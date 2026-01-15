Δ. Μιχαηλίδου: Ολοκληρώνονται σήμερα οι επιστροφές ενοικίου – Νέα στεγαστικά προγράμματα από τον Μάρτιο

Στην εξέλιξη των στεγαστικών προγραμμάτων και στα νέα εργαλεία στήριξης των οικογενειών αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Όπως ανέφερε, σήμερα ολοκληρώνεται η διαδικασία πληρωμής της επιστροφής ενοικίου, μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, από την οποία δικαιούχοι ήταν περίπου 1 εκατομμύριο πολίτες, που έλαβαν πίσω το 1 από τα 12 ενοίκια που κατέβαλαν. Η πλατφόρμα άνοιξε εκ νέου για διορθώσεις στοιχείων, ώστε όσοι είχαν λάθη στις δηλώσεις τους να λάβουν το σωστό ποσό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, οι περισσότεροι δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου είναι νεότερης ηλικίας νοικοκυριά, κυρίως μονοπρόσωπα, γεγονός που, όπως σημείωσε, αποτυπώνει τη στεγαστική πίεση που αντιμετωπίζουν οι νέοι.

Επέκταση του προγράμματος μετεγκατάστασης στην ακριτική Ελλάδα

Αναφερόμενη στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης, η υπουργός ανακοίνωσε ότι επεκτείνεται σε έξι ακριτικούς νομούς της Βόρειας Ελλάδας, πέραν του Έβρου, με ταυτόχρονες αλλαγές στα κριτήρια, ώστε να καταστεί πιο ελκυστικό και λειτουργικό.

Το πρόγραμμα προβλέπει χορήγηση 10.000 ευρώ σε πολίτες που επιλέγουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές. Όπως διευκρίνισε, το μέτρο δεν αποτελεί από μόνο του λύση στο δημογραφικό, αλλά λειτουργεί συνδυαστικά με άλλα προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ, δράσεις ΕΣΠΑ και στεγαστικές παρεμβάσεις.

Η ανανεωμένη μορφή του προγράμματος αναμένεται να νομοθετηθεί και να τεθεί σε εφαρμογή τον Μάρτιο, μετά την ενσωμάτωση των προτάσεων που προέκυψαν από συναντήσεις με βουλευτές, δημάρχους και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης ακριτικών περιοχών.

«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Έως 46.000 ευρώ επιδότηση

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ενισχυμένο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», το οποίο, όπως τόνισε, αλλάζει φιλοσοφία. Πλέον η επιδότηση φτάνει έως 90% του κόστους, με ανώτατο ποσό τις 46.000 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά, ενώ μόνο το 20% απαιτείται να αφορά ενεργειακή αναβάθμιση και το υπόλοιπο μπορεί να καλύψει πλήρως εργασίες ανακαίνισης.

Στόχος είναι το άνοιγμα χιλιάδων κλειστών ακινήτων, ώστε να αυξηθεί το διαθέσιμο στεγαστικό απόθεμα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε περίπου 20.000 ιδιοκτήτες, με σημαντικά αυξημένα ποσά σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς.

Κοινωνική αντιπαροχή και 1.500 νέα διαμερίσματα

Παράλληλα, η κ. Μιχαηλίδου υπενθύμισε τα προγράμματα κοινωνικής στέγασης που βασίζονται σε ακίνητα του Δημοσίου. Μέσω της κοινωνικής αντιπαροχής, δημόσια γη παραχωρείται σε επενδυτές, με το Δημόσιο να διατηρεί τουλάχιστον το 30% των κατοικιών, οι οποίες διατίθενται σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

Σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις, προχωρά και η δημιουργία άνω των 1.500 διαμερισμάτων στην Αττική, σε ανενεργά στρατόπεδα, με 700 εξ αυτών να χωροθετούνται σε Χαϊδάρι και Άνω Λιόσια. Τα διαμερίσματα θα διατεθούν με κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια, με πρόβλεψη για οικογένειες, μονογονεϊκά νοικοκυριά και άτομα με αναπηρία.

Πρόγραμμα «πρώιμης παρέμβασης» για παιδιά έως 6 ετών

Τέλος, η υφυπουργός ανακοίνωσε ότι δημοσιεύονται σήμερα τα αποτελέσματα του προγράμματος πρώιμης παρέμβασης, μέσω του οποίου δικαιούχες οικογένειες λαμβάνουν voucher 800 ευρώ τον μήνα για παιδιά ηλικίας 1,5 έως 6 ετών. Το ποσό καλύπτει υπηρεσίες ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και θεραπευτών στο σπίτι, μειώνοντας σημαντικά την οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών.