ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 22% στον όγκο της οικοδομικής δραστηριότητας για τον Ιούνιο

Αύξηση 22,9% σημειώθηκε στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, τον Ιούνιο εφέτος, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον συγκεκριμένο μήνα εκδόθηκαν 2.532 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 557.848 m2 επιφάνειας και 2.541.385 m3 όγκου.

Παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 19,3% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 22,9% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Το α' εξάμηνο, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 14% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 24,1% στην επιφάνεια και μείωση κατά 17,7% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου Ιουνίου 2024.