Eurostat: Στο 0,3% η ανάπτυξη σε Ευρώπη και Ευρωζώνη το δ' τρίμηνο του 2025 - Τα στοιχεία σε Γερμανία και Γαλλία

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,3 % τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σύμφωνα με εκτίμηση της ετήσιας ανάπτυξης για το 2025, με βάση τριμηνιαία εποχικά και ημερολογιακά προσαρμοσμένα στοιχεία, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,5% στην Ευρωζώνη και κατά 1,6% στην ΕΕ.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,3 % στην Ευρωζώνη και κατά 1,4 % στην ΕΕ το δ' τρίμηνο του 2025, μετά από +1,4 % στην Ευρωζώνη και +1,6 % στην ΕΕ το προηγούμενο τρίμηνο.

Η Ισπανία παρέμεινε ο κινητήριος μοχλός της ανάπτυξης, με ρυθμό ανάπτυξης 0,8% υψηλότερο από τις προβλέψεις, αλλά και η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, φαίνεται να ανακάμπτει από χρόνια δυσκολιών, με ρυθμό ανάπτυξης 0,3%, υψηλότερο από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων για 0,2%.

«Η απόδοση του τέταρτου τριμήνου (για τη Γερμανία) είναι ομολογουμένως μέτρια, αλλά εξακολουθεί να είναι η καλύτερη τριμηνιαία απόδοση των τελευταίων τριών ετών», δήλωσε ο οικονομολόγος της ING Carsten Brzeski. «Η αύξηση των νέων παραγγελιών και η μείωση των αποθεμάτων προμηνύουν τουλάχιστον μια ήπια ανάκαμψη στη βιομηχανία».

Και η Ιταλία ξεπέρασε τις προβλέψεις με ανάπτυξη 0,3%, ενώ η Γαλλία, που εμποδίζεται από την πολιτική αστάθεια, σημείωσε ανάπτυξη 0,2%, όπως είχε προβλεφθεί.

Η Ιρλανδία, ωστόσο, δημιούργησε στατιστικό εμπόδιο για την ευρωζώνη, καθώς ο τεράστιος πολυεθνικός τομέας της, που εδρεύει εκεί για φορολογικούς λόγους, συρρικνώθηκε απότομα. Ωστόσο, αυτό είναι περισσότερο ένα στατιστικό φαινόμενο και δεν υποδηλώνει πραγματική συρρίκνωση της οικονομίας.

Στο μεταξύ και άλλα στοιχεία υποδηλώνουν ήδη ότι η ευρωζώνη ξεκίνησε το 2026 σε σχετικά ισχυρή βάση.

Η βιομηχανία δείχνει σημάδια σταθεροποίησης, τα νοικοκυριά έχουν επιτέλους αρχίσει να μειώνουν το ιστορικά υψηλό ποσοστό αποταμίευσης, η ανεργία παραμένει κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και ο πληθωρισμός είναι σταθερός γύρω στο στόχο του 2% της ΕΚΤ.

Οι προοπτικές ενισχύονται περαιτέρω από την έκρηξη των δαπανών της Γερμανίας σε υποδομές και άμυνα, η οποία μπορεί να είναι αργή στην εκκίνηση, αλλά θα έχει μετρήσιμο αντίκτυπο στην ανάπτυξη από το δεύτερο τρίμηνο.

Αυτό θα τερματίσει τρία χρόνια στασιμότητας στη Γερμανία και πιθανόν θα στηρίξει την υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς η βιομηχανία της βασίζεται σε μια τεράστια βάση προμηθευτών που εκτείνεται σε ολόκληρη την ευρωζώνη.

Ωστόσο, είναι απίθανο οι εξαγωγές να ανακάμψουν πλήρως στο άμεσο μέλλον, καθώς οι αμερικανικοί δασμοί, ο ολοένα και πιο σκληρός ανταγωνισμός από την Κίνα και η πτώση του δολαρίου κατά το τελευταίο έτος υποδηλώνουν μια μόνιμη αλλαγή στα εμπορικά πρότυπα.

Πράγματι, οι περισσότερες προβλέψεις εκτιμούν ότι η ανάπτυξη θα κυμανθεί για τα επόμενα χρόνια στο 1,2%-1,5%, ή περίπου στο δυναμικό της Ένωσης.