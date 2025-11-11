Ο Ανάλγητος  

Πήραμε μία μεγάλη δόση από ενεργειακά και καιρός να επιστρέψουμε στην πεζή καθημερινότητά μας, στο άγριο σφυροκόπημα του Κυριάκου Μητσοτάκη από την εγχώρια ολιγαρχία. Φταίει το γινάτι, φταίει ότι «εγκαταλείψαμε το φθηνό ρωσικό αέριο και τι θα κάνει τώρα ο πατερούλης ο Πούτιν», φταίει και ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ουσία είναι ότι «τα παιδιά» δεν το βάζουν κάτω, όσα γκολ και αν έχουν δεχτεί. Με τέτοιο πάθος, αν ήταν ποδοσφαιριστές, θα κέρδιζαν πρωτάθλημα. Στην πολιτική άλλοι είναι οι κανόνες.

Τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης υποβάθμισαν τη σημαντικότερη συμφωνία που έχει γίνει για τη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες. Τη σημαντικότερη ίσως μετά την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Φανταζόμαστε ότι η έγκυρη και αδέσμευτη δημοσιογραφία έκρινε ότι ήταν μια είδηση της σειράς και τη σνόμπαραν.

Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι οι καλοί συνάδελφοι που ξιφουλκούν καθημερινά στα social media κατά του πρωθυπουργού, «έθαψαν» τη συμφωνία για τα ενεργειακά για να πλήξουν τον κ. Μητσοτάκη. Ότι το προσωπικό τους μίσος για τον πρωθυπουργό υπερίσχυσε της αλήθειας. Ή ότι ακολουθούν τις εντολές των αφεντικών τους, τα συμφέροντα των οποίων (των αφεντικών) πλήττονται από την αλλαγή του σημερινού status. Εντάξει, δεν φτάσανε όλοι στο ανώτατο επίπεδο της κλίμακας των ΨΕΚ, να διαμαρτύρονται γιατί η Ευρώπη εγκαταλείπει το «φθηνό ρωσικό αέριο» ή να υποστηρίζουν ότι προτιμούν να μην πέφτουν οι ... σοβάδες στα σχολεία από το να γίνει η χώρα ενεργειακός κόμβος. Πάλι καλά, δηλαδή! Να κάνουμε και τον σταυρό μας που δεν μας συνέβησαν τέτοια άσχημα πράγματα.

Θα συνεχιστούν οι επιθέσεις στην κυβέρνηση και προσωπικά στον κ. Μητσοτάκη. Με αφορμή νέες πτυχές της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν έχει μείνει και κάτι άλλο. Προφανώς και είναι σοβαρό να ακούγεται ένας βουλευτής να ζητάει ρουσφέτι για τον ψηφοφόρο του. Αλλά μην περιμένουν ότι με αυτό θα ρίξουν τον Μητσοτάκη. Ώρες - ώρες σκέφτομαι ότι πρόκειται πράγματι για γινάτι. Κάποιον συμμαθητή του θα πρέπει να στεναχώρησε ο Κυριάκος στο σχολείο.

Ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα ρίξει την κυβέρνηση της ΝΔ, όπως έκανε πριν από πολλά χρόνια με την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Όχι γιατί δεν θα κάνει κόμμα, αλλά διότι ο Αντώνης Σαμαράς του 2025 δεν είναι ο ίδιος με τον Αντώνη Σαμαρά του 1993. Οι συνθήκες δεν είναι οι ίδιες. Στη ΝΔ απέφυγαν να σχολιάσουν το περιεχόμενο της συνέντευξης του Αντώνη Σαμαρά στον ANT1. Για την ακρίβεια στον ANT1 φιλοξενήθηκε. Κάτι σαν «ξένη δημοσίευση» ένα πράγμα. Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης έδωσε εντολή να αποφευχθούν οι άσκοπες αντιπαραθέσεις.

Ότι στην αριστερά περιμένουν ότι ο Αντώνης θα κάνει αυτό που δεν μπορούν να κάνουν οι ίδιοι, είναι λογικό. Ο πνιγμένος από τον Μεσσήνιο πιάνεται.

Και τι δεν είχαμε ακούσει για το νομοσχέδιο για τη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε ο Κυριάκος στη ΔΕΘ. Κριτική από την αντιπολίτευση για τα μέτρα, σκληρές ανακοινώσεις, ότι το νομοσχέδιο ακύρωνε τις μειώσεις φόρων κλπ. Αποτέλεσμα; Στη Βουλή το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Αισίως η κυβέρνηση από το 2019 έχει μειώσει 83 φόρους και εισφορές… Και έρχονται γενναία νέα μέτρα το 2026…

Το «έλα να δεις» γίνεται παρασκηνιακά μεταξύ υπουργών για την πατρότητα των μεγάλων deals της προηγούμενης εβδομάδας και της γεωπολιτικής αναβάθμισης της χώρας! Η αλήθεια πάντως είναι μία: Ο Κυριάκος από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε πρωθυπουργός δούλευε μεθοδικά προς την κατεύθυνση η Ελλάδα να αποτελέσει ενεργειακή πύλη των ΗΠΑ στην Ευρώπη…

Μου λένε πως στις συσκέψεις του ΠΑΣΟΚ ρίχνουν την ευθύνη για τη δημοσκοπική καθίζηση στο γεγονός πως επικοινωνιακά δεν προβάλλονται οι πρωτοβουλίες γιατί η κυβέρνηση δεσπόζει στα ΜΜΕ. Σαν να λέμε, δηλαδή, ότι ο Μαρινάκης «παίζει» Μητσοτάκη και όχι Ανδρουλάκη. Ή ότι ο Μελισσανίδης έχει βγει στο λιμάνι τυλιγμένος με σημαία της ΝΔ. Ή ότι ο Κυριακού πριν μπει στον ANT1 κάνει τον σταυρό του και εύχεται να έχει καλά ο Θεός τον Κυριάκο του.

Στη Νέα Αριστερά πάνε για διάσπαση με φόντο τη σύμπλευση ή όχι με το κόμμα Τσίπρα. Χαρίτσης από τη μία, Σακελλαρίδης από την άλλη. Πώς τα καταφέρνουν πάντως με 1,5% να τρώγονται είναι ένα ερώτημα. Φιλοσοφικό πάντα γιατί οι διασπάσεις είναι στο DNA της Αριστεράς. Υπάρχει και η άλλη εξήγηση. Ότι ο Αλέξης δεν πρόκειται να εντάξει στα ψηφοδέλτια όλα τα στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Κάθε άλλο! Οπότε, οι κομμένοι έχουν κάθε λόγο να αντιστέκονται στην ιδέα της συμπόρευσης.

Ο Ανάλγητος