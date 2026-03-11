ΒΕΑ: Η ανάπτυξη της μεταποίησης και της βιοτεχνίας, απαιτεί σταθερό θεσμικό πλαίσιο

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των βιοτεχνιών ζαχαρωδών προϊόντων, αλλά και ευρύτερα οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της μεταποίησης, τέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, με αφορμή την παρουσία και παρέμβαση του προέδρου της Ένωσης Βιοτεχνιών-Βιομηχανιών Ζαχαρωδών Ελλάδος, Γιάννη Λαγού.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, ο κ. Λαγός, εκπροσωπώντας έναν ιστορικό κλάδο της ελληνικής βιοτεχνίας, με παρουσία από το 1932, παρουσίασε αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του τομέα, επισημαίνοντας ότι οι μικρές παραγωγικές μονάδες βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα πλέγμα γραφειοκρατικών εμποδίων, ρυθμιστικών στρεβλώσεων και ελλιπούς χωροταξικού σχεδιασμού, που περιορίζει την ανάπτυξή τους.

Ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Κωνσταντίνος Δαμίγος, επανέλαβε ότι οι μικρές επιχειρήσεις δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως πρόβλημα, αλλά ως βασικός πυλώνας της οικονομίας, υπογραμμίζοντας ότι το επιμελητήριο θα συνεχίσει να παρεμβαίνει θεσμικά, για την επίλυση των προβλημάτων του παραγωγικού ιστού.

Χρήσεις γης: «Ταφόπλακα» για τη βιοτεχνία

Ιδιαίτερη έμφαση, δόθηκε στο θέμα των χρήσεων γης στη γενική κατοικία, το οποίο, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ζαχαρωδών, απειλεί άμεσα τη βιωσιμότητα πολλών βιοτεχνικών μονάδων.

Όπως εξήγησε ο κ. Λαγός, με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 59/2018, στις περιοχές γενικής κατοικίας προβλέπεται ότι σε κάθε οικόπεδο δεν μπορεί να αδειοδοτηθεί επαγγελματικό εργαστήριο άνω των 400 τετραγωνικών μέτρων, στα οποία μάλιστα συνυπολογίζονται όχι μόνο οι χώροι παραγωγής, αλλά και οι αποθήκες και οι διοικητικοί χώροι.

Στην πράξη, όπως τόνισε, αυτό σημαίνει ότι μια βιοτεχνία που αναπτύσσεται και χρειάζεται μεγαλύτερο χώρο, δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να επεκταθεί, ακόμη και αν υπάρχει διαθέσιμο κτίριο.

«Πού θα πάει ο βιοτέχνης;» διερωτήθηκε χαρακτηριστικά. «Θα φύγει από το Περιστέρι για την Κερατέα; Στα ΒΙΟΠΑ δεν υπάρχουν κτίρια, ούτε συγκοινωνία. Αν εφαρμοστεί πλήρως αυτή η ρύθμιση, μιλάμε για πραγματική ταφόπλακα, για πολλές μικρές επιχειρήσεις».

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο, καθώς η εφαρμογή του μέτρου ενεργοποιείται σταδιακά, όταν οι δήμοι τροποποιούν τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, γεγονός που ήδη αρχίζει να δημιουργεί εμπόδια σε νέες αδειοδοτήσεις.

Open Business: Κίνδυνος για πρόστιμα λόγω λαθών στην πλατφόρμα

Σημαντικές ανησυχίες εκφράστηκαν και για τη λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας Open Business του υπουργείου Ανάπτυξης, μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταχωρούν στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας.

Σύμφωνα με τον κ. Λαγό, κατά τη διάρκεια διαδικτυακής ημερίδας που διοργάνωσε η Ένωση Ζαχαρωδών με τη συμμετοχή στελεχών του υπουργείου και τεχνικών συμβούλων, εντοπίστηκαν δύο σοβαρά λάθη στην πλατφόρμα, τα οποία - όπως είπε - αναγνωρίστηκαν από τους αρμόδιους, χωρίς ωστόσο να διορθωθούν.

Αυτό σημαίνει, συνέχισε ο ίδιος, ότι επιχειρήσεις που ακολουθούν τις οδηγίες της πλατφόρμας, ενδέχεται να υποβάλουν εσφαλμένα στοιχεία, με αποτέλεσμα να βρεθούν αντιμέτωπες με υψηλά διοικητικά πρόστιμα.

Το ΒΕΑ έχει ήδη παρέμβει για το ζήτημα και συνέβαλε καθοριστικά στην παράταση της προθεσμίας προσαρμογής έως το τέλος του 2026, ωστόσο, όπως τόνισε ο κ Δαμίγος, το ζητούμενο είναι η ουσιαστική διόρθωση του προβλήματος.

«Η παράταση απλώς δίνει λίγο οξυγόνο. Εμείς θέλουμε λύση. Δεν γίνεται να δημιουργούνται ψηφιακά εργαλεία που τελικά εγκλωβίζουν τις επιχειρήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δαμίγος.

«NUTRI-SCORE» και ετικέτες τροφίμων

Στη συνεδρίαση, τέθηκε επίσης το θέμα της ευρωπαϊκής συζήτησης για την επισήμανση των τροφίμων μέσω του συστήματος NUTRI-SCORE, το οποίο προβλέπει χρωματική αξιολόγηση των προϊόντων στην μπροστινή πλευρά της συσκευασίας.

Ο κλάδος των ζαχαρωδών, όπως και άλλοι κλάδοι τροφίμων, εκφράζει έντονες επιφυλάξεις, καθώς εκτιμάται ότι μια τέτοια ρύθμιση, θα επιφέρει σημαντικό κόστος αλλαγής συσκευασιών, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθούν στρεβλές συγκρίσεις μεταξύ διαφορετικών προϊόντων.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες, σε συνεργασία με 15 άλλους φορείς, για την παρακολούθηση του ζητήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Η επιχειρηματικότητα δεν μπορεί να τιμωρείται»

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο πρόεδρος του ΒΕΑ Κωνσταντίνος Δαμίγος, τόνισε ότι τα προβλήματα που ανέδειξε ο κλάδος των ζαχαρωδών αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα των εμποδίων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι μικρές επιχειρήσεις.

«Η επιχειρηματικότητα δεν μπορεί να τιμωρείται στη χώρα μας», υπογράμμισε.

Ο κ. Δαμίγος επισήμανε, ότι το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας θα συνεχίσει τη συνεργασία του με επαγγελματικές ενώσεις και κλαδικούς φορείς, προκειμένου να υπάρξει κοινή παρέμβαση για κρίσιμα ζητήματα, όπως οι χρήσεις γης, η αδειοδότηση επιχειρήσεων και η λειτουργία των βιοτεχνικών πάρκων.

Όπως τονίστηκε, η ανάπτυξη της μεταποίησης και της βιοτεχνίας, απαιτεί σταθερό θεσμικό πλαίσιο, χωροταξικό σχεδιασμό και σύγχρονες υποδομές, ώστε οι μικρές επιχειρήσεις να μπορούν να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.