Deutsche Welle: Πώς η Ελλάδα προσελκύει ξένους συνταξιούχους και ιδιώτες

Για την προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης να προσελκύσει ανθρώπους από το εξωτερικό να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα γράφει ο ανταποκριτής του Γερμανικού Δημοσιογραφικού Δικτύου (RND) και της Berliner Morgenpost στην Αθήνα.

«Οι ρυθμίσεις απευθύνονται σε τρεις ομάδες: ξένους συνταξιούχους, Έλληνες επαναπατριζόμενους και εύπορους επενδυτές», επισημαίνει ο δημοσιογράφος. Για παράδειγμα, «όποιος αλλοδαπός μετακομίσει στην Ελλάδα και μέσα σε τρία χρόνια επενδύσει τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε ακίνητα, συμμετοχές σε επιχειρήσεις ή κρατικά ομόλογα πληρώνει για το παγκόσμιο εισόδημά του ενιαίο φόρο 100.000 ευρώ τον χρόνο – ανεξαρτήτως του πραγματικού ύψους του εισοδήματος». Όσον αφορά δε τους ξένους συνταξιούχους, η κυβέρνηση επιδιώκει να τους δελεάσει «με έναν ενιαίο φορολογικό συντελεστή μόλις 7%».

Όπως εξηγεί ο Γερμανός ανταποκριτής, «ο συλλογισμός της κυβέρνησης είναι απλός: οι νέοι φορολογούμενοι – είτε συνταξιούχοι είτε εκατομμυριούχοι – ξοδεύουν χρήματα στη χώρα, αγοράζουν ακίνητα, αυτοκίνητα, ιδρύουν επιχειρήσεις και έτσι ενισχύουν την οικονομία. Ορισμένα κίνητρα υπάρχουν ήδη από το 2020, από τον Οκτώβριο ωστόσο η ΑΑΔΕ διεκπεραιώνει όλη τη διαδικασία ψηφιακά – και με τη συνεπαγόμενη κατάργηση της γραφειοκρατίας εξοικονομείται χρόνος και ενισχύεται η διαφάνεια».

Ταυτοχρόνως, κίνητρα δίνονται και στους «απλούς» εργαζομένους: «όποιος ήταν για τουλάχιστον πέντε από τα έξι τελευταία χρόνια φορολογικός κάτοικος στο εξωτερικό, επιστρέφει τώρα στην Ελλάδα και εργάζεται εδώ – είτε ως μισθωτός είτε ως αυτοαπασχολούμενος – πληρώνει για επτά χρόνια μόνο το μισό της κανονικής φορολογίας εισοδήματος. Στόχος αυτής της ρύθμισης είναι πρωτίστως η προσέλκυση Ελλήνων που μετανάστευσαν κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης».

Ειδικά για τους συνταξιούχους στη Γερμανία πάντως η διαδικασία μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα δεν είναι ιδιαιτέρως απλή διαδικασία, όπως παρατηρεί ο Ντιρκ Ράινχαρτ, συνέταιρος της εταιρείας MStR-Law στην Αθήνα. «Η γερμανική εφορία δεν αφήνει εύκολα τους φορολογούμενους να φύγουν», εξηγεί ο ειδικός. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να περνά κανείς πράγματι τουλάχιστον 183 ημέρες τον χρόνο στην Ελλάδα – και «αυτό μπορεί να μην το ελέγχουν πολύ οι ελληνικές αρχές, αλλά ο γερμανικός φορολογικός μηχανισμός το ελέγχει απολύτως».

Πηγή: Deutsche Welle