Δ. Μιχαηλίδου: Θα δώσουμε μέσω κοινωνικής αντιπαροχής σπίτια με ενοίκια χαμηλότερα της αγοράς

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου μίλησε σχετικά με τα σπίτια που θα δοθούν μέσω κοινωνικής αντιπαροχής, την προσβασιμότητα αλλά και τα νέα vouchers για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Όπως είπε στις δηλώσεις της στην ΕΡΤ, «για να βοηθήσουμε τις οικογένειες στο στεγαστικό ζήτημα χρειαζόμαστε από τη μία να βοηθήσουμε στο κομμάτι του ενοικίου τους, αλλά πρέπει να αυξήσουμε και το στεγαστικό απόθεμα για να πέσουν οι τιμές. Ερχόμαστε λοιπόν και βάζουμε κάτω τα ακίνητα του δημοσίου, οικόπεδα, τα οποία όλοι μας βλέπουμε πολλές φορές και λιμνάζουν. Οπότε, ερχόμαστε με δύο “όπλα”. Το ένα είναι αυτό της κοινωνικής αντιπαροχής».

«Δηλαδή, έχω ένα οικόπεδο, το δίνω σε έναν κατασκευαστή, ο κατασκευαστής φτιάχνει δέκα διαμερίσματα, κρατάει τα έξι και μου δίνει εμένα πίσω τα τέσσερα. Έτσι κάνουμε και στην κοινωνική αντιπαροχή», εξήγησε. «Παίρνουμε οικόπεδα τα οποία λιμνάζουν, είναι σε κακή κατάσταση του δημοσίου, σε αστικά κέντρα – γιατί το μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα είναι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα – και τα δίνουμε με διαγωνιστική διαδικασία σε ιδιώτες, οι οποίοι δίνουν πίσω στο κράτος τουλάχιστον το 30% των διαμερισμάτων που θα φτιάξουν», είπε.

Ο ανάδοχος επιλέγεται πάνω στα πόσα περισσότερα διαμερίσματα θα δώσει πίσω στο δημόσιο, εξήγησε η Υπουργός.

Όπως είπε η κ. Μιχαηλίδου: «έτσι καταφέρνουμε τρία πράγματα. Πρώτον, αξιοποιούμε επιτέλους τη λιμνάζουσα περιουσία του κράτους. Δεύτερον, αυξάνουμε στο σύνολο το στεγαστικό απόθεμα, έτσι ώστε να έχουμε περισσότερα διαμερίσματα από εκεί που είτε δεν έχουν φτιαχτεί είτε είναι σε κακή κατάσταση, να μπουν στην αγορά, άρα εν τέλει να πέσουν οι τιμές. Και τρίτον, αυτά που θα γυρίσουν πίσω στον δημόσιο, να διατεθούν ως κοινωνικές κατοικίες. Δηλαδή, να δοθούν με μίσθωμα, με ενοίκιο χαμηλότερο από το αγοραίο, αυτό που υποδεικνύει η αγορά, για να βοηθηθούν νέα ζευγάρια, μονογονεϊκές οικογένειες, ζευγάρια με πολλά παιδιά, ζευγάρια με ένα άτομο που έχει αναπηρία στο νοικοκυριό τους, έτσι ώστε το δημόσιο κομμάτι να πάει με ενοίκιο χαμηλότερο από της αγοράς».

Σχετικά με το αν το ζευγάρι που θα το πάρει το σπίτι, θα έχει τη δυνατότητα να το αγοράσει, μετά από χρόνια, η κ. Μιχαηλίδου τόνισε: «κάποιος ο οποίος έχει μείνει πάνω από δέκα χρόνια σε ένα τέτοιο σπίτι, άρα επί δέκα χρόνια πληροί αυτά τα κοινωνικά κριτήρια, δηλαδή συνεχίζει και χρειάζεσαι μια βοήθεια από το κράτος, τότε σε δέκα χρόνια μπορεί και να αγοράσει το σπίτι αυτό».

Ανέφερε επίσης πως, «έχουμε κάνει μια διυπουργική επιτροπή, με τους περισσότερους υπουργούς της κυβέρνησης μαζί με τον υπουργό Επικρατείας, τον Άκη Σκέρτσο, ο οποίος με τρομερή προσήλωση στο συγκεκριμένο κομμάτι του στεγαστικού μας βοηθάει πολύ και έχουμε πει σε όλους τους συναδέλφους μας “κοιτάξτε την ακίνητη περιουσία του υπουργείου σας, κοιτάξτε τι δεν χρησιμοποιείται και δώστε το σε μια κοινή δεξαμενή”, έτσι ώστε όλοι μαζί, όλη η κυβέρνηση, να αντιμετωπίσουμε το στεγαστικό».

Θα χτιστούν κοινωνικές κατοικίες σε τρία ανενεργά στρατόπεδα

Η κ. Μιχαηλίδου πρόσθεσε πως ο δεύτερος άξονας της πολιτικής της προσιτής στέγης, είναι με τη συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης.

Πρόκειται να αξιοποιηθούν ανενεργά στρατόπεδα για να δημιουργηθούν καινούργιες κατοικίες. Το 25% θα καλύψει ανάγκες στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και το 75% θα διατεθεί για κοινωνικές κατοικίες.

«Έχουμε "βάλει μπροστά" τρία στρατόπεδα, ένα στην Αθήνα στο Χαϊδάρι, το Ζιάκα στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Πάτρα. Και έχουμε δει με μελετητές του Εθνικής Αμύνης ότι αυτά τα τρία στρατόπεδα, μέσα στο ’26 θα ξεκινήσουν να γίνονται. Έχουμε υπολογίσει ότι σε αυτά τα στρατόπεδα θα φτιάξουμε 2.000 διαμερίσματα, τα 500 θα μείνουν στις Ένοπλες δυνάμεις και 1.500 – άμεσα – θα εξυπηρετήσουν στεγαστικές ανάγκες του λοιπού πληθυσμού», δήλωσε.

Πάνω από 650 αιτήσεις για την επιδοτούμενη μετεγκατάσταση στον Έβρο – «Πολύ μεγάλη ανταπόκριση»

Περισσότερες από 650 αιτήσεις για την επιδοτούμενη μετεγκατάσταση νοικοκυριών στον Έβρο έχουν κατατεθεί μέσα στον ενάμιση μήνα από την ανακοίνωση του προγράμματος από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Ικανοποιημένη για την ανταπόκριση του κόσμου εμφανίστηκε, η Δόμνα Μιχαηλίδου. Όπως ανέφερε, το πρόγραμμα ανακοινώθηκε την τελευταία ημέρα του Ιουλίου και παρά το ότι ήταν περίοδος διακοπών, ήδη έχουν υποβληθεί 650 αιτήσεις και από αυτές έχουν λάβει προέγκριση περισσότερες από 70.

«Δίνουμε 10.000 ευρώ ως έξοδα μετεγκατάστασης για να πάρουν το νοικοκυριό τους και την οικογένειά τους και να πάνε στον όμορφο Έβρο, στους νομούς μας εκεί που πραγματικά μας κάνουν περήφανους που είμαστε Έλληνες και έχουμε ήδη πολύ μεγάλη ανταπόκριση» ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και πρόσθεσε: «Θέλαμε να δούμε πώς πάει το πρόγραμμα αυτό, έχει ανταπόκριση, για να δούμε πού αλλού το διευρύνουμε».

Επιδοτήσεις για ανακαίνιση κατοικιών ατόμων με αναπηρία – «Έχουμε ήδη 5.500 αιτήσεις»

Σε λειτουργία έχει τεθεί η ψηφιακή πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον», μέσω της οποίας άτομα με αναπηρία μπορούν να υποβάλουν αίτηση, για χρηματοδότηση παρεμβάσεων στις κατοικίες τους, με την κ. Μιχαηλίδου να εξηγεί πως, «ένα άτομο με αναπηρία πάνω από 67%, με όποιον τρόπο πιστοποιείται αυτή, κάνει αίτηση. Έχουμε ήδη 5.500 αιτήσεις. Δίνουμε μέχρι 14.500 ευρώ για να κάνετε τις αλλαγές στο σπίτι σας που εξυπηρετούν την αναπηρία σας».

«Μάλιστα τώρα άνοιξαν οι αιτήσεις στη δεύτερη φάση», πρόσθεσε.

Νέα vouchers για βρεφονηπιακούς σταθμούς

Η κ. Μιχαηλίδου τόνισε πως, «είχαμε από το ’19 αυξήσει τα εισοδηματικά όρια για την ένταξη στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, όμως τα εισοδήματα έχουν ανέβει, οπότε με τον ίδιο προϋπολογισμό μπορεί να μην τους καλύπταμε όλους και να έπρεπε να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό μας».

«Ήρθαμε λοιπόν και διορθώσαμε, σαν δεύτερο κύκλο, το πρόγραμμα των βρεφονηπιακών σταθμών αυτού του χρόνου», είπε και αναφέρθηκε στα εισοδηματικά κριτήρια.