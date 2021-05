Σερίνα και Φέντερερ «σκονίστηκαν» στο χώμα και έχουν το βλέμμα τους στο χορτάρι

Η πορεία τους είναι τόσο κοινή, που πλέον μοιάζει με ειρωνεία. Για χρόνια ήταν τα αδιαμφισβήτητα Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη γυναικών και ανδρών στο τένις. Αυτές τις μέρες είναι και οι δύο στο Νο8. Τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, η Σερίνα Ουίλιαμς θα σβήσει 40 κεράκια στην τούρτα των γενεθλίων της. Εναν και κάτι μήνα νωρίτερα, ο Ρότζερ Φέντερερ θα συμπληρώσει 40 χρόνια ζωής. Οι φετινές επιδόσεις τους δεν θυμίζουν σε τίποτα την αξία και την καριέρα τους. Το κοινό τους απορεί αν έχουν ακόμη δυνάμεις για τον ιστορικό τίτλο Γκραν Σλαμ που ψάχνουν...

Την περασμένη Τρίτη (18/5), οι δύο σταρ των κορτ, και όπως λένε πολλοί οι κορυφαίοι στην ιστορία του αθλήματος, ηττήθηκαν από χαμηλής δυναμικότητας αντιπάλους. Η Αμερικανίδα δεν τα κατάφερε στην Πάρμα της Ιταλίας, κόντρα στην Τσέχα Κατερίνα Σινιάκοβα, η οποία είναι στο Νο68 του κόσμου. Στο μόλις τρίτο ματς της σε χωμάτινη επιφάνεια μέσα στο 2021, η Σερίνα έδειξε και πάλι «σκουριασμένη», με λάθη που κάποτε δεν έκανε ούτε στην προπόνηση.

