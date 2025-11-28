Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης αναμένεται να διεκδικήσει την προεδρία του Eurogroup, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο, ο κ. Πιερρακάκης θα ανακοινώσει επίσημα την υποψηφιότητά του αργότερα σήμερα, λίγες ώρες πριν από την προθεσμία των 5 μ.μ. στις Βρυξέλλες.

Οι υπουργοί Οικονομικών των 20 κρατών-μελών της Ευρωζώνης θα επιλέξουν τον νέο επικεφαλής τους στην επόμενη μηνιαία συνεδρίαση στις 11 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες, με κάθε χώρα να διαθέτει ίσο δικαίωμα ψήφου.

Η αναζήτηση για νέο πρόεδρο του Eurogroup ξεκίνησε μετά την αιφνίδια παραίτηση του Ιρλανδού Πασκάλ Ντόναχιου, ο οποίος ηγείτο της ομάδας για περισσότερα από πέντε χρόνια.

Το δημοσίευμα ανέφερε πως πιθανοί «αντίπαλοι» του Έλληνα υπουργού μπορούν να είναι ο Βέλγος ομόλογος του, Βίνσεντ βαν Πετέχεμ και ο Ισπανός Κάρλος Κουέρπο. Σημειώνεται ωστόσο πως το ισπανικό ΥΠΟΙΚ ανακοίνωσε πως ο Κουέρπο δεν θα διεκδικήσει την προεδρία, αφήνοντας το «ζευγάρι» του Έλληνα και του Βέλγου υπουργού ως κύρια φαβορί για τη θέση.

Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup θα εκπροσωπεί τους υπουργούς Οικονομικών σε διεθνή φόρουμ — από την G7 έως τις συναντήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας — ενώ θα αναλάβει και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών στην Ευρωζώνη.

Το Eurogroup, που ξεκίνησε ως άτυπο φόρουμ ανταλλαγής απόψεων, εξελίχθηκε σε μία από τις ομάδες με βαρύνουσα επιρροή στην Ευρώπη την περίοδο της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης.

Τότε, οι υπουργοί Οικονομικών πραγματοποίησαν αλλεπάλληλες, συχνά τεταμένες συνεδριάσεις, καταλήγοντας σε συμφωνίες μέχρι για τα πακέτα διάσωσης πέντε χωρών, την αναμόρφωση των τραπεζικών κανόνων της ΕΕ και τα δάνεια της ύστατης στιγμής που απέτρεψαν την πτώχευση της Ελλάδας και την έξοδό της από το ευρώ.

Όπως σχολιάζει το Bloomberg, αυτό καθιστά την υποψηφιότητα Πιερρακάκη ιδιαίτερα συμβολική.

Η Ελλάδα έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, η οικονομία της αναπτύσσεται με ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με τον μέσο όρος της Ευρωζώνης και συγκριτικά με «μεγάλα μεγέθη», όπως η Γερμανία και η Γαλλία, οι δύο ισχυρότερες οικονομίες στη ζώνη του νομίσματος.