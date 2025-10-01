Β. Χαραλαμπογιάννη: Διπλασιάζεται το μπόνους των δημοσίων υπαλλήλων

Το 30% των προσλήψεων της πενταετίας κατανέμεται στην Παιδεία και το 18%στην Υγεία, είπε η υφυπουργός Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη.

Χαρακτήρισε παράλληλα πολύ κρίσιμο το κομμάτι της επιβράβευσης, καθώς διπλασιάζεται το μπόνους των δημοσίων υπαλλήλων με συνολικό ποσό τα 40 εκατομμύρια ευρώ και περίπου 25.000 οφελούμενους. Δεν είναι επίδομα, θα το χαρακτήριζα κάτι σαν 13ο μισθό, είπε σε δηλώσεις της στην ΕΡΤ.

Το νούμερο 141.000 προσλήψεων την πενταετία σημαίνει στοχευμένη δουλειά, ιατρικό προσωπικό και ιδιαίτερη αύξηση στον τομέα της Ψυχικής Υγείας, ενώ συμπεριλαμβάνονται 10.000 μόνιμοι διορισμοί στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή και 5.000 στην Υγεία.

«Είμαστε πάνω από το 1 προς 1 στην Παιδεία και στην Υγεία»

Οι προσλήψεις είναι παραπάνω από τις συνταξιοδοτήσεις και ο κανόνας για κάθε αποχώρηση μία πρόσληψη, στηρίζεται απαρέγκλιτα αλλά η δεξαμενή γεμίζει και ανακατανέμεται σύμφωνα με τις προτεραιότητες, σύμφωνα με την Υφυπουργό Εσωτερικών.

«Είχαμε 35.000 αιτήματα, έγιναν δεκτά τα 19.000. Στον τομέα της Δικαιοσύνης με διπλάσιο αριθμό προσλήψεων φτάσαμε τις 640 φέτος και στην Πολιτική Προστασία μία νέα ειδικότητα, οι 600 πυροσβέστες ειδικών καθηκόντων προστέθηκε στη μάχη κατά των φυσικών καταστροφών», είπε η κυρία Χαραλαμπογιάννη.