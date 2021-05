Φον ντερ Λάιεν: Χρειάζεται ισχυρή απάντηση απέναντι στο καθεστώς Λουκασένκο

Την ανάγκη να υπάρξει «ισχυρή απάντηση στην «απολύτως απαράδεκτη» αεροπειρατεία της πτήσης της Ryanair από τις αρχές της Λευκορωσίας, υπογράμμισε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προσερχόμενη στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είπε ότι σήμερα η Σύνοδος θα εστιάσει στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και ακόμα περισσότερο στο θέμα της Λευκορωσίας. Χαρακτήρισε «εξοργιστική» τη συμπεριφορά του Μινσκ και τόνισε ότι ο Πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο πρέπει να καταλάβει ότι θα υπάρξουν «σοβαρές συνέπειες».

These sanctions will cover:

• Individuals involved in this hijacking

• Businesses that finance the regime

• The aviation sector



We will keep pressure on the regime until it respects the freedom of opinion and of the media.



Roman Pratasevich must be released immediately