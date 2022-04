Συναγερμός στην Οδησσό: Ρωσική πυραυλική επίθεση στο αεροδρόμιο της πόλης

AP Images

Ρωσική πυραυλική επίθεση κατέστρεψε τον διάδρομο προσγείωσης - απογείωσης στο αεροδρόμιο της Οδησσού, ο οποίος δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα με ανακοίνωση του ουκρανικού στρατού.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει αναφορές για τραυματίες, ενώ σημειώνεται ότι πρόκειται για το τρίτο χτύπημα στην Οδησσό μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα.

‼️The authorities of Odessa reported about the strikes on the city



The object of the attack was the runway of the #Odessa airport. Its further use is impossible. pic.twitter.com/CUKrSGst2X — NEXTA (@nexta_tv) April 30, 2022

Την ίδια ώρα, ο κυβερνήτης της ρωσικής δυτικής επαρχίας Κουρσκ, που συνορεύει με την Ουκρανία, δήλωσε ότι εκτοξεύτηκαν από την κατεύθυνση της Ουκρανίας πολυάριθμοι όλμοι σήμερα σε ένα ρωσικό σημείο ελέγχου.

Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις τους στις ανατολικές και νότιες περιοχές της Ουκρανίας, με επίκεντρο στις περιοχές γύρω από το Χάρκοβο στα βορειοανατολικά, όπου ο ρωσικός στρατός επιχειρεί με κάθε κόστος να αυξήσει τον έλεγχό του, παρά, σύμφωνα με το Κίεβο, τις ρωσικές οπισθοδρομήσεις στο πεδίο.

Την Παρασκευή, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με την περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση του Χαρκόβου.

Νωρίτερα σήμερα, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι μονάδες του πυροβολικού της έπληξαν 389 στόχους στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μεταξύ αυτών, 35 σημεία ελέγχου, 15 αποθήκες όπλων και πυρομαχικών, αλλά και πολλές περιοχές συγκέντρωσης ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων και του οπλισμού τους. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν τέσσερις αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναγνώρισε ότι η κατάσταση σε αυτή τη βορειοανατολική περιοχή είναι «δύσκολη», όπου οι ρωσικές δυνάμεις εστιάζουν εκ νέου την επιθετική τους εκστρατεία. Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι «ο στρατός μας επιτυγχάνει τακτικές επιτυχίες», παρά τις αντίθετες εκτιμήσεις του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Σύμφωνα με στοιχεία έδωσε στη δημοσιότητα η ουκρανική πλευρά, η Ρωσία από την αρχή του πολέμου έχει χάσει περίπου 23.200 στρατιώτες, 1008 τανκς, 2445 τεθωρακισμένα οχήματα προσωπικού και 190 αεροσκάφη.

«Η ειδική στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου συνεχίζεται βάσει σχεδίου», δήλωσε ο Λαβρόφ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κινεζικό πρακτορείο Xinhua, που δημοσιεύθηκε σήμερα, προσθέτοντας ότι όλοι οι στόχοι της Μόσχας «θα επιτευχθούν παρά την παρεμπόδιση των αντιπάλων μας».

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας κατηγόρησε τη Δύση - και το ΝΑΤΟ ειδικότερα - ότι στέκεται εμπόδιο στην επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ζητώντας από τους δυτικούς συμμάχους του Κιέβου να σταματήσουν τις παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία.

Η στρατιωτική βοήθεια προς την ουκρανική κυβέρνηση έχει αυξηθεί σημαντικά από την έναρξη του πολέμου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ζήτησε την περασμένη Πέμπτη από το Κογκρέσο να αποδεσμεύσει άλλα 33 δισεκατομμύρια δολάρια για την Ουκρανία, τα 20 δισεκ. των οποίων θα αφορούν στρατιωτική βοήθεια, 8,5 δισεκ. θα δοθούν ως άμεση οικονομική βοήθεια στην ουκρανική κυβέρνηση και τα υπόλοιπα 3 δισεκ. ως ανθρωπιστική και επισιτιστική βοήθεια.

Αποτελέσματα αυτής της στρατιωτικής βοήθειας αρχίζουν να φαίνονται στο πολεμικό πεδίο. Ουκρανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν την Ρούσκα Λοζόβα, ένα χωριό βόρεια του Χάρκοβο. Το χωριό απελευθερώθηκε μετά από έντονες μάχες και περισσότεροι από 600 κάτοικοι απομακρύνθηκαν, σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας.

Στην περιοχή του Ντονμπάς, την οποία το Κρεμλίνο έχει θέσει ως στόχο να ανακαταλάβει πλήρως, «οι κατακτητές κάνουν τα πάντα για να εξολοθρέψουν κάθε μορφή ζωής», υποστήριξε ο Ζελένσκι, λέγοντας ότι «οι συνεχείς βομβαρδισμοί σε υποδομές και κατοικημένες περιοχές δείχνουν ότι η Ρωσία θέλει να καταστήσει αυτή την περιοχή ακατοίκητη».

Στην περιοχή του Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, 14 επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις αποκρούστηκαν τις τελευταίες 24 ώρες, ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο το γενικό επιτελείο των ουκρανικών δυνάμεων.

Και για την Ουάσιγκτον, η ρωσική επιχείρηση στο Ντονμπάς, που προχωρά «αργά και άνισα» λόγω της αντίστασης που προβάλλει ο ουκρανικός στρατός, έχει καθυστερήσει, με βάση το χρονοδιάγραμμα που προβλεπόταν αρχικά, υποστήριξε σήμερα ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πενταγώνου.

Συνεχής ενημέρωση

20:10 Άμαχοι εκκενώνουν το Αζοφστάλ, λέει η Μόσχα - Νέους βομβαρδισμούς στην περιοχή καταγγέλλει το Κίεβο

Εικοσιπέντε άμαχοι, μεταξύ των οποίων έξι παιδιά απομακρύνθηκαν από το Αζοφστάλ το απόγευμα του Σαββάτου, αναφέρουν χαρακτηριστικά ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, χωρίς να δίνουν περαιτέρω πληροφορίες.

‼️25 civilians, including 6 children, left the surrounded #Azovstal plant in #Mariupol, reported TASS.



Last week, #Russian propagandists claimed that only “Nazis” remained on the territory of the plant and bombed the plant with heavy bombs. — NEXTA (@nexta_tv) April 30, 2022

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, οι ρωσικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιτίθενται στην εν λόγω περιοχή.

Συγκεκριμένα, σε μία ανάρτηση στο facebook το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της χώρας είπε ότι τα χτυπήματα επικεντρώθηκαν στο πολιορκημένο εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα Αζοφστάλ στην πόλη, όπου στρατεύματα και πολίτες βρίσκονται καταφύγιο.

Υποστήριξε επίσης ότι οι Ουκρανοί έχουν ανακτήσει τον έλεγχο σε τέσσερις οικισμούς στη βορειοανατολική περιοχή του Χάρκοβο.

Υπενθυμίζεται ότι στο εργοστάσιο του Αζοφστάλ υπάρχουν οι εναπομείνασες ανστιστασιακές δυνάμεις την Ουκρανίας, μαζί με περίπου 1000 αμάχους.

19:07 Οδησσός: Πυραυλική επίθεση στο αεροδρόμιο της πόλης

Ρωσική πυραυλική επίθεση στο αεροδρόμιο της Οδησσού κατέστρεψε τον διάδρομο προσγείωσης - απογείωσης, ο οποίος δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει αναφορές για τραυματίες, ενώ σημειώνεται ότι πρόκειται για το τρίτο χτύπημα στην Οδησσό μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα.

18:55 Ουκρανία: Νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων με τη Ρωσία

Η Ουκρανία πραγματοποίησε σήμερα μια ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου με τη Ρωσία, με επτά στρατιώτες και επτά αμάχους να επιστρέφουν στην πατρίδα τους, σύμφωνα με όσα δήλωσε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ιρίνα Βερεσούκ σε ανάρτησή της στο διαδίκτυο.

Μεταξύ των στρατιωτών ήταν μια γυναίκα που είναι έγκυος πέντε μηνών, πρόσθεσε.

Η Βερεσούκ δεν είπε πόσοι Ρώσοι παραδόθηκαν στη Μόσχα κατά την ανταλλαγή αυτή.

Οι δύο χώρες έχουν ανταλλάξει αιχμαλώτους αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης που άρχισε με τη ρωσική εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου, και την Πέμπτη η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία παρέδωσε 33 Ουκρανούς στρατιώτες.

18:13 Μόσχα: Ρωσικό σημείο ελέγχου έγινε στόχος ουκρανικών βομβαρδισμών

Ο κυβερνήτης της ρωσικής δυτικής επαρχίας Κουρσκ, που συνορεύει με την Ουκρανία, δήλωσε ότι εκτοξεύτηκαν από την κατεύθυνση της Ουκρανίας πολυάριθμοι όλμοι σήμερα σε ένα ρωσικό σημείο ελέγχου.

Συγκεκριμένα, σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram, ο κυβερνήτης της επαρχίας Ρομάν Σταροβόιτ ανέφερε ότι δεν υπάρχουν θύματα ούτε ζημιές.

Από την πλευρά της, η ουκρανική πλευρά δεν σχολίασε το συμβάν.

16:02 Ουκρανία: Βρέθηκαν σoροί τριών ανδρών με δεμένα χέρια κοντά στη Μπούκα

Τα πτώματα τριών ανδρών που βασανίστηκαν και πυροβολήθηκαν, βρέθηκαν σε έναν τάφο κοντά στην Μπούκα σήμερα Σάββατο, με τα χέρια και τα μάτια των θυμάτων δεμένα, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Κιέβου.

«Τα θύματα βασανίστηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα (...) Στο τέλος, το καθένα από αυτά πυροβολήθηκε στον κρόταφο», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Κιέβου, ο Αντρί Νεμπίτοφ σε ανακοίνωσή του, δίνοντας πρόσθετα στοιχεία για τα εγκλήματα πολέμου που έλαβαν χώρα στην εν λόγω περιοχή.

«Τα θύματα βρέθηκαν με δεμένα τα χέρια τους, με ρούχα γύρω από τα πρόσωπά τους, ώστε να μην βλέπουν τίποτα και ορισμένα με τα στόματά τους φιμωμένα», πρόσθεσε.

Τα πτώματα αυτών των τριών ανδρών βρέθηκαν στο Μιρότσκι, ένα χωριό κοντά στην Μπούκα, την πόλη κοντά στο Κίεβο που έχει γίνει σύμβολο των φρικαλεοτήτων του πολέμου στην Ουκρανία και στην οποία έχουν ανακαλυφθεί πολλά πτώματα αμάχων.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, οι κατακτητές προσπάθησαν να κρύψουν τα ίχνη της βίας τους και έτσι πέταξαν τα πτώματα σε ένα λάκκο και τα έθαψαν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νεμπίτοφ.

15:56 Ο κίνδυνος πυρηνικού πολέμου πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο, διαμηνύει η Ρωσία

Η Μόσχα θεωρεί ότι ο κίνδυνος ενός πυρηνικού πολέμου πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο, καθώς και ότι θα πρέπει να αποτραπεί οποιαδήποτε ένοπλη σύγκρουση μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων, ανέφερε το Σάββατο το πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο αξιωματούχο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Βλαντιμίρ Γερμάκοφ, επικεφαλής της επιτροπής για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, ανέφερε ότι όλες οι πυρηνικές δυνάμεις πρέπει να τηρήσουν τη λογική που ορίζεται στα επίσημα έγγραφα με στόχο την αποτροπή πυρηνικού πολέμου. «Η Ρωσία ακολουθεί ξεκάθαρα αυτή την κατανόηση», φέρεται να υπογράμμισε ο Γερμάκοφ.

15:24 Ουκρανία: 6.000 άνθρωποι αναμένουν εκκένωση της Μελιτόπολης εν μέσω καταγγελιών για απαγωγές

Περίπου 6.000 άνθρωποι εξακολουθούν να περιμένουν την εκκένωση της Μελιτόπολης, σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο δήμαρχος, Ιβάν Φεντόροφ. Μάλιστα ο ίδιος υπογράμμισε ότι τους τελευταίους δύο μήνες Ρώσοι στρατιώτες έχουν απαγάγει περισσότερους από 200 πολίτες.

Συγκεκριμένα όπως ανέφερε, από τους 150.000 κατοίκους της Μελιτόπολης έχουν αυτή τη στιγμή παραμείνει λιγότεροι από 80.000.

Επιπλέον, όπως μεταδίδει το Skynews, τόνισε ότι «είναι ένας πόλεμος μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και όλων των αμάχων σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό όλες οι χώρες πρέπει να ενωθούν με την Ουκρανία».

15:15 Επικοινωνία Μακρόν - Ζελένσκι: Η Γαλλία ενισχύει την στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία

Νέα τηλεφωνική επικοινωνία είχαν το Σάββατο οι πρόεδροι της Γαλλίας και της Ουκρανίας, Εμανουέλ Μακρόν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας, το Παρίσι θα ενισχύσει την στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχει στην Ουκρανία.

Ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε τον Μακρόν για τις «μεγάλης κλίμακας αποστολές στρατιωτικού εξοπλισμού που συμβάλλουν στην ουκρανική αντίσταση», ο Γάλλος πρόεδρος «σημείωσε ότι αυτή η υποστήριξη θα συνεχίσει να ενισχύεται, όπως και η ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχει η Γαλλία», σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ελιζέ.

«Η αποστολή Γάλλων εμπειρογνωμόνων που συνδράμουν στη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων κατά της ατιμωρησίας και που επιτρέπουν τις εργασίες της διεθνούς δικαιοσύνης σχετικά με εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο πλαίσιο της ρωσικής επιθετικότητας, θα επεκταθεί», υπογραμμίζεται.

13:15 Η ρωσική τηλεόραση έδειξε προσομοίωση πυρηνικής επίθεσης σε Λονδίνο, Παρίσι, Βερολίνο

Η ρωσική τηλεόραση εντείνει τις ανησυχίες γύρω από μια πιθανή πυρηνική επίθεση, παρουσιάζοντας μια προσομοίωση στην οποία φαίνεται ότι το Λονδίνο, το Παρίσι και το Βερολίνο θα μπορούσαν να πληγούν μέσα σε 200 δευτερόλεπτα από την εκτόξευση πυρηνικών πυραύλων.

Συγκεκριμένα, στο εν λόγω βίντεο, που μετέδωσε ρωσική εκπομπή την Πέμπτη, παρουσιάζονται πύραυλοι που έχουν εκτοξευθεί από το Καλίνινγκραντ, τον ρωσικό θύλακα μεταξύ Πολωνίας, Λιθουανίας και Βαλτικής Θάλασσας. Σύμφωνα με την προσομοίωση, θα μπορούσαν να φτάσουν στο Βερολίνο σε 106 δευτερόλεπτα, στο Παρίσι σε 200 δευτερόλεπτα και στο Λονδίνο σε 202 δευτερόλεπτα.

«Ένας πύραυλος και μετά οι Βρετανικές νήσοι δεν θα υπάρχουν πια», ανέφερε χαρακτηριστικά καλεσμένος της εκπομπής.

Η Ρωσία εντατικοποιεί με τον τρόπο αυτό τις απειλές προς τη Δύση, προσπαθώντας να την αποτρέψει από το να συνεχίσει να προσφέρει βοήθεια στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται πως το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλα δυτικά έθνη συνεχίζουν την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία, με τους συμμάχους να παρέχουν εξοπλισμό, στρατιωτικά οχήματα και όπλα στην πολιορκημένη χώρα, κορυφώνοντας τις εντάσεις με τη Ρωσία.

Russian TV keeps threatening nuclear strikes against Western nations, desperately trying to deter them from continuing to help Ukraine. On a side note, this is the first state TV host who doesn't seem to be eager to die for the Motherland, arguing with a trigger-happy lawmaker. pic.twitter.com/PBvBP5V1lk — Julia Davis (@JuliaDavisNews) April 28, 2022

Μάλιστα, η προβολή της εν λόγω προσομοίωσης έρχεται σε πλήρη αντίφαση με τη δήλωση του Σερκεί Λαβρόφ την Παρασκευή, ότι η Ρωσία δεν απειλεί κανέναν με πυρηνικό πόλεμο.

12:19 H Ρωσία διαμηνύει ότι ο διάλογος σταθερότητας με τις ΗΠΑ έχει επίσημα «παγώσει»

Ο διάλογος μεταξύ της Μόσχας και της Ουάσινγκτον για τη στρατηγική σταθερότητα έχει επίσημα «παγώσει», σύμφωνα με τον επικεφαλής της διεύθυνσης του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Βλαντίμιρ Γερμάκοφ, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Συγκεκριμένα, όπως γνωστοποίησε ο Βλαντίμιρ Γερμάκοφ επικεφαλής της διεύθυνσης του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών που είναι αρμόδια για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων TASS, ότι αυτές οι επαφές μπορούν να ενεργοποιηθούν και πάλι, μόλις η Ρωσία θεωρήσει ως ολοκληρωμένη «την ειδική στρατιωτική επιχείρηση» της, στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι προηγουμένως, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κινεζικό πρακτορείο Xinhua, δήλωσε ότι η άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί σε βάρος της Μόσχας αποτελεί μέρος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

«Στην παρούσα φάση, η ρωσική και η ουκρανική αντιπροσωπεία συζητούν σε καθημερινή βάση μέσω τηλεδιασκέψεων ένα προσχέδιο για μια συνθήκη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λαβρόφ.

Συγκεκριμένα, ο Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε τη Δύση - και το ΝΑΤΟ ειδικότερα - ότι στέκεται εμπόδιο στην επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Αν οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ενδιαφέρονται πραγματικά να επιλυθεί η ουκρανική κρίση, τότε θα πρέπει πρώτα να αλλάξουν στάση και να σταματήσουν να προμηθεύουν το Κίεβο με όπλα και πολεμοφόδια, υποστήριξε ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών.

«Η ατζέντα των συνομιλιών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ζητήματα της αποναζιστικοποίησης, την αναγνώριση της νέας γεωπολιτικής πραγματικότητας, την άρση των κυρώσεων και το καθεστώς της ρωσικής γλώσσας», δήλωσε ο Λαβρόφ, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.

11:23 Οι ρωσικές στρατιωτικές μονάδες συγχωνεύονται - Αναφορές για «κολοσσιαίες απώλειες» της Μόσχας

Η Ρωσία αναγκάστηκε να προχωρήσει σε συγχώνευση των στρατιωτικών μονάδων της, οι οποίες συμμετείχαν στις αποτυχημένες επιχειρήσεις προώθησης των δυνάμεών της στη βορειοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με σημερινή βρετανική στρατιωτική ενημέρωση.

«Τα προβλήματα συντονισμού των ρωσικών δυνάμεων σε τακτικό επίπεδο παραμένουν. Μία έλλειψη αποτελεσματικής μαχητικής ικανότητας στο επίπεδο συντονισμού μεταξύ των στρατιωτικών μονάδων, αλλά και η ανεπαρκής αεροπορική υποστήριξη έχουν καταστήσει τη Ρωσία μη ικανή να διαχειριστεί την ισχύ πυρός που διαθέτει, παρά τις βελτιώσεις σε τοπικό επίπεδο», ανέφερε η βρετανική αναφορά στο Twitter.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/TU1DzgHpEu



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/mfMgJGMqAL — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 30, 2022

«Η Ρωσία ελπίζει ότι θα επιλύσει τα προβλήματα που καθυστέρησαν προηγούμενα την εισβολή της στην Ουκρανία, μέσω της γεωγραφικής επικέντρωσης της μαχητικής ικανότητάς της, της συντόμευσης των γραμμών ανεφοδιασμού, αλλά και της απλοποίησης της διοίκησης και του ελέγχου των πολεμικών επιχειρήσεων», όπως σημειώνεται.

10:29 Το Κίεβο ανησυχεί για κλοπή τόνων σιτηρών από τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις

Οι ρωσικές δυνάμεις προέβησαν στην κλοπή «αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων τόνων» σιτηρών στις περιοχές της Ουκρανίας που έχουν καταλάβει, όπως δήλωσε σήμερα Σάββατο ο αναπληρωτής υπουργός Γεωργίας της Ουκρανίας.

Μιλώντας στην κρατική ουκρανική τηλεόραση, ο Τάρας Βισότσκι εξέφρασε την ανησυχία του, αναφέροντας ότι οι 1,5 εκατομμύρια τόνοι σιτηρών που είχαν αποθηκευτεί σε κατεχόμενες περιοχές, μπορεί να έχουν κλαπεί από τις ρωσικές δυνάμεις.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας κατηγόρησε τη Ρωσία την Πέμπτη, για την κλοπή σιτηρών στις περιοχές που έχει καταλάβει, μία ενέργεια που κατά την άποψη του Κιέβου, κλιμακώνει την απειλή κατά της παγκόσμιας διατροφικής ασφάλειας.

10:19 Ουκρανία: Το Λονδίνο καταγράφει συγχώνευση ρωσικών στρατιωτικών μονάδων

Η Ρωσία αναγκάστηκε να προχωρήσει σε συγχώνευση διαφορετικών στρατιωτικών μονάδων που συμμετείχαν στις αποτυχημένες επιχειρήσεις προώθησης των ρωσικών δυνάμεων στα βορειοανατολικά της Ουκρανίας, σύμφωνα με μία σημερινή βρετανική στρατιωτική ενημέρωση, μέσω μιας ανάρτησης στο Twitter.

«Τα προβλήματα συντονισμού των ρωσικών δυνάμεων σε τακτικό επίπεδο παραμένουν. Μία έλλειψη αποτελεσματικής μαχητικής ικανότητας στο επίπεδο συντονισμού μεταξύ των στρατιωτικών μονάδων, αλλά και η ανεπαρκής αεροπορική υποστήριξη έχουν καταστήσει τη Ρωσία μη ικανή να διαχειριστεί την ισχύ πυρός που διαθέτει, παρά τις βελτιώσεις σε τοπικό επίπεδο», ανέφερε η σχετική ανάρτηση στο Twitter.

«Η Ρωσία ελπίζει ότι θα επιλύσει τα προβλήματα που καθυστέρησαν προηγούμενα την εισβολή της στην Ουκρανία, μέσω της γεωγραφικής επικέντρωσης της μαχητικής ικανότητάς της, της συντόμευσης των γραμμών ανεφοδιασμού, αλλά και της απλοποίησης της διοίκησης και του ελέγχου των πολεμικών επιχειρήσεων», όπως περιέγραψε η ίδια ανάρτηση.

9:58 Ουκρανία: Αποστολή Ρώσων ειδικών στον σταθμό παραγωγής πυρηνικής ενέργειας της Ζαπορίζια

Οι ρωσικές αρχές προχώρησαν στην αποστολή ειδικών, στον σταθμό παραγωγής πυρηνικής ενέργειας της Ζαπορίζια που βρίσκεται στα ανατολικά της Ουκρανίας, όπως ανέφερε η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

Ουκρανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν την ΙΑΕΑ σχετικά με τον αναφερόμενο πυρηνικό σταθμό που τελεί υπό ρωσικό έλεγχο, αλλά λειτουργεί ακόμη με προσωπικό από την Ουκρανία, όπως ανέφερε σε μία ανακοίνωσή του ο γενικός διευθυντής της ΙΑΕΑ, Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι.

Το ουκρανικό προσωπικό εργάζεται «κάτω από απίστευτη πίεση», ανέφερε η ανακοίνωση που επικαλέστηκε Ουκρανούς αξιωματούχους.

Η Ουκρανία ανέφερε ότι οκτώ εκπρόσωποι της Rosenergoatom που είναι θυγατρική της ρωσικής κρατικής εταιρίας πυρηνικής ενέργειας Rosatom, έχουν αποσταλεί στον αναφερόμενο πυρηνικό σταθμό.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον πυρηνικό σταθμό στις 4 Μαρτίου και ο Γκρόσι έχει επανειλημμένα εκφράσει την ανησυχία του, σχετικά με την ασφάλεια των πυρηνικών σταθμών στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια των πολεμικών συγκρούσεων.

9:18 Ουκρανία: Οι ελλείψεις στα καύσιμα θα εξαλειφθούν σύντομα, δήλωσε ο Ζελένσκι

H Ουκρανία θα εξαλείψει σύντομα τις ελλείψεις στα καύσιμα, παρά το γεγονός ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταστρέψει έναν αριθμό τερματικών σταθμών αποθήκευσης πετρελαίου, δήλωσε την Παρασκευή ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μέσα στην εβδομάδα, η Ρωσία έπληξε το διυλιστήριο στο Κρεμεντσούκ, που είναι ο κύριος παραγωγός καυσίμων στην Ουκρανία, όπως επίσης και αρκετούς άλλους τερματικούς σταθμούς καυσίμων.

«Ουρές αναμονής και αυξημένες τιμές στα πρατήρια, παρατηρούνται σε αρκετές περιοχές στη χώρα μας», δήλωσε ο Ζελένσκι σε νυχτερινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του. «Οι κατακτητές καταστρέφουν σκόπιμα τις υποδομές παραγωγής, διάθεσης και αποθήκευσης καυσίμων. Η Ρωσία έχει επίσης, αποκλείσει τα λιμάνια μας. Έτσι, δεν υπάρχουν άμεσες λύσεις για τον ανεφοδιασμό, προκειμένου να καλυφθούν οι ποσότητες που λείπουν», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

«Αλλά, κυβερνητικοί αξιωματούχοι υπόσχονται ότι μέσα σε μία εβδομάδα, το αργότερο σε δύο, ένα σύστημα εφοδιασμού καυσίμων προς την Ουκρανία θα έχει τεθεί σε λειτουργία, προλαμβάνοντας τις ελλείψεις».

Σε μία ανακοίνωση, η υπουργός Οικονομικών της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο ανέφερε ότι οι ελλείψεις στα καύσιμα θα εξαλειφθούν μέσα σε μία εβδομάδα, καθώς οι εταιρίες εφοδιασμού έχουν εξασφαλίσει συμβόλαια με Ευρωπαίους προμηθευτές.

9:05 Λαβρόφ: Η άρση των κυρώσεων αποτελεί μέρος των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία

Η άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί σε βάρος της Μόσχας αποτελεί μέρος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, οι οποίες είναι «δύσκολες» αλλά συνεχίζονται καθημερινά, υποστήριξε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κινεζικό πρακτορείο Xinhua.

Το Κίεβο προειδοποίησε χθες Παρασκευή ότι οι συνομιλίες για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής, η οποία έχει εισέλθει πλέον στον τρίτο μήνα, βρίσκονται στα πρόθυρα κατάρρευσης.

«Στην παρούσα φάση, η ρωσική και η ουκρανική αντιπροσωπεία συζητούν σε καθημερινή βάση μέσω τηλεδιασκέψεων ένα προσχέδιο για μια συνθήκη», είπε ο Λαβρόφ στη συνέντευξή του στο Xinhua, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε τη Δύση - και το ΝΑΤΟ ειδικότερα - ότι στέκεται εμπόδιο στην επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Αν οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ενδιαφέρονται πραγματικά να επιλυθεί η ουκρανική κρίση, τότε θα πρέπει πρώτα να αλλάξουν στάση και να σταματήσουν να προμηθεύουν το Κίεβο με όπλα και πολεμοφόδια, υποστήριξε ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών.

«Η ατζέντα των συνομιλιών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ζητήματα της αποναζιστικοποίησης, την αναγνώριση της νέας γεωπολιτικής πραγματικότητας, την άρση των κυρώσεων και το καθεστώς της ρωσικής γλώσσας», δήλωσε ο Λαβρόφ, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.