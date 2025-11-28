Ευρωζώνη: «Τσίμπησαν» οι εκτιμήσεις των καταναλωτών για τον πληθωρισμό, στο 2,8% - Αποκλιμάκωση για την Ελλάδα

Υψηλότερα επίπεδα ακρίβειας προβλέπουν για το επόμενο 12μηνο οι καταναλωτές στην Ευρωζώνη, όπως αναφέρεται στην έκθεση Καταναλωτικών Προσδοκιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τον Οκτώβριο που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή.

Τα στοιχεία έρχονται καθώς στις 18 Δεκεμβρίου η ΕΚΤ θα συνεδριάζει για τελευταία φορά εντός του 2025 αναφορικά με τη νομισματική πολιτική της, την ώρα που τους τελευταίους μήνες διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια της. Η ευρωτράπεζα έχει θέσει ως στόχο την επιστροφή του πληθωρισμού στο 2% μεσοπρόθεσμα, ενώ τον Οκτώβριο ο γενικός πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 2,1%, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat.

Στην έρευνα της ΕΚΤ, οι εκτιμήσεις των καταναλωτών της Ευρωζώνης για το ύψος του πληθωρισμού κατά το επόμενο 12μηνο διαμορφώθηκαν στο 2,8% έναντι 2,7% που ήταν στην αντίστοιχη έρευνα του Σεπτεμβρίου.

Οι εκτιμήσεις για την πορεία του πληθωρισμού σε επίπεδο 3 ετών ανήλθαν στο 2,5% και σε επίπεδο 5 ετών στο 2,2%, χωρίς μεταβολή σε σχέση με την έρευνα του Σεπτεμβρίου.

Στην Ελλάδα, οι καταναλωτές αναμένουν πως ο πληθωρισμός για το επόμενο 12μηνο θα διαμορφωθεί στο 7,2% (από 8% τον Σεπτέμβριο).

Το Reuters σημείωσε πως τα στοιχεία που βασίζονται σε απαντήσεις από 19.000 ενήλικες σε 11 χώρες της Ευρωζώνης, φαίνεται να συνάδουν με τις απόψεις των υπευθύνων χάραξης πολιτικής ότι ο πληθωρισμός δεν αποτελεί πλέον λόγο ανησυχίας και, ακόμη και αν ορισμένες εγχώριες πιέσεις στις τιμές συνεχίζουν να υφίστανται, οι τιμές βρίσκονται σε πορεία πτώσης προς τον στόχο.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι αγορές δεν βλέπουν σχεδόν καμία πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων τον επόμενο μήνα και βλέπουν μόνο μία στις τρεις πιθανότητες για περαιτέρω χαλάρωση το επόμενο έτος, με τους περισσότερους οικονομολόγους να στοιχηματίζουν ότι ο κύκλος των επιτοκίων έχει φτάσει στο κατώτατο σημείο.

Οι προσδοκίες των καταναλωτών για αύξηση των εισοδημάτων τους το επόμενο έτος αυξήθηκαν από 1,1% σε 1,2%, ενώ η αναμενόμενη αύξηση των δαπανών παρέμεινε αμετάβλητη στο 3,5%.

Ενώ η ΕΚΤ διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω μειώσεων των επιτοκίων, κατέστησε σαφές ότι δεν βιάζεται να αλλάξει την πολιτική της και ορισμένοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής υποστηρίζουν ακόμη ότι η τράπεζα ενδέχεται να έχει ολοκληρώσει τις μειώσεις μετά τη μείωση κατά το ήμισυ του επιτοκίου καταθέσεων κατά το έτος έως τον Ιούνιο.