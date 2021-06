Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων Γερουσίας: «Πράσινο φως» στο νομοσχέδιο για την αμυντική συνεργασία ΗΠΑ - Ελλάδας

Με καθολική υποστήριξη εγκρίθηκε το νέο νομοσχέδιο για την αμυντική συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας από την Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας.

Πλέον το νομοσχέδιο περνάει στο επόμενο στάδιο που αφορά την κατάθεση του προς ψήφιση στην ολομέλεια του Σώματος της Γερουσίας.

Το «πράσινο φως» της αρμόδιας επιτροπής της Γερουσίας γνωστοποίησε και ο επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ, με tweet του.

PASSED ✅ Applaud #SFRC’s passage of the U.S.-Greece Defense & Interparliamentary Partnership Act to support our stalwart ally & foster security & stability in the Eastern Med in the face of unprecedented challenges to global peace & prosperity. https://t.co/UXuqWuqKBx pic.twitter.com/IC8ucfThPt