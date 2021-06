Τα σταθερά βήματα του Τσιτσιπά τον φέρνουν κοντά στο άλμα του

Η τοποθέτηση, με ήρεμη φωνή και πρόσωπο που δεν πρόδιδε έναν αγώνα τεσσάρων ωρών και 11 λεπτών ο οποίος είχε λήξει μόλις λίγο πριν, ήταν κυνική. «Αυτό που έμαθα σήμερα είναι πως σε τουρνουά Γκραν Σλαμ χρειάζεσαι τρία σετ και όχι δύο για να νικήσεις...». Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώριζε πριν τον από κυριακάτικο (13/6) τελικό του Ρολάν Γκαρός – παρθενικό του σε Γκραν Σλαμ – ότι η συνάντηση με τον Νόβακ Τζόκοβιτς θα είναι ένα μάθημα ιστορίας. Είτε θα γινόταν μάρτυρας ενός νέου ρεκόρ του «Νόλε», ως ο πρώτος στην Open Era εποχή με κατάκτηση και των τεσσάρων μεγάλων διοργανώσεων από δύο φορές είτε... θα του χαλούσε το σπουδαίο επίτευγμα.

Το κατάφερε για σχεδόν δύο ώρες, όταν και προηγήθηκε με 2-0 σετ και το μάθημα της ιστορίας θα μπορούσε να εξελιχθεί σε συμβολικό. Κοίταξε για λίγο, ενδεχομένως και ελαφρώς ανυπόμονα, το τρόπαιο. Το περίφημο «Coupe des Mousquetaires», το «Κύπελλο των Σωματοφυλάκων», το οποίο έχει πάρει το όνομά του από τέσσερις μυθικές μορφές του Γαλλικού Οπεν, τους Ρενέ Λακόστ, Ζαν Μποροτρά, Ζακ Μπρουνιόν και Ανρί Κοσέ. Φαντάστηκε, όχι άπληστα, τον εαυτό του με το πολύτιμο αυτό «λάφυρο» στα δικά του χέρια. Ισως σκέφτηκε πως η συγκυρία ήταν ιδανική. Θα γινόταν, έστω και για λίγο, ο τέταρτος «σωματοφύλακας» του σύγχρονου τένις, πλάι στους Νόβακ Τζόκοβιτς, Ράφα Ναδάλ και Ρότζερ Φέντερερ.

Η ήττα από τον 34χρονο Σέρβο με 3-2 σετ δεν αλλάζει το γεγονός ότι ο Τσιτσιπάς είναι ένας από τους φιλόδοξους νέους εκφραστές της νέας γενιάς του παγκόσμιου τένις. Μίας γενιάς που δεν ονειρεύεται απλώς, αλλά είναι εκεί και σφετερίζεται τα πρωτεία της «Big – 3». Η προσέγγισή του στο αποτέλεσμα επιβεβαίωσε πως μπορεί να έχασε τον πρώτο τελικό Γκραν Σλαμ της καριέρας του, όμως δεν του έφτανε η προσπάθεια των δύο σετ. Δεν του αρκούσε η εύκολη δικαιολογία ότι απέναντί του ήταν το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης και, πλέον κάτοχος δύο Ρολάν Γκαρός και συνολικά 19 Γκραν Σλαμ τίτλων. Επικεντρώθηκε στο παιχνίδι του δίχως φυσικά την «ιεροσυλία» να υπονοήσει πως εκείνος έχασε και ότι δεν τον κέρδισε ο μεγάλος αντίπαλός του.

Ωστόσο, το σχόλιο πως «ξαφνικά έχασα τον ρυθμό μου και κρύωσα, κάτι που δεν βοήθησε στο να επαναπροσαρμοστώ και θέλω να το καταλάβω ώστε να εξελιχθώ», αποτυπώνει αυτοπεποίθηση και πίστη στα σταθερά βήματα που κάνει προς την κορυφή. Ο φημισμένος σύμβουλός, του, Πατρίκ Μουράτογλου, έχει τονίσει πως «είναι θέμα χρόνου ο Τσιτσιπάς να κατακτήσει έναν τίτλο Γκραν Σλαμ». Το ίδιο επισήμανε μετά τον τελικό και ο Τζόκοβιτς. Λέγοντας ότι «καταλαβαίνω πώς αισθάνεται ο Στέφανος, αλλά αυτή είναι μία από τις περιπτώσεις που μαθαίνεις περισσότερα από οποιοδήποτε άλλο ματς... Γνωρίζοντας τον ίδιο και την ομάδα του, πιστεύω πως στο μέλλον θα κερδίσει σε πολλά Γκραν Σλαμ!».

Σε όλο το 2021, ως ο τενίστας με τις περισσότερες νίκες – και, μεμονωμένα, σε χωμάτινη επιφάνεια – «σχεδίαζε» πάνω στο χώμα κάτι μεγάλο. Δεν το ολοκλήρωσε με έναν τρόπαιο στο Παρίσι, όμως πολύ άμεσα αρχίζει την περίοδο στο γρασίδι. Την Τρίτη (15/6) θα παίξει στο Halle Open στη Γερμανία, με τον Γάλλο Αρτούρ Ρίντερκνεκ. Με το βλέμμα, βεβαίως, στο επερχόμενο (28/6 – 11/7) Ουίμπλεντον, στο οποίο το 2019 (πέρσι ματαιώθηκε λόγω κορονοϊού) αποκλείστηκε από τον Τόμας Φαμπιάνο στον πρώτο γύρο... «Δεν μετανιώνω για κάτι. Θα μπορούσα να κλάψω, όμως δεν υπήρχε λόγος για δάκρυα γιατί έκανα τα πάντα στον τελικό του Ρολάν Γκαρός»...

"I see no reason for me not to be holding a trophy one day" Positive vibes, @steftsitsipas 👏 #RolandGarros pic.twitter.com/BPXPLfIyQe

Ο Ελληνας τενίστας δείχνει αποφασισμένος να επιστρέψει για τη ρεβάνς του. «Πιστεύω πως είμαι ικανός να παίζω για τίτλους σαν το Γαλλικό Οπεν. Παρά την ήττα μου στο Παρίσι, έχω πίστη στο παιχνίδι μου και είμαι αισιόδοξος πως θα φτάσω και πάλι στο επίπεδο που έφτασα στο Ρολάν Γκαρός. Θα φτάσω και πάλι κοντά. Με την ίδια στάση και αν δεν υποβαθμίζω τον εαυτό μου, δεν βλέπω τον λόγο να μην έχω εγώ αυτό το τρόπαιο μία μέρα στα χέρια μου». Για τον Στέφανο Τσιτσιπά ο πρώτος Γκραν Σλαμ τελικός δεν είναι το μοναδικό «παράσημο» από το Γαλλικό Οπεν. Καθώς με την πορεία του θα ανέβει από αυτή την εβδομάδα στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης, ξεπερνώντας τον Ντομινίκ Τιμ!

"Despite my loss today, I have faith in my game."



Stefanos Tsitsipas left it all on the court in his first Grand Slam final. More 👇#RolandGarros