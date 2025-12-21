Α. Ευθυμίου: Περίπου 630.000 συνταξιούχοι θα δουν αύξηση το 2026

Την ανάγκη έναρξης ουσιαστικού διαλόγου των αγροτών με την κυβέρνηση υπογράμμισε η υφυπουργός Εργασίας, Άννα Ευθυμίου, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη ικανοποιήσει 16 από τα 27 αιτήματά τους.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις της στην ΕΡΤ, ζητήματα όπως η τιμή της ενέργειας περιλαμβάνονται στις ρυθμίσεις που εξετάζονται, ενώ τόνισε ότι κάποια αιτήματα δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν λόγω δημοσιονομικών ή ευρωπαϊκών περιορισμών.

«Εμείς προσερχόμαστε με πλήρη ενσυναίσθηση των προβλημάτων των αγροτών», είπε η Υφυπουργός, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση δεν υποτιμά τα αιτήματα των αγροτών και επιδιώκει να βρεθούν λύσεις μέσα από πραγματικό διάλογο. Τόνισε επίσης τη σημασία να μη δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα στις μετακινήσεις και τις επιχειρήσεις.

Ερωτηθείσα για τις συντάξεις και την κατάργηση του 50% της προσωπικής διαφοράς, η κ. Ευθυμίου εξήγησε ότι η διαδικασία θα είναι σταδιακή: φέτος οι συνταξιούχοι θα λάβουν το μισό της ετήσιας αναπροσαρμογής και το υπόλοιπο θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά.

Ανέφερε ότι περίπου 630.000 συνταξιούχοι θα δουν αύξηση, ενώ το 2027 θα λάβουν ολόκληρο το ποσό της αναπροσαρμογής χωρίς συμψηφισμό. Παράδειγμα που έδωσε: συνταξιούχος με σύνταξη 1.000 ευρώ και προσωπική διαφορά 100 ευρώ θα λάβει φέτος 12 ευρώ αύξηση και η προσωπική διαφορά θα μειωθεί στα 88 ευρώ.

Η Υφυπουργός τόνισε επίσης τις αλλαγές στους φορολογικούς συντελεστές και τις αυξήσεις εισοδήματος για χαμηλοσυνταξιούχους, καθώς και τις επιπλέον παροχές, όπως τα 250 ευρώ για δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων και ανασφάλιστους υπερήλικες κάθε Νοέμβριο.

Σχετικά με τους εργαζόμενους, η Ευθυμίου ανακοίνωσε την επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού και του εισαγωγικού μισθού στο δημόσιο, καθώς και την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Το πενταετές σχέδιο δράσης για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων θα βασίζεται σε πέντε άξονες, με νομοθέτηση και παρακολούθηση της εφαρμογής. Η ελάχιστη κάλυψη για την έγκριση κλαδικών συμβάσεων μειώνεται στο 40%+1, ώστε να διευκολυνθεί η επικύρωση νέων συμβάσεων.

Η Υφυπουργός τόνισε ότι η κοινωνική συμφωνία και η ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων επαναφέρουν τον κοινωνικό διάλογο, ενισχύοντας τη διαπραγματευτική ισχύ των εργαζομένων.