Πάνω από τα 590 εκατ. τα κέρδη της Fraport - «Οδηγός» η επιβατική κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια για το 9μηνο

Η Fraport ανακοίνωσε την Τρίτη αύξηση 22,6% στα βασικά κέρδη του τρίτου τριμήνου, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών, με τα αεροδρόμια που διαχειρίζεται η γερμανική εταιρεία στην Ελλάδα να ξεχωρίζουν στην άνοδο της επιβατικής κίνησης για την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου.

Η γερμανική εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα τριμηνιαία κέρδη της πριν από τόκους, φόρους, αποσβέσεις και απομειώσεις ανήλθαν σε 593,1 εκατομμύρια ευρώ, υπερβαίνοντας κατά πολύ τις προβλέψεις των αναλυτών για 533 εκατομμύρια ευρώ, όπως ανέφερε η Jefferies πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Τα έσοδα του ομίλου για το9μηνο έφτασαν τα 3,2 δισ. ευρώ, αυξημένα 7,8% σε ετήσια βάση.

Η συνολική επιβατική κίνηση στο σύνολο των αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Fraport διαμορφώθηκε σε 144 εκατ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 4,6% σε σχέση με το 9μηνο του 2024.

Τα ελληνικά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport κατέγραψαν αύξηση 21,3% στην επιβατική κίνηση του 9μηνου σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019, προ της πανδημίας του κορονοϊού Covid-19.