Το πάθος του Φέντερερ «νικά» το ταλαιπωρημένο κορμί του

Τα «πληγωμένα» γόνατά του έφτασαν κοντά στο να... «κολλήσουν» ακόμη και τον εγωισμό του. Ομως, η επιθυμία του Ρότζερ Φέντερερ να επιστρέψει δυνατός στο κορτ αποδείχθηκε και πάλι μεγαλύτερη και από την ηλικία του και από το καταπονημένο σώμα του. Ο 39χρονος τενίστας έχει να αγωνιστεί σε επίσημο ματς από το Open Αυστραλίας του 2020. Η 12μηνη αποχή τού έφερε στο μυαλό σκέψεις αποχώρησης, κάτι, πάντως, που ξέχασε γρήγορα.

Ο επί χρόνια υπεύθυνος φυσικής κατάστασης του Ελβετού, Πιέρ Παγκανίνι, αποκάλυψε πως η ιδέα της απόσυρσης εξετάστηκε, έστω και φευγαλέα, από τον «βασιλιά». Ο Παγκανίνι επισήμανε πως «όταν υποχρεώνεσαι σε μία σοβαρή επέμβαση κοντά στα 40, είναι αδύνατον να μην σκεφτείς και το σενάριο να τα παρατήσεις... Ο Ρότζερ το σκέφτηκε, αλλά όταν βγήκε από το χειρουργείο ήταν βέβαιος πως θα αγωνιστεί και πάλι».

Ο Φέντερερ θα κάνει το πολυ-αναμενόμενο comeback του σε δύο εβδομάδες στο τουρνουά ATP στη Ντόχα και ο γυμναστής του εξήγησε ότι «επιλέξαμε μία διαδρομή που απαιτούσε πολλούς μήνες αποθεραπείας. Ομως ο Ρότζερ διατηρεί μέσα του ένα ασίγαστο πάθος, το οποίο ακόμη και σήμερα με κάνει να απορώ πώς αντέχει ακόμη». Ο Παγκανίνι παραδέχθηκε ότι «η εξέλιξη της επούλωσης στο γόνατο αποδείχθηκε πολύ αργή, όμως το πάθος του για το τένις τού χάριζε κάθε μέρα ελπίδα».

Pierre Paganini on Federer 2016 vs now:“The big difference is: As he paused until Australia after Wimbledon in 2016, his muscles were actually always there. Now we had a total interruption and the muscles deteriorated considerably.“ via @staffsky #federer