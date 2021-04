Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις στην Τουρκία για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων

H αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, πυροδότησε εξελίξεις στην Τουρκία, με αρνητικές αντιδράσεις από την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση και τον Τύπο στη γείτονα, σε αντίθεση με τον ενθουσιασμό των απανταχού Αρμενίων που εξέφρασε με επιστολή του προς τον Τζο Μπάιντεν, ο Αρμένιος πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν.

Μ.Τσαβούσογλου: Δεν έχουμε να μάθουμε τίποτα από κανέναν ως προς το παρελθόν μας

Συγκεκριμένα ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε δήλωση του τονίζει πως «τα λόγια δεν αλλάζουν και δεν ξαναγράφουν την Ιστορία».

«Δεν έχουμε να μάθουμε τίποτα από κανέναν ως προς το παρελθόν μας. Ο πολιτικός οπορτουνισμός είναι η μεγαλύτερη προδοσία στην ειρήνη και τη δικαιοσύνη. Απορρίπτουμε πλήρως τη δήλωση, η οποία βασίζεται στον λαϊκισμό», τονίζει χαρακτηριστικά με ανάρτησή του στο Twitter ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Ο Μπάιντεν διαστρεβλώνει την ιστορία

Αξίζει να επισημανθεί ότι νωρίτερα το το τουρκικό ΥΠΕΞ στην πρώτη του ανακοίνωση, μετά την αναγνώριση της Αρμενικής Γενοκτονίας από τον Τζο Μπάιντεν, επισημαίνει χαρακτηριστικά: «Απορρίπτουμε και καταγγέλλουμε με τον ισχυρότερο τρόπο τη δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ σχετικά με τα γεγονότα του 1915, που έγιναν υπό την πίεση ριζοσπαστικών αρμενικών κύκλων και αντι-τουρκικών ομάδων στις 24 Απριλίου»

Σύμφωνα με το τουρκικό ΥΠΕΞ είναι σαφές ότι «η εν λόγω δήλωση δεν έχει επιστημονική και νομική βάση, ούτε υποστηρίζεται από στοιχεία. Όσον αφορά τα γεγονότα του 1915, δεν πληρείται καμία από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χρήση του όρου «γενοκτονία» που ορίζεται αυστηρά στο Διεθνές Δίκαιο».

Φαχρετίν Αλτούν: «Σκιά στην αξιότιμη ιστορία μας»

Για «λυπηρή μέρα όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις Τουρκίας – ΗΠΑ», έκανε λόγο ο διευθυντής επικοινωνίας του Ερντογάν, Φαχρετίν Αλτούν.

«Απορρίπτουμε σθεναρά τον χαρακτηρισμό της κυβέρνησης Μπάιντεν για τα γεγονότα του 1915 ως «γενοκτονία» και τον καταδικάζουμε εντόνως. Πρόκειται για μια εξαιρετικά ατυχή, λυπηρή μέρα όσον αφορά τις διμερείς μας σχέσεις, καθώς η Ουάσινγκτον επέλεξε να ρίξει σκιά στην αξιότιμη ιστορία μας», επισημαίνει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο twitter.

Φουάτ Οκτάι: «Αγνοεί τα δεινά και τον πόνο των Τούρκων που δολοφονήθηκαν από Αρμένιους αντάρτες»

Μετά τον διευθυντή επικοινωνίας του Ερντογάν, Φαχρετίν Αλτούν, που έκανε λόγο για «λυπηρή μέρα όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις Τουρκίας – ΗΠΑ» κατόπιν της δήλωσης του αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν, με την οποία αναγνωρίζει τη Γενοκτονία των Αρμενίων, σειρά είχε ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, ο Φουάτ Οκτάι.

«Απορρίπτουμε την εκτίμηση του Μπάιντεν για τα γεγονότα του 1915, η οποία αποτελεί ένδειξη της παραχάραξης της ιστορίας για χάρη πολιτικών σκοπιμοτήτων. Αυτή η δήλωση, η οποία βασίζεται στους αβάσιμους ισχυρισμούς των Αρμενίων και αγνοεί τα δεινά και τον πόνο των Τούρκων που δολοφονήθηκαν από τους Αρμένιους αντάρτες, δεν έχει καμία αξία έναντι του έθνους και της ιστορίας μας. Τα αρχεία μας είναι ανοιχτά σε όσους το επιθυμούν», επισήμανε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο twitter.

Ιμπραήμ Καλίν: «Η πολιτικοποίηση της ιστορίας δεν είναι ποτέ μια λογική και ηθική πράξη»

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο εκπρόσωπος του Τούρκου προέδρου Ιμπραήμ Καλίν που σε ανάρτησή του στο twitter υπογράμμισε:

«Απορρίπτουμε και καταδικάζουμε έντονα την αβάσιμη δήλωση του αμερικανού προέδρου για τα γεγονότα του 1915. Η πολιτικοποίηση της ιστορίας δεν είναι ποτέ μια λογική και ηθική πράξη. Είναι κρίμα που οι ΗΠΑ υπέκυψαν σε μια ομάδα συμφερόντων σε βάρος της παραμόρφωσης των ιστορικών γεγονότων και της αποξένωσης ενός συμμάχου του ΝΑΤΟ.»

