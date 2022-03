Σφίγγει ο ρωσικός κλοιός στο Κίεβο - Μακρόν και Σολτς ζήτησαν από τον Πούτιν άμεση κατάπαυση του πυρός

APimages

Σφοδρές μάχες διεξάγονται γύρω από το Κίεβο, με τις ρωσικές δυνάμεις να βρίσκονται στα 25 χιλιόμετρα από την ουκρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με το βρετανικό ΥΠΑΜ. Βομβαρδίζεται το Μικολάιφ, ενώ η Μαριούπολη συνεχίζει να βρίσκεται υπό πολιορκία.

Τζαμί, που φιλοξενούσε αμάχους, μεταξύ των οποίων και Τούρκοι, βομβαρδίστηκε στην Μαριούπολη, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν, για μια ακόμα μέρα, να πολιορκούν το Χάρκοβο και το Σούμι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Β. Ζελένσκι υποστήριξε ότι ο ρωσικός στρατός έχει υποστεί τις βαρύτερες απώλειες εδώ και δεκαετίες, ενώ απαίτησε την άμεση απελευθέρωση του δημάρχου της Μελιτόπολης, που φέρεται να έχει απαχθεί από τις ρωσικές δυνάμεις.

Υπολογίζεται ότι περίπου 2,5 εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους από την έναρξη του πολέμου, με τους περισσότερους (1,6 εκατ.) να έχουν καταφύγει στην Πολωνία.

Στο διπλωματικό πεδίο, Εμ. Μακρόν και Ο. Σολτς επικοινώνησαν με τον Βλ. Πούτιν, για δεύτερη φορά τις τελευταίες ημέρες. Η ρωσική πλευρά έχει απορρίψει το αίτημα για άμεση κατάπαυση του πυρός. Παράλληλα, το Ισραήλ διέψευσε ότι ο Ν. Μπένετ ζήτησε από τον Ουκρανό πρόεδρο να παραδοθεί.

Η κατάσταση στα μέτωπα

Η κατάσταση σε όλα τα μέτωπα την 17η ημέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία:

Σφοδρές μάχες διεξάγονται βορειοδυτικά του Κιέβου.



Οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται στα 25 χιλιόμετρα (15 μίλια) από την πόλη, σύμφωνα με το BBC.



Βομβαρδίζεται το Νικολάιφ στη νοτιοδυτική Ουκρανία.



Η Μαριούπολη συνεχίζει να βρίσκεται υπό πολιορκία και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.



Νέες ρωσικές επιθέσεις με πυροβολικό και αεροπλάνα κατά την πόλεων Νικολάεφ, Ντνίπρο και Κροπιβνίτσκι.

Σύμφωνα με ανάρτηση του βρετανικού υπουργείου Άμυνας, ρωσική στρατιωτική φάλαγγα διασκορπίστηκε μερικώς βόρεια του Κιέβου.

«Πιθανόν θα υποστήριζε μια ρωσική απόπειρα να περικυκλωθεί η πόλη (του Κιέβου). Θα μπορούσε επίσης να αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας της Ρωσίας να μειώσει την ευαλωτότητά της στις αντεπιθέσεις των Ουκρανών, που έχουν επιφέρει σημαντικό κόστος στις ρωσικές δυνάμεις», έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/UIDAtnUZ80



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/3eqsm7jHwU — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 12, 2022

Τελευταία ενημέρωση 19:22

Η Ουκρανία είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί για τον τερματισμό του πολέμου τον οποίο ξεκίνησε η Ρωσία πριν από δύο και πλέον εβδομάδες, αλλά δεν θα παραδοθεί ούτε θα δεχθεί κανένα τελεσίγραφο, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα.

Μιλώντας σε διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσε η ακομμάτιστη, μη κερδοσκοπική οργάνωση Renew Democracy Initiative, ο Κουλέμπα δήλωσε ότι θα σώζονταν ζωές αμάχων εάν η Ουκρανία είχε μαχητικά αεροσκάφη και περισσότερα επιθετικά αεροσκάφη για να καταστρέψει μεγάλους στρατιωτικούς σχηματισμούς.

Τελευταία ενημέρωση 18:41

Οι αποστολές όπλων στην Ουκρανία θα αποτελούν πλέον «νόμιμους στόχους» για τον ρωσικό στρατό, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Ριάμπκοφ, όπως μετέδωσαν το skynews και το buzzfeednews.

Ο Ριάμπκοφ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν ενημερωθεί για τη ρωσική θέση.

«Έχουμε προειδοποιήσει τις ΗΠΑ ότι η άντληση όπλων από διάφορες χώρες που ενορχηστρώνει δεν είναι απλώς μια επικίνδυνη κίνηση, είναι μια ενέργεια που καθιστά αυτές τις αποστολές νόμιμους στόχους», υποστήριξε ο Ριάμπκοφ.

Καταγγέλλοντας τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Μόσχας είπε ότι αποτελούν «μια άνευ προηγουμένου προσπάθεια να δοθεί ένα σοβαρό πλήγμα σε διάφορους τομείς της ρωσικής οικονομίας».

Ωστόσο, επέμεινε ότι η Ρωσία δεν σκοπεύει να εκδιώξει δυτικά μέσα ενημέρωσης και επιχειρήσεις, προσθέτοντας: «Δεν πρόκειται να κλιμακώσουμε την κατάσταση».

NEW: Russia will consider foreign shipments of weapons to Ukraine as “legitimate targets” for the Russian armed forces to attack, state-run RIA Novosti reports, citing Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov. — Christopher Miller (@ChristopherJM) March 12, 2022

Τελευταία ενημέρωση 18:33

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προτίθενται να λάβουν διπλωματικά μέτρα τα οποία η ουκρανική κυβέρνηση θα θεωρούσε χρήσιμα, τόνισε σήμερα εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μετά τη δήλωση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Δύση θα πρέπει να εμπλακεί περισσότερο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

«Εάν υπάρχουν διπλωματικά μέτρα που μπορούμε να λάβουμε τα οποία η ουκρανική κυβέρνηση πιστεύει ότι θα ήταν χρήσιμα, είμαστε έτοιμοι να τα λάβουμε», είπε ο εκπρόσωπος.

«Εργαζόμαστε για να θέσουμε τους Ουκρανούς στην ισχυρότερη δυνατή διαπραγματευτική θέση, μεταξύ άλλων αυξάνοντας την πίεση στη Ρωσία με την επιβολή σοβαρού κόστους και με την παροχή βοήθειας στον τομέα της ασφάλειας ώστε να βοηθήσουμε τους Ουκρανούς να αμυνθούν».

Τελευταία ενημέρωση 17:58

Η πόλη Βολνοβάχα, στην ανατολική Ουκρανία, έχει καταστραφεί ολοσχερώς μετά τη ρωσική εισβολή, όμως οι μάχες συνεχίζονται εκεί, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο οι ρωσικές δυνάμεις να την περικυκλώσουν, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης του Ντονέτσκ Πάβλο Κιριλένκο.

Τελευταία ενημέρωση 17:41

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δεν επέδειξε προθυμία για τον τερματισμό του πολέμου με την Ουκρανία, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας σήμερα με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και τον καγκελάριο της Γερμανίας Όλαφ Σολτς, είπε ένας αξιωματούχος της γαλλικής προεδρίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, Μακρόν και Σολτς επανέλαβαν την έκκλησή τους για την άμεση εφαρμογή μιας κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανίας ως προϋπόθεση για την πλήρη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων.

Επιπλέον, οι κατηγορίες του Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με «κατάφωρες παραβιάσεις» του ανθρωπιστικού δικαίου από τις ουκρανικές δυνάμεις είναι «ψέματα», αντέδρασε το Ελιζέ, έπειτα από μια τηλεφωνική συνδιάλεξη σήμερα μεταξύ του Ρώσου προέδρου με τους Μακρόν και Σολτς.

Κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεφωνικής επικοινωνίας, διάρκειας μιάμισης ώρας, ο Γάλλος πρόεδρος και ο Γερμανός καγκελάριος κάλεσαν επίσης τη Ρωσία να «άρει την πολιορκία» της Μαριούπολης, όπου η κατάσταση είναι «ανθρωπίνως αβάστακτη», επισήμανε η γαλλική προεδρία.

Τελευταία ενημέρωση 17:40

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε σήμερα τις ουκρανικές δυνάμεις για «κατάφωρες παραβιάσεις» του ανθρωπιστικού δικαίου, απαντώντας στον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν και στον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς που του έθεσαν το ζήτημα της ανθρωπιστικής κατάστασης από αυτό που η Ρωσία ονομάζει ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Ο Πούτιν έκανε λόγο, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τους δύο ηγέτες, για «εξωδικαστικές δολοφονίες αντιφρονούντων», για «απαγωγές αμάχων» και τη «χρήση τους ως ανθρώπινες ασπίδες», όπως και για την «ανάπτυξη βαρέων όπλων σε κατοικημένες περιοχές, κοντά σε νοσοκομεία, σχολεία και παιδικούς σταθμούς», επισημαίνεται σε μια ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Κατηγόρησε, επίσης, τα ουκρανικά «εθνικιστικά τάγματα» ότι «διαταράσσουν συστηματικά τις επιχειρήσεις διάσωσης και εκφοβίζουν τους αμάχους που προσπαθούν να εκκενώσουν» τις εμπόλεμες ζώνες.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν παρότρυνε τον Μακρόν και τον Σολτς να ασκήσουν επιρροή στις αρχές του Κιέβου για να τερματίσουν αυτές τις εγκληματικές ενέργειες», συμπλήρωσε η ρωσική προεδρία.

Επιπλέον, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ενημέρωσε τους Μακρόν και Σολτς σχετικά με την κατάσταση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, ενώ οι τρεις ηγέτες συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή, ανέφερε το Κρεμλίνο.

Τελευταία ενημέρωση 16:47

Οι ρωσικές δυνάμεις φέρεται να σχεδιάζουν «ψευδο-δημοψήφισμα» στη Χερσώνα, μεταδίδει το Reuters.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή επικεφαλής του τοπικού συμβουλίου της Χερσώνας, σκοπός είναι να δημιουργηθεί μια νέα αποσχισθείσα δημοκρατία όπως το Ντονέσκ και το Λουγκάνσκ.

Τελευταία ενημέρωση 16:37

Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ιερουσαλήμ δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας ότι το Ισραήλ μπορεί να παίξει ρόλο για λύση.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως οι διαπραγματευτικές ομάδες της Ουκρανίας και της Ρωσίας άρχισαν να συζητούν συγκεκριμένα θέματα παρά να ανταλλάσσουν τελεσίγραφα.

«Οι διπλωμάτες μας εργάζονται και έχουν μιλήσει για ορισμένα ζητήματα μιας πιθανής ατζέντας στις συνομιλίες με την Ρωσική Ομοσπονδία. Θέλω να υλοποιηθεί η διαδικασία για το τέλος του πολέμου και να αρχίσει η διαδικασία της ειρήνης με την κατάπαυση του πυρός».

Έκανε γνωστό πως περίπου 1.300 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους στις μάχες από την αρχή της εισβολής, ενώ υποστήριξε ότι περίπου 500 με 600 άνδρες του ρωσικού στρατού παραδόθηκαν στις ουκρανικές δυνάμεις την Παρασκευή.

«Αν θέλουν να ισοπεδώσουν το Κίεβο, έχουν τη δύναμη να το κάνουν» επισήμανε για το γεγονός ότι οι ρωσικές δυνάμεις σφίγγουν τον κλοιό γύρω από την ρωσική πρωτεύουσα. Ενώ σημείωσε πως η κατοχή ουκρανικών πόλεων και χωριών θα είναι προσωρινή, όχι για πάντα. Είμαι σίγουρος γι'αυτό», σημείωσε.

Τελευταία ενημέρωση 16:07

Εβδομήντα πέντε λεπτά είχε διάρκεια η τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο Εμ. Μακρόν και Ο. Σολτς με τον Βλ. Πούτιν, με τον Γάλλο πρόεδρο και τον Γερμανό καγκελάριο να ζητούν από τον Ρώσο ηγέτη άμεση κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου, ο Πούτιν ενημέρωσε τους δύο Ευρωπαίους ηγέτες «για την πραγματική κατάσταση των πραγμάτων», κάνοντας λόγο για «πολλές περιπτώσεις κατάφωρης παραβίασης των κανόνων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από τις ουκρανικές δυνάμεις».

Τελευταία ενημέρωση 15:24

Το διοικητικό συμβούλιο της Premier League απέκλεισε επίσημα τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς από την προεδρία της Τσέλσι.

«Μετά την επιβολή κυρώσεων από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, το συμβούλιο της Premier League απέκλεισε τον Ρομάν Αμπράμοβιτς από την προεδρία της Ποδοσφαιρικής ομάδας Τσέλσι», ανέφερε η Premier League.

Following the sanctions by the UK Government, the Premier League Board has disqualified Roman Abramovich as a Director of Chelsea Football Club



The Board?s decision does not impact on the club?s ability to train and play its fixtures.



Full statement:️ https://t.co/O65T4qk50O pic.twitter.com/0jtMnZLKCg — Premier League Communications (@PLComms) March 12, 2022

Τελευταία ενημέρωση 14:06

Η Λευκορωσία δεν σχεδιάζει να συμμετάσχει στη ρωσική εισβολή εναντίον της Ουκρανίας, όμως στέλνει πέντε τακτικές μονάδες τάγματος στα σύνορά της εκ περιτροπής για να αντικαταστήσουν τις δυνάμεις που έχουν ήδη σταθμεύσει εκεί, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της χώρας Βίκτορ Γκουλέβιτς.

Ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος ασφαλείας της Ουκρανίας προειδοποίησε χθες τη Λευκορωσία να μην στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία, λέγοντας πως η Ουκρανία επιδεικνύει αυτοσυγκράτηση προς τη Λευκορωσία παρά το γεγονός ότι η χώρα χρησιμοποιείται ως σημείο απογείωσης για τα ρωσικά αεροσκάφη.

Τελευταία ενημέρωση 13:55

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς έχουν μια νέα τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία, την επομένη της συνόδου των Βερσαλλιών

Τελευταία ενημέρωση 13:50

Ο ρωσικός στρατός έχει υποστεί τις μεγαλύτερες απώλειες εδώ και δεκαετίες όπως δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε νέο τηλεοπτικό του διάγγελμα το μεσημέρι του Σαββάτου. Παράλληλα, απαίτησε την άμεση απελευθέρωση του δημάρχου της Μελιτόπολης, που φέρεται να έχει απαχθεί από ρωσικές δυνάμεις, ενώ τόνισε πως η Ουκρανία συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επίσπευση της ένταξης της χώρας του στην ΕΕ.

«Η Ρωσία στέλνει νέα στρατεύματα», τόνισε, ενώ υπογράμμισε ότι η Ουκρανία «δεν έχει κανένα δικαίωμα» να μειώσει την ένταση με την οποία αμύνεται.

Την ίδια ώρα, ανέφερε ότι «31 τακτικά συγκροτήματα μάχης κατέστησαν ανίκανα για μάχη», υπογραμμίζοντας τις σημαντικές απώλειες που σημειώνονται στο ρωσικό στρατό.

Αναφερθείς στη Μαριούπολη, υπογράμμισε ότι η ουκρανική πλευρά τηρεί την κατάπαυση πυρός με σκοπό την απομάκρυνση αμάχων, καλώντας την ρωσική πλευρά να κάνει το ίδιο.

Οι τρεις ηγέτες είχαν ήδη μια τηλεφωνική συνδιάλεξη την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια της οποίας η Γαλλία και η Γερμανία «αξίωσαν από τη Ρωσία μια άμεση κατάπαυση του πυρός».

Τελευταία ενημέρωση 13:03

Οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζονται σε περιοχές, όπου η Ουκρανία επιχειρεί να απομακρύνει ανθρώπους και να μεταφέρει βοήθεια μέσω «ανθρωπιστικών διαδρόμων», γνωστοποίησαν Ουκρανοί κυβερνήτες. «Το ανθρωπιστικό φορτίο μεταφέρεται προς τη Μαριούπολη, θα σας ενημερώσουμε για το πώς εξελίσσεται… Η κατάσταση είναι περίπλοκη, συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πάβλο Κιριλένκο.

Τελευταία ενημέρωση 12:45

Η πόλη-λιμάνι Μικολάγιφ, που βρίσκεται στη νότια Ουκρανία, κοντά στην Οδησσό, σφυροκοπήθηκε τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, με τους βομβαρδισμούς να πλήττουν, μεταξύ άλλων, ένα κέντρο φροντίδας καρκινοπαθών και ένα οφθαλμολογικό νοσοκομείο, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Τα παράθυρα του κέντρου φροντίδας καρκινοπαθών, που είχε προσφάτως ανακαινισθεί κι όπου καρκινοπαθείς υποβάλλονται σε ημερήσιες χημειοθεραπείες, έσπασαν.

Τελευταία ενημέρωση 12:31

Ο Ισραηλινός πρόεδρος ζήτησε από τον ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι να παραδοθεί λέγοντάς του ότι «αν ήμουν στη θέση σου, θα σκεφτόμουν τις ζωές των ανθρώπων μου και θα δεχόμουν την προσφορά». Σύμβουλος του Ζελένσκι γνωστοποίησε ότι «δεν έχουμε καμία πρόθεση να το κάνουμε. Γνωρίζουμε ότι η προσφορά του Πούτιν είναι μόνο η αρχή».

Τελευταία ενημέρωση 11:43

Ένα τζαμί που φιλοξενούσε αμάχους, μεταξύ των οποίων Τούρκοι, βομβαρδίστηκε στη Μαριούπολη, όπου χιλιάδες άνθρωποι πολιορκούνται εδώ και ημέρες, ανακοίνωσε σήμερα το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Το τζαμί του σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς και της συζύγου του Ροξελάνα στη Μαριούπολη βομβαρδίστηκε από τους ρώσους εισβολείς», ανέφερε το υπουργείο με μήνυμα στο Twitter. «Περισσότεροι από 80 ενήλικοι και παιδιά φιλοξενούνται εκεί, μεταξύ των οποίων τούρκοι πολίτες», πρόσθεσε χωρίς να διευκρινίσει πότε έγινε ο βομβαρδισμός.

#Mariupol 🇺🇦

Tam şu anda 🇷🇺 ordusu Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan anısına yapılmış Muhteşem Cami’yi bombalıyor.

Camide Türk vatandaşları dahil birçok yetişkin ve çocuk bombardımandan saklanıyor. pic.twitter.com/rwAuDZ63k1 — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) March 11, 2022

Τελευταία ενημέρωση 11:35

Ρωσικές επιθέσεις με ρουκέτες κατέστρεψαν σήμερα το πρωί μια ουκρανική αεροπορική βάση κοντά στην πόλη Βασίλκιβ, στην περιφέρεια του Κιέβου, δήλωσε η δήμαρχος της πόλης, σύμφωνα με το πρακτορείο Ιντερφάξ Ουκρανίας.

Οι ρουκέτες έπληξαν επίσης μια αποθήκη πυρομαχικών, δήλωσε η δήμαρχος του Βασίλκιβ Ναταλία Μπαλασίνοβιτς.

Τελευταία ενημέρωση 10:59

Τα ρωσικά στρατεύματα έχουν καταστρέψει μέχρι στιγμής στην Ουκρανία 3.491 ουκρανικές εγκαταστάσεις στρατιωτικής υποδομής, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας Ιγκόρ Κονασένκοφ, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Τελευταία ενημέρωση 10:28

Οι Ιταλικές αρχές κατάσχεσαν άλλο ένα υπερπολυτελές σκάφος Ρώσου ολιγάρχη, στο πλαίσιο των κυρώσεων που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το αξίας 578 εκατ. δολαρίων σκάφος Sailing Yacht A, ανήκει στον ολιγάρχη Αντρέι Μελνιτσένκο είναι μήκους 143 μέτρων και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα του κόσμου, ανακοίνωσε το γραφείο τύπου του πρωθυπουργού.

Τελευταία ενημέρωση 10:03

Οι δυτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν κατά της Ρωσίας θα μπορούσαν να προκαλέσουν την πτώση του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, υποστήριξε σήμερα ο Ντμίτρι Ρογκόζιν, επικεφαλής της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας Roscosmos, και ζήτησε την άρση τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η λειτουργία των ρωσικών διαστημοπλοίων που ανεφοδιάζουν τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) θα διαταραχθεί από τις κυρώσεις, επηρεάζοντας κατά συνέπεια το ρωσικό τμήμα του σταθμού, που χρησιμεύει κυρίως για τη διόρθωση της τροχιάς ολόκληρης της δομής. Κατά συνέπεια, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει «'την προσθαλάσσωση' ή 'την προσγείωση' του ISS που ζυγίζει 500 τόνους».

Έκκληση στις ρωσίδες μητέρες

Το δυτικό στρατόπεδο εξακολουθεί να αυξάνει την οικονομική πίεση επί της Μόσχας, ανοίγοντας το δρόμο για τιμωρητικούς τελωνειακούς δασμούς και σταματώντας τις ανταλλαγές με τη Ρωσία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ομάδα των Επτά (G7), μαζί με την Ουάσινγκτον, ανακάλεσαν το καθεστώς του «μάλλον ευνοούμενου κράτους» που είχε η Μόσχα και το οποίο διευκολύνει την ελεύθερη ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών.

Η Ουάσινγκτον στράφηκε επίσης κατά των προϊόντων πολυτελείας, με τον Τζο Μπάιντεν να ανακοινώνει την απαγόρευση εισαγωγών από σημαντικούς τομείς της ρωσικής οικονομίας, «κυρίως τα προϊόντα της θάλασσας, τη βότκα και τα διαμάντια».

Και η κλιμάκωση των κυρώσεων μπορεί να συνεχιστεί, προειδοποίησαν οι ευρωπαίοι ηγέτες που πραγματοποίησαν χθες σύνοδο κορυφής στις Βερσαλλίες.

«Αν ο (ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν εντείνει τους βομβαρδισμούς, αν πολιορκήσει το Κίεβο, αν εντείνει ακόμη περισσότερο της σκηνές πολέμου, γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε και σε άλλες μαζικές κυρώσεις», δήλωσε ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προς τους δημοσιογράφους στο τέλος της διήμερης συνόδου.

Ο Μακρόν δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να μπορέσει η ΕΕ να στραφεί αργότερα σε απαγορεύσεις εισαγωγών αερίου ή πετρελαίου, που μέχρι στιγμής δεν έχουν θιγεί εξαιτίας του μεγάλου κόστους που θα είχαν για τους Ευρωπαίους, οι οποίοι εξαρτώνται πολύ από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες.

Από την πλευρά του, ο Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε χθες πως η Ρωσία θα πληρώσει «υψηλό τίμημα» σε περίπτωση που προσφύγει σε χημικά όπλα στην Ουκρανία, αλλά δεσμεύτηκε να «αποφύγει» μια άμεση αντιπαράθιεση ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Μόσχα επειδή θα προκαλούσε «τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Ο Ζελένσκι, οι εκκλήσεις του οποίου για στρατιωτική υποστήριξη δεν εισακούσθηκαν, ζήτησε στη διάρκεια της περασμένης νύκτας από τις μητέρες των ρώσων στρατιωτών να κρατήσουν τους γιούς τους.

«Θέλω να το πω ακόμη μία φορά στις ρωσίδες μητέρες. Ιδιαίτερα στις μητέρες των στρατευσίμων. Μην στέλνετε τα παιδιά σας στον πόλεμο σε μια ξένη χώρα», δήλωσε σε ένα νέο βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω του Telegram. «Ελέγξτε πού βρίσκεται ο γιος σας. Και αν έχετε την παραμικρή υποψία ότι ο γιός σας θα μπορούσε να σταλεί στον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, ενεργήστε αμέσως» για να εμποδίσετε να σκοτωθεί ή να συλληφθεί, είπε.

Οι αποχωρήσεις ευρωπαϊκών επιχειρήσεων από τη Ρωσία συνεχίζονται επίσης. Χθες αποχώρησε από τη χώρα η μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα, η Deutsche Bank, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων διεθνών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων.

Από την πλευρά της, η Ρωσία ανακοίνωσε πως θα περιορίσει την πρόσβαση στο Instagram, το οποίο κατηγορεί ότι διαδίδει εκκλήσεις για βία εναντίον των Ρώσων σε σχέση με τη σύγκρουση στην Ουκρανία, αφού η μητρική εταιρεία των Instagram και Facebook χαλάρωσε τις κανονιστικές ρυθμίσεις της για τα βίαια μηνύματα που έχουν στόχο το ρωσικό στρατό και τους ρώσους ηγέτες.

Αναλήψεις σε ρούβλια

Οι Ρώσοι στους λογαριασμούς των οποίων γίνεται μεταφορά χρημάτων από ξένες τράπεζες θα επιτρέπεται να κάνουν ανάληψη μετρητών του ποσού αυτού μόνο σε ρούβλια, ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Τράπεζα.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται στα μέτρα που λαμβάνει η Μόσχα για να αντικρούσει τις δυτικές κυρώσεις.

Η Κεντρική Τράπεζα ανέφερε ότι αυτό το νέο, προσωρινό μέτρο, θα εφαρμοστεί από αύριο Σάββατο. Δεν διευκρινίστηκε πότε θα λήξει.

Την Τρίτη η Κεντρική Τράπεζα είχε ανακοινώσει ότι μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου οι τράπεζες δεν θα μπορούν να πωλούν συνάλλαγμα στους Ρώσους πολίτες.

Νέες κυρώσεις

Νέες κυρώσεις κατά των Ρώσων ολιγαρχών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων αποφάσισαν οι ΗΠΑ, προκειμένου να ασκηθεί πίεση στο στενό κύκλο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ως απάντηση στην ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όπως μετέδωσε το Reuters.

Στο στόχαστρο των νέων κυρώσεων τέθηκαν 10 μέλη του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας VTB, 12 μέλη της ρωσικής Βουλής (Δούμα), καθώς και τα μέλη της οικογένειας του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Διαβάστε ακόμα:

Αυτό είναι το 4ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας - Τι θα περιλαμβάνει

Εγκλωβισμένα στη Ρωσία αεροσκάφη ύψους 10 δισ. δολαρίων