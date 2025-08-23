Eυρωπαίοι και Αμερικανοί επιμένουν ελληνικά - Στο εξωτερικό ταξιδεύουν όλο και περισσότεροι Έλληνες

Οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί επιλέγουν σταθερά την Ελλάδα ως προορισμό τους για τις καλοκαιρινές διακοπές, σύμφωνα με τα στοιχεία των τουριστικών πρακτορείων. Δεν είναι λίγοι όμως και οι Έλληνες που προγραμματίζουν εξορμήσεις στο εξωτερικό εν μέσω καλοκαιριού.

Το ελληνικό καλοκαίρι συνεχίζει να προσελκύει εκατομμύρια ξένους τουρίστες, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να καταγράφουν αύξηση 8,8% το πρώτο εξάμηνο του 2025. Γερμανοί, Γάλλοι, Άγγλοι και Αμερικανοί βρίσκονται στις πρώτες θέσεις προτίμησης για διακοπές στην Ελλάδα.

«Οι Ευρωπαίοι, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Άγγλοι είναι από τους πρώτους που προτιμούν την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές» δηλώσει η Κωνσταντίνα Κολοη, υπεύθυνη εισερχόμενου τουρισμού σε ταξιδιωτικό γραφείο.

Και όπως τόνισε, τα τελευταία χρόνια έχουν βγει πάρα πολλές πτήσεις απευθείας από πολλές Πολιτείες της Αμερικής προς την Ελλάδα.

Ενώ το κέντρο της Αθήνας πλημμυρίζει από ξένους επισκέπτες, αρκετοί Έλληνες κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Αντί για διακοπές στο εξωτερικό επιλέγουν διακοπές στο εξωτερικό.

Μόνο το 2024 οι Έλληνες που επέλεξαν το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 8%, με τον τζίρο των ταξιδιών τους να φτάνει τα 2,8 δισ. Το 2024 οι 983.000 Έλληνες επέλεξαν τη Βουλγαρία, 620.000 την Ιταλία, 572.000 τη Γερμανία και 549.000 την Τουρκία.

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία, αν και παλαιότερα οι Έλληνες προτιμούσαν κοντινούς και φθηνούς προορισμούς, όπως τα Βαλκάνια, τώρα στρέφονται και σε ευρωπαϊκές χώρες.