Στον Ινδικό Ωκεανό έπεσαν τα απομεινάρια του κινέζικου πυραύλου

Απομεινάρια του μεγαλύτερου πυραύλου της Κίνας έπεσαν σήμερα στον Ινδικό Ωκεανό, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του πυραύλου καταστράφηκε κατά την επανείσοδό του στην ατμόσφαιρα της Γης, όπως μετέδωσαν κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, βάζοντας τέλος σε ημέρες εικασιών για το πού θα έπεφταν τα συντρίμμια.

Everyone else following the #LongMarch5B re-entry can relax. The rocket is down. You can see all relevant information and updates here on Twitter/Facebook, so there is no need to keep visiting the space-track dot org website.