ανάπτυξης μεγαλύτερο του μέσου όρου της ευρωζώνης, ενώ το δημόσιο χρέος θα υποχωρήσει κάτω από 140% επιτυγχάνοντας σημαντικότατη μείωση σε σχέση με τα τελευταία χρόνια,

Η ανεργία θα διαμορφωθεί στο 8,6%,

Ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων θα ανέλθει στο 10,2%,

Οι εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ θα προσεγγίσουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και

Ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί σημαντικά, κατά 40% σε σχέση με το 2019 ενώ αντίστοιχη είναι και η αύξηση του μέσου μισθού.

«Προφανώς και δεν αναφερόμαστε σε επίλυση όλων των προβλημάτων. Δεν θεωρούμε ότι η ελληνική κοινωνία δεν έχει προβλήματα. Ούτε ότι οι θετικοί δημοσιονομικοί και μακροοικονομικοί δείκτες αρκούν από μόνοι του. Όμως, δίχως υγιή δημόσια οικονομικά, χωρίς ανθεκτική οικονομία, δεν μπορεί να στηρίξει ουσιωδώς κανένας στην κοινωνία. Και επειδή έχουμε δει τι σημαίνει ο δημοσιονομικός ανορθολογισμός και η επιπολαιότητα, θεωρώ ότι η υπευθυνότητα με την οποία έχει χειριστεί η κυβέρνηση τα δημοσιονομικά, όλα αυτά τα χρόνια, μπορεί και αποτυπώνεται πλέον με χειροπιαστές λύσεις και όλη την κοινωνία» είπε ο κ. Κώτσηρας παραθέτοντας σειρά μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση υπέρ της κοινωνίας όπως η επιδότηση ενοικίου, οι μειώσεις των φορλογικών συντελεστών κ.ά.

Ο κ. Κώτσηρας στάθηκε ιδιαίτερα «στην σημαντική συνεισφορά στον κρατικό προϋπολογισμό της μάχης κατά της φοροδιαφυγής. Αποτυπώνεται με σαφήνεια, η ουσιαστική συμβολή της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής στη βελτίωση των δημοσίων εσόδων και την συνολική δημοσιονομική εικόνα της χώρας. Η κυβέρνηση αυτή επένδυσε ουσιωδώς και με πολύ μεγάλη μέθοδο στην πάταξη της φοροδιαφυγής. Μέσα από βαθιές μεταρρυθμίσεις, που ήταν, ούτε εύκολες ούτε αυτονόητες: διασύνδεση POS με τις ταμειακές μηχανές, ενθάρρυνση των ηλεκτρονικών πληρωμών, στήριξη της ψηφιοποίησης της φορολογικής διοίκησης, και απλοποίηση των διαδικασιών».

Τόνισε, μάλιστα ότι πρόκειται για μεταρρυθμίσεις που «έφεραν σημαντικότατα έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό, στα κρατικά ταμεία, μέσω των οποίων μπορούμε να γυρίζουμε πίσω στην ελληνική κοινωνία σημαντικά ποσά».

Υπενθύμισε επίσης ότι η βελτίωση αυτή συνδέεται άμεσα με τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί με τη μείωση του κενού ΦΠΑ. «Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από την ΑΑΔΕ, το κενό ΦΠΑ στην Ελλάδα μειώθηκε από 29% το 2017 σε 11,4% το 2023, ενώ η πρόβλεψη για το 2024 είναι κοντά στο 9%. Πρόκειται περί μίας σημαντικής εξέλιξης, που αντανακλά τη σταθερή ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, τη βελτίωση και την αποτελεσματικότητα της φορολογικής διοίκησης».

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, «η πρόοδος δεν είναι συγκυριακή. Είναι αποτέλεσμα μιας συνεκτικής, διαχρονικής στρατηγικής, που στηρίζεται στον εκσυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης, στην αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων, στην ανάλυση κινδύνου και στην μετάβαση σε στοχευμένους και αποτελεσματικούς ελέγχους. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι, ακόμα και στις καθημερινές συναλλαγές, έχει αλλάξει η κουλτούρα του Έλληνα προς μία πιο ψηφιακή, πιο εύκολη διαχείριση που φέρνει έσοδα στα ταμεία όσο δύσκολη και να ήτανε στην εκκίνηση αυτής της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας». Πρόσθεσε μάλιστα ότι «πέραν των αριθμών υπάρχει μία πολιτική διάσταση στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Αποτελεί ένα ζήτημα ισονομίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι προϋπόθεση για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος, να διασφαλιστεί ότι τα βάρη κατανέμονται δίκαια χωρίς να επιβαρύνονται όσοι δηλώνουν κανονικά το εισόδημά τους».

«Δεν μπορεί να υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών ούτε επιχειρήσεις δύο κατηγοριών» υπογράμμισε ο κ. Κώτσηρας και διαβεβαίωσε ότι αυτή «η μάχη θα συνεχιστεί και το 2026, με ενίσχυση των ψηφιακών εργαλείων της ΑΑΔΕ, τη στήριξη του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην ΑΑΔΕ, για να πετύχουμε ακόμα υψηλότερα αποτελέσματα σε σχέση με την ψηφιοποίηση των συναλλαγών, και αυτή η προσπάθεια θεωρώ ότι έχει τύχει της μεγάλης αποδοχής της ελληνικής κοινωνίας, καθότι έχει ουσιώδη κοινωνικά χαρακτηριστικά, επιφέρει την πραγματική δικαιοσύνη στις συναλλαγές, και νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο και στον προϋπολογισμό του 2026».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Κώτσηρας είπε ότι ο προϋπολογισμός πετυχαίνει να αποτυπώνεται με σαφήνεια όσα έχει πετύχει χώρα μας τα τελευταία χρόνια. «Αποδεικνύει με τον πιο περίτρανο τρόπο ότι η χώρα μας έχει αλλάξει επίπεδο. Από τη χώρα που βρέθηκε στο χείλος της χρεοκοπίας, από τη χώρα που αγωνιούσε εάν θα μπορέσει να πληρώσει μισθούς και συντάξεις, και με ποιο νόμισμα. Από μια χώρα διχασμένη, που έδιωχνε τους νέους στο εξωτερικό, πλέον η Ελλάδα δημιουργεί ευκαιρίες. Βλέπει τους νέους να επιστρέφουν, επιστρέφει συστηματικά μέρισμα της ανάπτυξης στην κοινωνία, τυγχάνει αξιοπιστίας στο ευρωπαϊκό και το διεθνές γίγνεσθαι, όπως έδειξε η εκλογή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο τιμόνι του Eurogroup και η πρόοδος αυτή δεν είναι δεδομένη. Οφείλουμε να την διαφυλάξουμε και να την ενισχύσουμε με τα διδάγματα του παρελθόντος, με αυτοπεποίθηση που αποκτήσαμε παραμένοντας ορθοί, με τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας που έβαλε πλάτη όλα αυτά τα χρόνια. Για να φτάσουμε στο σημερινό επίπεδο.

Ο προϋπολογισμός του 2026 είναι ένα αποφασιστικό βήμα σε αυτή την πορεία. Εκφράζει την πολιτική βούληση της κυβέρνησης με μέθοδο, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία, δημοσιονομική σταθερότητα και επιστροφή στην κοινωνία του μερίσματος ανάπτυξης. Είναι ένας προϋπολογισμός που αυξάνει το εισόδημα των νοικοκυριών, που στηρίζει τη νέα γενιά, που δεν ξεχνά την περιφέρεια και τις ακριτικές περιοχές. Ένας προϋπολογισμός που θέτει τα θεμέλια για ένα ακόμα καλύτερο αύριο, για μια Ελλάδα που εμπιστεύεται τις δυνάμεις της που πρωτοπορεί, που προχωρά μπροστά χωρίς να αφήνει κανέναν πίσω. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα προς επίλυση. Δεν παραγνωρίζουμε τις μεγάλες ανάγκες του ελληνικού λαού. Δεν παραγνωρίζουμε τον προβληματισμό που υπάρχει σε σημαντικές κοινωνικές ομάδες. Όμως, αυτή η χώρα έχει καταφέρει με αξιοπιστία και μέθοδο να χτίσει ένα περιβάλλον εργασίας για την οικονομία της το οποίο μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τις επόμενες γενιές».