Ενοίκια: Έρχεται το 2026 το πιστοποιητικό φερεγγυότητας του ενοικιαστή

Πιστοποιητικό φερεγγυότητας που θα βεβαιώνει ότι κάποιος δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, θα μπορεί να εξασφαλίσει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θέλει να συνάψει οποιαδήποτε ιδιωτική σύμβαση, όπως για παράδειγμα ενοικίαση ενός ακινήτου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Καθημερινή», η αδυναμία ελέγχου της φερεγγυότητας του ενδιαφερομένου αποθαρρύνει πολλούς ιδιοκτήτες από το να ενοικιάσουν το ακίνητό τους.

Με το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους, που θα λειτουργήσει πιλοτικά τους πρώτους μήνες του 2026, ο υποψήφιος ενοικιαστής θα μπορεί, εάν θέλει, να παράσχει ένα πιστοποιητικό ότι είναι καλοπληρωτής, ώστε να καμφθούν οι επιφυλάξεις του εκμισθωτή.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2026.