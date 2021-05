Σύνοδος Κορυφής: Κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας για την «κρατική αεροπειρατεία»

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «καταδικάζει σθεναρά την εξαναγκαστική προσγείωση της πτήσης της Ryanair στο Μινσκ της Λευκορωσίας την 23 Μαίου 2021, που έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια των αερομεταφορών, καθώς επίσης και την κράτηση από τις αρχές της Λευκορωσίας του δημοσιογράφου Ραμάν Πρατασεβιτς και της Σοφία Σαπέγκα» αναφέρει το σχέδιο συμπερασμάτων των ευρωπαίων ηγετών.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο κείμενο που δημοσίευσε:

