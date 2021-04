Ι. Καλίν για δήλωση Μπάιντεν: Θα υπάρξει αντίδραση διαφορετικών μορφών, ειδών και βαθμίδων τις επόμενες μέρες

Σε διατάραξη των σχέσεων με την Τουρκία οδηγεί η απόφαση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Αρμενίων και η Άγκυρα ήδη εξετάζει, πως θα «απαντήσει» στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters.

«Θα υπάρξει μια αντίδραση διαφορετικών μορφών, ειδών και βαθμίδων τις επόμενες μέρες και μήνες», δήλωσε στο γνωστό ειδησεογραφικό πρακτορείο, ο εκπρόσωπος του Τούρκου προέδρου Ιμπραήμ Καλίν.

O κ. Καλίν ωστόσο δεν διευκρίνισε εάν η Άγκυρα θα περιορίσει την πρόσβαση των ΗΠΑ στην αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ στη νότια Τουρκία, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη του διεθνούς συνασπισμού που καταπολεμά το Ισλαμικό Κράτος στη Συρία και το Ιράκ, ή άλλα μέτρα που μπορεί να λάβει.

Σύμφωνα μάλιστα με τον εκπρόσωπο του τούρκου προέδρου, ο Τ. Ερντογάν θα ασχοληθεί με το ζήτημα μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου τη Δευτέρα (26/4).«Σε χρόνο και τόπο που θεωρούμε κατάλληλους, θα απαντήσουμε σε αυτή την πολύ άτυχη, άδικη δήλωση», δήλωσε στο Reuters.

Νωρίτερα μάλιστα σήμερα ο κ. Καλίν σε ανάρτησή του στο Twitter, χαρακτήρισε «ανήθικη» τη στάση που κράτησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. «Ο πρόεδρος μας ζήτησε τη σύσταση μίας κοινής ιστορικής επιτροπής προκειμένου να διερευνηθούν τα γεγονότα του 1915, αλλά αυτοί που φοβούνται ότι θα αποκαλυφθεί η αλήθεια με έγγραφα, δεν ανταποκρίνονται στην πρόσκληση μας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υιοθέτησε μία ανήθικη στάση, αγνοώντας τα γεγονότα», τόνισε χαρακτηριστικά.

President Erdoğan opened Turkey’s national archives & called for a joint historical committee to investigate the events of 1915, to which Armenia never responded. It is a pity @POTUS has ignored, among others, this simple fact and taken an irresponsible and unprincipled position.

Αξίζει να επισημανθεί ότι το Σάββατο ο κ. Καλίν είχε καλέσει τις ΗΠΑ να αναλογιστούν καλύτερα το δικό τους παρελθόν, θυμίζοντας την απάντηση που είχε δώσει η Τουρκία στη δήλωση του Ιταλού πρωθυπουργού Μάριο Ντράγκι ότι ο κ. Ερντογάν είναι δικτάτορας.

«Απορρίπτουμε και καταδικάζουμε έντονα την αβάσιμη δήλωση του αμερικανού προέδρου για τα γεγονότα του 1915. Η πολιτικοποίηση της ιστορίας δεν είναι ποτέ μια λογική και ηθική πράξη. Είναι κρίμα που οι ΗΠΑ υπέκυψαν σε μια ομάδα συμφερόντων σε βάρος της παραμόρφωσης των ιστορικών γεγονότων και της αποξένωσης ενός συμμάχου του ΝΑΤΟ.»

We strongly reject and condemn @POTUS’s unfounded statement on the events of 1915. Politicizing history is never a rational and moral act. It is a pity that the US has succumbed to an interest group at the expense of distorting historical facts and alienating a NATO ally.