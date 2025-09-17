Εύσημα της ΕΚΤ στην Ελλάδα για τις μεταρρυθμίσεις - Η αναφορά του ντε Γκίντος για την Αθήνα

Την άποψη πως η Ελλάδα -μαζί με άλλες χώρες της Ευρωζώνης που αντιμετώπισαν προβλήματα στο πρόσφατο παρελθόν- έχει σημειώσει σημαντική οικονομική πρόοδο τα τελευταία χρόνια εξέφρασε την Τετάρτη ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Λουίς ντε Γκίντος.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη γερμανική εφημερίδα Welt, ο Ισπανός αξιωματούχος ερωτήθηκε για την πολιτική κρίση στη Γαλλία και το πως κρίνει η ΕΚΤ τις εξελίξεις στο Παρίσι. Ο ντε Γκίντος τόνισε πως «η έκκλησή μας για σταθερότητα ισχύει εξίσου για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, ιδίως σε περιόδους αυξανόμενης παγκόσμιας αβεβαιότητας».

Παράλληλα, υποστήριξε πως μέχρι στιγμής η κατάστασή στις αγορές, όπως και στα κρατικά ομόλογα της Γαλλίας, είναι ήρεμη και συμπλήρωσε πως «τα spreads κρατικών ομολόγων στην Ευρωζώνη δεν αποτελούν πηγή ανησυχίας προς το παρόν».

Στη συνέχεια και απαντώντας σε ερώτηση για το έλλειμμα ευρωπαϊκού πνεύματος από κράτη της ΕΕ, ο ντε Γκίντος έπλεξε το εγκώμιο (και) της Ελλάδας.

«Η αλλαγή είναι δυνατή. Κοιτάξτε την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ελλάδα ή τη χώρα μου, την Ισπανία – συγκρίνετε την κατάσταση πριν από δέκα, δεκαπέντε χρόνια με τη σημερινή. Αυτές οι χώρες έχουν ξεπεράσει την κρίση και είναι σήμερα σημαντικά ισχυρότερες – χάρη στις μεταρρυθμίσεις τους» σημείωσε ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ.

Τα επιτόκια της ΕΚΤ

Αναφορικά με τις επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ επί της νομισματικής της πολιτικής, ο ντε Γκίντος ανέφερε πως «πρέπει να διατηρήσουμε όλες τις επιλογές ανοιχτές. Αν η κατάσταση αλλάξει, θα προσαρμόσουμε τη στάση μας αναλόγως. Και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής: αν βρείτε κάποιον που μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα τα επόμενα έξι μήνες, πρέπει να τον προσλάβουμε αμέσως».

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα τρία βασικά επιτοκία, στο πλαίσιο των κινήσεων που κάνει για να διατηρήσει τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης στα επίπεδα του 2%.

Μεγάλη μερίδα των αγορών δεν αναμένει αλλαγές στη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ το επόμενο διάστημα, με τον ντε Γκίντος να σχολιάσει σχετικά πως «οι αγορές «δεν είναι πάντα λάθος, αλλά ούτε και πάντα σωστές».



«Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον με βεβαιότητα», είπε. «Οι αγορές τείνουν να αντιδρούν με αστάθεια, αλλά μια κεντρική τράπεζα δεν μπορεί να είναι ασταθής. Γι' αυτό πρέπει να ενεργούμε με προσοχή. Και αυτό ακριβώς κάνουμε»