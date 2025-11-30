Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή - Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ

Τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά για σήμερα, Κυριακή 30 Νοεμβρίου, στη... «γέφυρα» μεταξύ της Black Friday και της Cyber Monday και καθώς η αγορά μπαίνει στην τελική ευθεία για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Ειδικότερα, τα περισσότερα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ τα εμπορικά κέντρα θα ανοίξουν νωρίτερα και θα μείνουν ανοιχτά μέχρι τις 20:00.

Ωστόσο, δεν θα λειτουργήσουν όλα τα σούπερ μάρκετ. Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Μασούτης και Γαλαξίας θα παραμείνουν κλειστά, με μοναδική εξαίρεση το κατάστημα Σκλαβενίτης στο Smart Park στα Σπάτα, που θα λειτουργήσει από τις 11:00 έως τις 20:00.

Ανοιχτά θα είναι σήμερα τα εξής σούπερ μάρκετ:

LIDL: 11:00 – 20:00

Market IN: 11:00 – 18:00

MyMarket: 11:00 – 20:00 (επιλεγμένα καταστήματα)

Με διευρυμένο ωράριο θα λειτουργήσουν επίσης αρκετά τοπικά σούπερ μάρκετ, όπως Bazaar, OK! Market, καθώς και καταστήματα franchise των MyMarket και ΑΒ Βασιλόπουλος.

Σημειώνεται ότι, τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά και τις τρεις τελευταίες Κυριακές του Δεκεμβρίου (14, 21 και 28/12). Ειδικότερα, τα καταστήματα λιανικής θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 – 18:00 και τα εμπορικά από 11:00 – 20:00.

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων

Πέμπτη 11/12/2025 09:00-21:00

Παρασκευή 12/12/2025 09:00-21:00

Σάββατο 13/12/2025 09:00-16:00

Κυριακή 14/12/2025 11:00-16:00

Δευτέρα 15/12/2025 09:00-16:00

Τρίτη 16/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 17/12/2025 09:00-21:00

Πέμπτη 18/12/2025 09:00-21:00

Παρασκευή 19/12/2025 09:00-21:00

Σάββατο 20/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 21/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ.

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων