ΑΑΔΕ: Προσωρινή παύση λειτουργίας εφαρμογών Μητρώου λόγω των αλλαγών στους ΚΑΔ

Εκτός λειτουργίας από 1 έως 10 Μαρτίου θα είναι οι εφαρμογές Μητρώου λόγω της αυτοματοποιημένης αντιστοίχισης των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων υπενθυμίζει ότι προχωρά στην αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εναρμόνιση με τα νέα ευρωπαϊκά στατιστικά πρότυπα από την 1η έως και τη 10η Μαρτίου 2026 (βλ. σχετικό δελτίο τύπου 22/1/2026). Κατά το διάστημα αυτό θα υπάρξει προσωρινή παύση λειτουργίας των ψηφιακών εφαρμογών Μητρώου.

Ειδικότερα, δεν θα είναι δυνατή η υποβολή αιτημάτων για:

Ενάρξεις επιχειρήσεων

Μεταβολές στοιχείων επιχειρήσεων

Διακοπές εργασιών επιχειρήσεων

Μεταβολές προσωπικών στοιχείων

Μεταβολές διεύθυνσης κατοικίας

Οι ψηφιακές εφαρμογές θα τεθούν εκ νέου σε πλήρη λειτουργία με την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00 – 20:00.

Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Μητρώου > Μητρώο Φυσικών/Νομικών Προσώπων > Αλλαγή στοιχείων Μητρώου Φυσικών/Νομικών Προσώπων > Μεταβολή δραστηριοτήτων.