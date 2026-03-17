Ενισχυμένες οι οικονομικές σχέσεις ΗΠΑ και Ελλάδας - Στα 4,9 δισ. ευρώ οι εμπορικές συναλλαγές

Το Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσίασε για ακόμη μια χρονιά την Έκθεση Διατλαντικής Οικονομίας 2026, σε συνεργασία με τα Αμερικανικά Επιμελητήρια στο Βέλγιο, τη Φινλανδία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, την Ισπανία και τη Σουηδία.

Η πρωτοβουλία στοχεύει σε βαθύτερη κατανόηση των οικονομικών δεσμών που συνδέουν τις Ηνωμένες Πολιτείες με την Ευρώπη.

Η έκθεση δημοσιεύθηκε σε συνεργασία με το Αμερικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (AmCham EU), το Αμερικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου των ΗΠΑ, το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins και το Transatlantic Leadership Network, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της γνώσης για τις διατλαντικές οικονομικές σχέσεις και τις ευκαιρίες ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την έκθεση, η αξία της διατλαντικής οικονομίας ανέρχεται σε 9,8 τρισ. δολάρια, με τις εμπορικές συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης να φτάνουν τα 2,3 τρισ. δολάρια, ενώ οι πωλήσεις ξένων θυγατρικών των ΗΠΑ στην Ευρώπη ανέρχονται σε 7,5 τρισ. δολάρια.

Όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ - Ελλάδας, καταγράφονται τα εξής:

Εμπορικές συναλλαγές αγαθών αξίας 4,9 δισ. δολαρίων

Άμεσες ξένες επενδύσεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα ύψους 1,9 δισ. δολαρίων

Υποστήριξη άνω των 24.000 διατλαντικών θέσεων εργασίας μέσω επενδυτικών δεσμών

Εξαγωγές υπηρεσιών των ΗΠΑ προς την Ελλάδα: 2 δισ. δολάρια

Εισαγωγές υπηρεσιών από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ: 6,4 δισ. δολάρια.

Ακόμη επισημαίνεται ότι η έκθεση αναδεικνύει τη διαρκή σημασία των οικονομικών σχέσεων ΗΠΑ - Ελλάδας και υπογραμμίζει τις ευκαιρίες για συνεχή ανάπτυξη, συνεργασία και καινοτομία κατά μήκος του διατλαντικού άξονα.