Ευρεία διυπουργική σύσκεψη υπό τον Χατζηδάκη για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας απασχόλησε ευρεία σύσκεψη της κυβέρνησης υπό τον αντιπρόεδρο της, Κωστή Χατζηδάκη, που έλαβε χώρα την Πέμπτη, με τη συμμετοχή υπουργών και στελεχών του κλάδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύσκεψη υπό την προεδρία του κ. Χατζηδάκη έγινε με τη συμμετοχή των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, καθώς και των υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνου Πετραλιά και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Τσάφου.

Από την πλευρά της βιομηχανίας στη σύσκεψη μετείχε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, αντιπροσωπεία του Συνδέσμου, καθώς και η πρόεδρος του ΣΒΕ, Λουκία Σαράντη.

Είναι η δεύτερη κατά σειρά σύσκεψη η οποία πραγματοποιείται με θέμα τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας.

Έγινε εκ νέου ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό και η κυβέρνηση επιφυλάχθηκε να μελετήσει περαιτέρω το ζήτημα, πριν προβεί στις όποιες σχετικές πρωτοβουλίες.